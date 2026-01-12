Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

El gobernador dijo que la política de aumento salarial para docentes y estatales es algo que tienen "muy pocos empleados privados" en la provincia

Aunque todavía no hay una fecha definida para la apertura de las paritarias 2026 en Santa Fe , el gobernador Maximiliano Pullaro anticipó este lunes la continuidad de la política de acuerdos salariales. "Siempre que nosotros recompusimos los salarios, le ganamos a la inflación" , argumentó.

El mandatario provincial aseguró que seguirá encabezando una "administración austera, eficiente y, obviamente, muy honesta". A partir de esa premisa, anticipó que los empleados públicos "no van a perder bajo ningún concepto" en la comparación con los aumentos de productos y servicios.

El jefe de la Casa Gris también se refirió a aquellos momentos de su gestión en los que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue mayor que las subas de haberes. Así, recordó que la diferencia se produjo por el incumplimiento de las proyecciones del Ministerio de Economía de la Nación , que previamente fueron tomadas como referencia en la cartera provincial.

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) hizo un balance positivo sobre las actualizaciones de haberes de los docentes y agentes estatales desde que tomó el mando en Santa Fe. Al respecto, aclaró: "En los meses en que la inflación nos ganó, directamente se hizo una recomposición unilateral fuera del marco paritario, cumpliendo la palabra ".

"Los empleados públicos, tal vez como muy pocos empleados privados de la provincia, siempre van a tener una recomposición que va a estar por encima de los niveles de inflación para que no tengan que perder poder adquisitivo", observó Pullaro. De esta forma evitó pronunciarse sobre la posiblidad de retomar la cláusula gatillo, un reclamo que sostienen los sindicatos de las escuelas públicas y privadas.

Al margen de la cuestión de las herramientas para actualizar los sueldos, el funcionario enfatizó que su gestión logró aplicar aumentos y conservar el equilibrio fiscal con fondos más acotados que los que tenía el Poder Ejecutivo provincial hasta su asunción. Sobre este tem, precisó que "los recursos nacionales y la recaudación provincial cayeron 11,8 % en términos reales comparativamente con 2023". Así planteó que cuenta con un billón y medio de pesos menos que el gobierno anterior para financiar la gestión y las inversiones.

Las cuentas de Santa Fe

A partir de esta lectura de los números, el exministro de Seguridad se mostró conforme con los resultados económicos de la primera mitad de su mandato. "Me toca defender a una provincia que tiene una potencia productiva increíble, que aguanta la crisis a diferencia de muchas provincias en la República Argentina", expresó.

Pullaro hizo una comparación para defender su política de recomposición salarial con el foco en los compromisos de fin de año de otras jurisdicciones: "Algunas tuvieron que pagar el aguinaldo en dos o tres cuotas". Luego señaló que lleva cuatro semestres sin déficit fiscal a pesar de la caída de los fondos y los recortes de las transferencias nacionales.

"Nosotros logramos sostenernos solos y aportamos muchísimos recursos. Lamentablemente, vuelve muy poco de eso", manifestó el dirigente radical. Incluso destacó que la inversión en obra pública de los últimos dos años triplicó el presupuesto de la administración de Miguel Lifschitz y fue la más alta de la historia.

Finalmente, Pullaro ratificó que seguirá insistiendo en el cobro de la deuda del gobierno nacional: "Por supuesto, tenemos flexibilidad. Sabemos que no es fácil pagarnos de un día para el otro, pero nunca vamos a dejar de reclamar". Con el mismo tono se refirió a los pedidos para mejorar la infraestructura, terminar los proyectos pendientes y regularizar la coparticipación de los fondos previsionales, entre otras cuestiones.