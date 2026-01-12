La Capital | La Ciudad | explosión

A casi una década de la explosión en Rosario, Anmat dictó la inhabilitación de Laboratorio Apolo

El establecimiento está vinculado a Ariel García Furfaro, el dueño de HBL Pharma, empresa farmacéutica que distribuyó el fentanilo contaminado que se cobró 124 vidas

12 de enero 2026 · 10:59hs
Hace 10 años

Hace 10 años, una caldera del Laboratorio Apolo explotó en la zona sur de Rosario 

 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la baja de habilitación de ocho laboratorios por "múltiples incumplimientos críticos". Dentro de este grupo se encuentra Laboratorio Apolo S.A., empresa que contaba con una planta en la zona sur de Rosario y que explotó hace casi una década. Además, la firma pertenecía a los mismos dueños que HBL Pharma, farmacéutica que fabricó y distribuyó el lote del fentanilo contaminado que tuvo 124 víctimas fatales en distintos puntos del país.

Según detalló Anmat, Laboratorios Apolo estaba habilitado como elaborador de especialidades medicinales inyectables y soluciones parenterales, en sus plantas de Alem al 2900 y Amenábar al 400. Ahora, la baja quedó oficializada a través de la Disposición 4/2026, publicada en el Boletín Oficial.

En ese sentido, desde Anmat detallaron que en 2017 ya se había limitado el ejercicio de la dirección técnica de la firma. En ese marco, el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) impulsó de oficio la baja de la habilitación, aunque el procedimiento quedó trabado durante años porque seguía vigente el certificado N° 55.695 en el REM. Recién tras el vencimiento de ese certificado, que no fue reinscripto, el organismo avanzó con su cancelación, tal como lo establece la Ley Nacional N° 16.463.

En cuanto a la explosión en la ciudad de Rosario, ocurrió el 27 de junio de 2016 en la sede del Laboratorio Apolo ubicada en Alem al 2900. El estallido se generó por una "acumulación de vapor", dejó cinco heridos de gravedad, se derrumbó parte del edificio y produjo daños en viviendas linderas.

>> Leer más: HLB Pharma: el laboratorio que distribuyó el fentanilo contaminado y su oscura historia en Rosario

Luego del accidente, la empresa decidió trasladarse al parque industrial de Ramallo, provincia de Buenos Aires y cambió de nombre: Laboratorios Ramallo. Los mismos socios abrieron HBL Pharma en la misma planta en la localidad bonaerense.

Otro punto importante, es que el mismo dueño de HBL Pharma es uno de los socios mayoritarios de Laboratorio Apolo y Laboratorios Ramallo. Se trata de Ariel García Furfaro, quien hoy en día está procesado en la causa judicial por el lote de fentanilo contaminado que produjo una tragedia sanitaria.

>> Leer más: Fentanilo contaminado: quién es García Furfaro, el dueño de HLB Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

La explosión de Laboratorio Apolo en Rosario

La clausura de los laboratorios HLB Pharma y su planta en Ramallo por parte de la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat), después de que se detectara la producción y distribución de un lote de fentanilo contaminado, puso otra vez bajo la lupa a sus titulares: Ariel García Furfaro y Jorge Salinas. Ambos nombres se hicieron conocidos en Rosario después de un oscuro siniestro. En 2016 eran los responsables del laboratorio Apolo, que elaboraba los sueros medicinales que utilizaban hospitales públicos y privados de todo el país.

Una fría mañana de julio de ese año, la caldera del laboratorio ubicado en Alem al 2900 sufrió una explosión por "acumulación de vapor" en una caldera, según indicaron las pericias de Bomberos Zapadores, y salió despedida a gran velocidad y con muchísima fuerza produciendo daños en varios edificios de esa cuadra del barrio Tablada.

escombros.jpg
Impacto. Alem al 2900, donde explotó el año pasado el laboratorio Apolo con importantes daños materiales.
Impacto. Alem al 2900, donde explotó el año pasado el laboratorio Apolo con importantes daños materiales.

Tras el siniestro, la fábrica de sueros no volvió a abrir en Rosario. Sus dueños decidieron mudarla al parque industrial de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, donde se inauguró con un nuevo nombre: Laboratorios Ramallo, el mismo que clausuró Anmat, junto a HLB Pharma.

>> Leer más: Estremecedora movilización de familiares de víctimas del fentanilo en Rosario: "Fue un Cromañón sanitario"

Según advierte la disposición del organismo, Nº 3158/2025, la inhibición a ese laboratorio llegó después de recibir reportes sobre "la contaminación microbiana reportada en 18 pacientes por la administración del producto FENTANILO HLB, que se aplica a pacientes hospitalizados de alta vulnerabilidad a quienes el uso del producto contaminado puede acarrearles la muerte".

Por eso, además, el organismo encargado de fiscalizar a los laboratorios, prohibió también el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del lote de fentanilo/citrato de fentanilo que llevan el número 31202, con vencimiento en septiembre del año próximo.

De acuerdo a la resolución, a medida se inició a partir de una notificación recibida de una institución hospitalaria privada de la provincia de Buenos Aires. También se pusieron bajo estudio casos de pacientes de unidades de terapia intensiva de La Plata y Rosario.

Los otros laboratorios clausuarados por Anmat

Además de Laboratorio Apolo, hubo otros siete laboratorio que quedaron inhabilitados por Anmat, todos por "múltiples incumplimientos críticos". La medida se realizó en el marco de un control que realiza el Registro de Inscripción de Establecimientos.

Los laboratorios son los siguientes:

  • CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. Disposición Nº 12/2026: Legajo N° 7512, se encontraba habilitado como acondicionador secundario de especialidades medicinales exclusivamente para trazabilidad.
  • DROGUERIA EUROFARMA S.A. Disposición Nº 8/2026: Legajo N° 7461, se encontraba habilitado como Importador/exportador de ingredientes farmacéuticos activos de síntesis química, sin fraccionamiento.
  • JACOBO DAVID SAPOZNIKOW Disposición Nº 11/2026: legajo N° 7253, se encontraba habilitado como laboratorio de especialidades medicinales según resolución n° 223/96 para formas farmacéuticas y tipo de productos que requieran controles biológicos y microbiológicos exclusivamente.
  • PAR SOL LABORATORIOS S.A. Disposición Nº 5/2026: CUIT N° 33-58664045-9, Legajo Nº 6983, se encontraba habilitado como elaborador de especialidades medicinales en las formas farmacéuticas de gran volumen.
  • SPEDROG CAILLON S.A.I.C. [Disposición Nº 10/2026]: Legajo N° 6047, se encontraba habilitado como laboratorio de especialidades medicinales en las formas farmacéuticas de líquidos no estériles sin principios activos betalactámicos, ni citostáticos, ni hormonales, importador y exportador de especialidades medicinales.
  • LAB. FACTORY SOLUTION S.A. Disposición Nº 6/2026: CUIT N° 30-71150334-6, Legajo N° 7410, se encontraba habilitado como acondicionador primario de especialidades medicinales en blisters en las formas farmacéuticas de comprimidos, comprimidos recubiertos, cápsulas blandas y rígidas, en todos los casos sin principios activos betalactámicos, ni citostáticos ni hormonales. acondicionador secundario de especialidades medicinales.
  • LABORATORIO REDIA S.A. Disposición Nº 3/2026 CUIT N° 30-71390970-6, Legajo N° 7375, se encontraba habilitado como laboratorio elaborador importador y exportador de productos o preparaciones radiofarmaceuticas; representantes de Frederic Joliot Curie National Research Institute for Radiobiology and Radio Higiene
  • LEMAX LABORATORIOS S.R.L. Disposición Nº 7/2026: Legajo N° 7367, se encontraba habilitado como elaborador de especialidades medicinales bajo las formas farmacéuticas de líquidos no estériles, sin principios activos betalactámicos, ni citostáticos, ni hormonales, ni biológicos; y soluciones para nebulizar.
