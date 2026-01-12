La Capital | Información General | Barbie

Lanzaron una Barbie autista para promover la diversidad e inclusión

Mattel desarrolló la muñeca autista durante más de 18 meses en asociación con la Red de Autodefensa Autista

12 de enero 2026 · 20:38hs
Lanzaron una Barbie autista para promover la diversidad e inclusión

Mattel Inc. lanzó al mercado una Barbie autista como el miembro más reciente de su línea destinada a celebrar la diversidad, uniéndose a una colección que ya incluye Barbies con síndrome de Down, una Barbie ciega, un Ken con vitiligo y otros modelos que el fabricante de juguetes añadió para hacer sus muñecas de moda más inclusivas.

Mattel dijo que desarrolló la muñeca autista durante más de 18 meses en asociación con la Red de Autodefensa Autista, una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos y una mejor representación mediática de las personas con autismo. El objetivo: crear una Barbie que reflejara algunas de las formas en que las personas autistas pueden experimentar y procesar el mundo que las rodea, según un comunicado de prensa de Mattel.

Su creación fue un desafío porque el autismo abarca una amplia gama de comportamientos y dificultades que varían mucho en grado, y muchos de los rasgos asociados con el trastorno no son inmediatamente visibles, según Noor Pervez, quien es el gerente de participación comunitaria de la Red de Autodefensa Autista y trabajó estrechamente con Mattel en el prototipo de Barbie.

Como muchas discapacidades, “el autismo no se ve de una sola manera. Pero podemos intentar mostrar algunas de las formas en que el autismo se expresa”, dijo Pervez.

Por ejemplo, los ojos de la nueva Barbie se desvían ligeramente hacia un costado para representar cómo algunas personas con autismo a veces evitan el contacto visual directo. La muñeca también tiene codos y muñecas articulados para reconocer los movimientos o sonidos repetitivos, como aletear las manos y otros gestos, que algunas personas autistas utilizan para procesar información sensorial o para expresar emoción, según indicaron desde Mattel.

El equipo de desarrollo debatió si vestir a la muñeca con un atuendo ajustado o suelto, dijo Pervez. Algunas personas autistas usan ropa suelta porque son sensibles al tacto de las costuras de la tela, mientras que otras usan prendas ajustadas para tener una sensación de dónde están sus cuerpos. El equipo terminó eligiendo un vestido en línea A con mangas cortas y una falda fluida que proporciona menos contacto de tela con la piel. La muñeca también lleva zapatos planos para promover la estabilidad y facilidad de movimiento.

Cada muñeca viene con un “spinner” o juguete antiestrés rosado, auriculares con cancelación de ruido y una tableta rosa modelada según los dispositivos que usan para comunicarse algunas personas autistas que tienen dificultades para hablar.

La adición de la muñeca autista a la línea Barbie Fashionistas también se convirtió en una ocasión para que Mattel creara una muñeca con rasgos faciales inspirados en los empleados de la compañía en India y tableros de inspiración que reflejan una gama de mujeres con antecedentes indios. Pervez dijo que era importante que la muñeca representara a un segmento de la comunidad autista que generalmente está subrepresentado.

