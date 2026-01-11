La Capital | Zoom | fallecimiento

Murió a los 78 años Bob Weir, guitarrista y cantante de Grateful Dead

Fue uno de los fundadores de la banda de San Francisco, a mediados de la década de 1960

11 de enero 2026 · 19:53hs
Bob Weir, el guitarrista y cantante que desde los Grateful Dead ayudó a fundar el sonido de la contracultura de San Francisco en la década de 1960 y lo mantuvo vivo a través de décadas de giras interminables y maratones de improvisaciones, falleció a los 78 años.

La muerte de Weir fue anunciada en su página de Instagram. “Es con profunda tristeza que compartimos el fallecimiento de Bobby Weir. Él hizo la transición pacíficamente, rodeado de seres queridos, después de vencer valientemente al cáncer como sólo Bobby podía. Desafortunadamente, sucumbió a problemas pulmonares subyacentes”, indica.

Weir se unió a los Grateful Dead —originalmente los Warlocks— en 1965 en San Francisco, cuando sólo tenía 17 años. Pasaría los siguientes 30 años tocando en giras interminables con los Grateful Dead junto al también cantante y guitarrista Jerry Garcia, quien murió en 1995.

Weir fue compositor y vocalista principal en clásicos de los Dead como “Sugar Magnolia”, “One More Saturday Night” y “Mexicali Blues”.

Después de la muerte de Garcia, Weir se convirtió en el rostro más reconocible del grupo. En las décadas siguientes continuó tocando con otros proyectos que mantuvieron viva la música de la banda y su legendaria base de fanáticos, incluyendo Dead & Company.

“Durante más de sesenta años Bobby salió a la carretera. Un guitarrista, vocalista, narrador y miembro fundador de los Grateful Dead. Bobby será para siempre una fuerza guía cuya singular creatividad transformó la música estadounidense”, indica el comunicado.

Con la muerte de Weir, el único miembro original sobreviviente es el baterista Bill Kreutzmann. El bajista fundador Phil Lesh murió en 2024, y Ron “Pigpen” McKernan falleció en 1973.

Dead and Company tocó una serie de conciertos en julio por el 60º aniversario de los Grateful Dead en el parque Golden Gate de San Francisco, atrayendo a unos 60.000 fanáticos por jornada durante tres días.

Nacido en San Francisco y criado en la cercana Atherton, Weir era el miembro más joven de los Dead y parecía un estudiante de secundaria en sus primeros años. En general era menos desaliñado que el resto de la banda, pero en años posteriores se dejó una larga barba como la de Garcia.

La banda sobreviviría mucho más allá de la época hippie en la que nació. A menudo, sus fanáticos —conocidos como Deadheads— los seguían en la carretera, en una gira prácticamente ininterrumpida que persistió a pesar de que, a su alrededor, la música y la cultura cambiaron con el paso de las décadas.

“La longevidad nunca fue algo que nos preocupara mucho”, expresó Weir cuando los Dead recibieron el honor de Persona del Año de MusiCares en los Grammys el año pasado. “Difundir alegría a través de la música fue todo lo que realmente tuvimos en mente, y logramos mucho de eso”.

