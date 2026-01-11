La Capital | Información General | Quini 6

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

El pozo acumulado para el próximo miércoles asciende a más de diez mil millones de pesos

11 de enero 2026 · 21:40hs
Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 número 3.338, sorteado este domingo 11 de enero, quedó vacante en los principales premios de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, mientras que el Siempre Sale se repartió entre 60 apostadores que lograron cinco aciertos, cada uno de los cuales se llevará cerca de 6,5 millones de pesos.

El próximo sorteo se realizará el miércoles 14, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $10.700.000.000.

►Tradicional

Números sorteados: 14 - 15 - 17 - 28 - 32 - 34

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $4.823.946.064

Con cinco aciertos: 47 ganadores, que recibirán $927.123

Con cuatro aciertos: 2.262 ganadores, que recibirán $5.779

►La Segunda

Números sorteados: 01 - 04 - 06 - 10 - 22 - 45

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $780.000.000

Con cinco aciertos: 63 ganadores, que recibirán $691.663

Con cuatro aciertos: 2.786 ganadores, que recibirán $4.692

►Revancha

Números sorteados: 13 - 27 - 31 - 33 - 35 - 42

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $3.868.019.131

►Siempre Sale

Números sorteados: 04 - 06 - 07 - 17 - 19 - 35

Con cinco aciertos: 60 ganadores, que recibirán $6.512.355

►Pozo extra

4.438 ganadores, que recibirán $34.925

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
Resultados del Quini 6 del día domingo 4 de enero

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo millonario que se sorteará este miércoles

Quini 6

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

el quini 6 quedo vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de ecuador

Encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador

Ver comentarios

Las más leídas

El vice de Newells: El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad

El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

Lo último

PSM Fútbol perdió 2 a 0 en Maggiolo, pero ganó en los penales y es semifinalista

PSM Fútbol perdió 2 a 0 en Maggiolo, pero ganó en los penales y es semifinalista

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

El estilista de 37 años estaba en un bar cuando un hombre entró y comenzó a disparar. Fue trasladado al hospital pero no sobrevivió
Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum
El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria de San Lorenzo Eugenia Rolón
Información General

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria de San Lorenzo Eugenia Rolón

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica
La Región

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum
Información General

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El vice de Newells: El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad

El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Ovación
Fútbol Playa: Argentino perdió la final contra Sportivo Luqueño de la Copa Tricentenario de Rosario
Ovación

Fútbol Playa: Argentino perdió la final contra Sportivo Luqueño de la Copa Tricentenario de Rosario

Fútbol Playa: Argentino perdió la final contra Sportivo Luqueño de la Copa Tricentenario de Rosario

Fútbol Playa: Argentino perdió la final contra Sportivo Luqueño de la Copa Tricentenario de Rosario

Central: Jeremías Ledesma y Gastón Ávila ya sumaron minutos en los amistosos

Central: Jeremías Ledesma y Gastón Ávila ya sumaron minutos en los amistosos

Los hermanos Benavides ganaron la etapa y hacen historia en el Dakar 2026

Los hermanos Benavides ganaron la etapa y hacen historia en el Dakar 2026

Policiales
Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Imputan a la banda de Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

La Ciudad
El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025
La Ciudad

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario
La Ciudad

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

Trump rompió la regla más importante del Derecho internacional

Por Facundo Borrego
Información General

"Trump rompió la regla más importante del Derecho internacional"

Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos
La Ciudad

Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos

Menores que vendían droga: Niñez intervino, pero están con sus madres
La Ciudad

Menores que vendían droga: Niñez intervino, pero están con sus madres

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario
politica

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

Discapacidad: afirman que hay familias que no pueden trasladar a sus hijos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Discapacidad: afirman que "hay familias que no pueden trasladar a sus hijos"

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi
Policiales

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón
Información general

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón

Sauce Viejo: dos detenidos por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda
La Región

Sauce Viejo: dos detenidos por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba
Policiales

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil
La Ciudad

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda
La Ciudad

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia les guste o no
El Mundo

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia "les guste o no"

Miles de venezolanos se movilizaron en Caracas por la liberación de Maduro
El Mundo

Miles de venezolanos se movilizaron en Caracas por la liberación de Maduro

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Por María Laura Neffen
Negocios

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Aseguran que la disolución de la Andis es la bala de plata que liquida el sistema

Por Matías Petisce
La Ciudad

Aseguran que la disolución de la Andis "es la bala de plata que liquida el sistema"

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva
Política

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento
Información General

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado