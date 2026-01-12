Venado Tuerto se quedó sin vuelos en el verano: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

La aerolínea Humming Airways, creada en 2024 por tres jóvenes de poco más de 20 años, resolvió recortar su programación por la caída de la demanda. La medida también afecta a las rutas hacia Villa María, Tandil y Olavarría

Mientras el mercado aerocomercial argentino atraviesa un momento de expansión con récord de pasajeros y mayor conectividad turística, Humming Airways tomó una decisión que impacta de lleno en el interior productivo del país: suspendió durante enero y febrero los vuelos que conectan Aeroparque Jorge Newbery con Venado Tuerto , además de las rutas hacia Villa María, Tandil y Olavarría.

La interrupción ya se refleja en los canales de comercialización de la empresa, donde esos destinos dejaron de figurar como disponibles para los primeros meses de este año.

Según señalaron desde la propia compañía, la medida responde a una “readecuación de la programación ante la caída estacional de la demanda corporativa” , el principal sostén de estos servicios regionales.

El CEO de la firma, Francisco Simón Errecart , explicó que la interrupción es temporaria y no implica el cierre de las rutas. “La verdad es que las empresas viajan muy poco en estas fechas, con lo cual ya notificamos que los vuelos comerciales se retoman con la frecuencia de siempre”, afirmó.

A diferencia de las rutas suspendidas, se mantienen activos sin cambios:

Villa Gesell : miércoles, viernes y domingos

Concordia : martes y jueves

Paraná: martes y jueves

También continúan figurando como próximos destinos Coronel Suárez, Tres Arroyos, Montevideo y Paysandú.

Venado Tuerto: un proyecto estratégico que ahora entra en pausa

El primer vuelo entre Aeroparque y Venado Tuerto se había realizado el 27 de diciembre de 2024, luego de una reprogramación del vuelo inaugural que originalmente iba a concretarse el 22 de diciembre.

Ese servicio había sido presentado como un hito para la conectividad regional, en el marco de la política nacional de “cielos abiertos”, impulsada por el gobierno de Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La ruta Aeroparque–Venado Tuerto–Villa María ofrecía:

aeronaves Metroliner de 19 pasajeros

vuelos directos de 50 minutos

pasaje ida y vuelta estimado en 400 dólares

reducción drástica de los traslados terrestres, que hoy demandan entre 4 y 5 horas

El proyecto contó incluso con apoyo local: la Municipalidad de Venado Tuerto lanzó una licitación por $63.420.000 para obras de mantenimiento y mejoras en la pista y la torre de control del aeródromo Tomás B. Kenny.

Quiénes están detrás de Humming Airways

La empresa fue constituida el 14 de mayo de 2024 como Humming Airways SRL.

Sus socios fundadores son:

Francisco Simón Errecart (20 años, CEO)

Santiago Leopoldo Lugones (21 años)

Danilo Enrique Massalin Dammann (21 años)

Errecart, además, figura desde diciembre de 2023 como asesor transitorio en el Senado, vinculado al despacho de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero.

venado2 Francisco Errecart, uno de los titulares de Humming Airways, en el lanzamiento de los vuelos en Venado Tuerto.

“Todo pasó en una noche. Vi cómo lo habían hecho otros y pensé cómo conseguir los aviones para hacerlo yo”, contó Errecart.

Los tres jóvenes comparten además actividad deportiva como esgrimistas en el club porteño Cuba.

Un modelo pensado para la aviación regional

Humming Airways apostó a aviones de 19 plazas para lograr viabilidad económica sin depender de subsidios estatales.

“Con un solo destino no lo llenaríamos. Por eso decidimos una triangulación: Aeroparque–Venado Tuerto–Villa María”, explicó el CEO.

Según datos de la propia empresa, desde abril de 2025 las rutas alcanzaron una ocupación promedio del 75%.

El marco regulatorio que permitió su nacimiento

La creación de la compañía se produjo tras el decreto 599/2024, que desreguló el mercado aerocomercial bajo el esquema de “Cielos Abiertos”.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, detalló que la resolución 12/2024 simplificó los permisos para aeronaves de hasta 19 plazas: “Antes se requerían dos autorizaciones. Ahora todo pasa por una sola ventanilla de la ANAC. Esto es fundamental para ampliar la conectividad”.