Obras a buen ritmo y comisarías saturadas: Pullaro admitió que el problema seguirá hasta fin de año

“Hasta finales de este año, en que vamos a terminar las cárceles que estamos construyendo, vamos a tener estos inconvenientes”, sostuvo Pullaro en relación con la población de presos en las comisarías de Rosario. El mandatario llegó en forma sorpresiva esta mañana (no se había anunciado oficialmente su visita) al Club Esparta, en Maciel al 1600, en pleno barrio Casiano Casa, en donde se llevó a cabo una campaña de vacunación contra el dengue.
Pero el tema de la evasión en la seccional de Sarmiento y Ameghino se impuso, entre otros temas, en la agenda del día. En declaraciones en conferencia de prensa, Pullaro dijo que la situación en las comisarías se agravó en los últimos días por “un cuello de botella” que se formó debido un hábeas corpus que dictó una jueza en la ciudad de Reconquista, por el que el gobierno se vio obligado a reubicar a cien personas que estaban detenidas en el ámbito de la Unidad Regional XIX.
Hábeas corpus y cuello de botella
Dijo Pullaro: “En Rosario tenemos una tasa de encarcelamiento de 2,2 o 2,3 detenidos por día que quedan dentro del sistema penal y pasan al Servicio Penitenciario, pero que algunos, por la superpoblación que hay, quedan en algunas comisarías. En la provincia tenemos una tasa de encarcelamiento de 1,1; es decir, es menor en el interior que en la ciudad de Rosario. Por eso se va distribuyendo por todas las cárceles del interior de la provincia de Santa Fe”.
El gobernador remarcó que en las unidades penitenciarias de Peñero, Coronda, Santa Felicia y Las Flores en Santa Fe, “se van distribuyendo las personas que quedan detenidas”, pero aclaró que “hasta finales de este año, que es cuando se terminarían las cuatro cárceles que se están construyendo, lamentablemente vamos a tener estos inconvenientes”.
Comisarías con cupo limitado
“En la seccional 15ª de Rosario hay lugar para 16 detenidos que deberían estar menos de 6 horas en ese lugar. Lamentablemente, tuvimos un hábeas corpus en la Unidad Regional XIX de Reconquista, donde una jueza nos ordenó sacar a cien detenidos que teníamos en esa departamental. Hubo que trasladarlos a distintos penales de la provincia y eso limitó el cupo en Rosario. Y esa limitación del cupo que hubo en Rosario, nos hizo tener un cuello de botella que lo estamos resolviendo en estos momentos”, subrayó Pullaro.
Finalmente, el mandatario santafesino destacó que “los problemas se están resolviendo en el tiempo planificado. Dijimos que teníamos un plan de seguridad, en el que vamos a construir infraestructura penal para que los detenidos estén en el lugar que tienen que estar, es decir, dentro del Servicio Penitenciario. Y eso está avanzando con la construcción de cárceles nuevas. Lamentablemente, tenemos dos o tres años para terminar esta infraestructura penal. El nivel de ejecución viene bien porque los recursos bajo ningún concepto se detienen”.
