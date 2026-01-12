Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

Se los acusa de haber utilizado armas de fuego para matar a las víctimas el miércoles 31 de diciembre

Dos hombres, identificados como MAP, de 45 años, y JS, de 60, fueron imputados como coautores de un doble homicidio cometido en la zona de islas del río Coronda. El asesinato de Félix Martín Cabrera y José Oscar Cabrera, cuyos cuerpos fueron hallados en una embarcación, se produjo el miércoles 31 de diciembre.

El fiscal Carlos Lacuadra atribuyó los crímenes ante el juez Pablo Ruiz Staiger, en una audiencia desarrollada en el mediodía de este lunes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Lacuadra indicó que “el último día del año pasado, alrededor de las 2 de la madrugada, los imputados atacaron a Félix y Oscar Cabrera, quienes eran primos entre sí, mientras estaban en el arroyo La Blanca, al que se ingresa por el río Coronda”. Precisó que “en cercanías a ese lugar hay un islote en el cual los imputados trabajan como puesteros cuidadores de ganado vacuno”.

“Los investigados sorprendieron a las víctimas y les dispararon con armas de fuego tipo escopeta con el objetivo de quitarles la vida”, remarcó el fiscal, y aseveró que “las personas agredidas recibieron impactos de proyectiles en diferentes partes de sus cuerpos y fallecieron a causa del ataque”.

En tanto, el funcionario del MPA puntualizó que “los cadáveres fueron hallados en una canoa que navegaba a la deriva por el río Coronda y fue divisada a la altura de Sauce Viejo”.

El fiscal detalló que “los dos imputados fueron detenidos el viernes pasado en el marco de allanamientos que se realizaron aproximadamente a las 6 de la mañana en la zona de islas”.

A los investigados se les secuestraron armas de fuego "que tenían en su poder sin la debida autorización, estaban cargadas y eran aptas para realizar disparos con esas municiones”, afirmó Lacuadra, y precisó que "el hombre de iniciales JS poseía una escopeta calibre 16, mientras que el de iniciales MAP, una calibre 12 y un cinto con 30 cartuchos del mismo calibre”.

A ambos imputados se les atribuyó la coautoría de doble homicidio calificado (por haber sido cometido con armas de fuego). A su vez, cada uno de ellos es investigado como autor de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares se llevará a cabo el martes próximo. El fiscal Lacuadra adelantó que solicitará la prisión preventiva para las dos personas investigadas.