Romance en Los Piojos: Ciro Martínez confirmó su relación con Luli Bass, la bajista de la banda

Luego de los rumores que trascendieron sobre una relación amorosa entre ambos, ella le dedicó un cariñoso posteo al cantante por el día de su cumpleaños

Ciro Martínez volvió a ser noticia en redes sociales, pero esta vez no por su actuación en los estadios. En la última semana, empezaron a circular especulaciones sobre un posible romance entre el músico y Luli Bass, la bajista de Los Piojos . Finalmente, y en el día del cumpleaños del cantante, fue ella quien confirmó la noticia .

"Muy feliz cumpleaños mi amor" , escribió la bajista acompañado de un video juntos cantando en una función de la banda. Ciro compartió el posteo en sus redes y respondió: "Gracias hermosa".

La polémica entorno al incipiente vínculo amoroso se debe a la llegada de Luciana Valdez, su nombre de pila, al grupo musical. La guitarrista se unió a Los Piojos en diciembre de 2024, momento en el que la banda regresó a los escenarios luego de 15 años de su separación y coincidió con la salida del histórico integrante Micky Rodríguez.

Micky denunció públicamente a los miembros del grupo, afirmando que se enteró de la vuelta "piojosa" a través de las redes sociales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LULI BASS (@lulibass)

>> Leer más: Mirtha Legrand volvió a Mar del Plata, estrenó temporada de verano y deslumbró a días de cumplir 99 años

Cómo surgieron los rumores de romance entre Ciro Martínez y Luli Bass

La periodista Fernanda Iglesias fue quien dio la primicia una semana atrás: "Él está saliendo con su bajista, que se llama Luciana Valdez, tiene 36 años y se la conoce artísticamente como Luli Bass".

De acuerdo a lo relatado, la periodista afirmó que "la bajista estaba casada, pero Ciro ya la tenía fichada. Cuando comenzó el acercamiento con el cantante, ella decide separarse".

Además, agregó que ya estarían en pareja desde hace un año. La tardanza en confirmar la noticia lo argumentó en que "a Ciro le cuesta blanquear sus vínculos".