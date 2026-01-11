La Capital | Ovación | Lo Celso

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

El volante rosarino expresó la idea que tiene sobre su futuro deportivo tras convertir un gol el sábado para el Betis de España

Por Lucas Vitantonio

11 de enero 2026 · 17:11hs
Giovani Lo Celso tiene el objetivo de jugar el Mundial con Argentina.

Podría decirse que salvo alguna gestión de Central de último momento, el futuro de Giovani Lo Celso no estará por ahora en Arroyito, equipo que soñaba traerlo para jugar la Copa Libertadores. El volante rosarino anotó un gol este sábado en el empate 1 a 1 de Betis ante Oviedo y luego del partido lanzó un mensaje esclarecedor su futuro.

"Con el de hoy ya son 101 partidos defendiendo esta camiseta (Betis). Un orgullo enorme defender este escudo. Con la misma ilusión y el mismo compromiso del primer día. Agradecido por el apoyo y cariño de siempre. Seguimos por más todos Juntos. Lo mejor está por venir. ¡Musho Betis hoy y siempre!", enfatizó el volante rosarino.

La declaración de Gio clarifica que su presente y futuro cercano están en su actual equipo español. Y que necesitaba dejarlo expuesto tras la catarata de rumores de un cambio de aire y con Central como posible destino.

Lo Celso convirtió frente a Oviedo

El rosarino este sábado marcó el gol de Betis en el empate 1-1 como visitante frente a Oviedo, por a la 19ª fecha de La Liga de España. Justo en la semana previa hubo versiones y rumores de un posible regreso a Rosario Central del volante, pero sin ninguna certeza de gestiones formales de parte del club de Arroyito.

Lo Celso fue titular y convirtió de cabeza a los 83 minutos, para que el equipo que dirige Manuel Pellegrini rescatara un empate.

Junto al Chimy Ávila

Además de Lo Celso, en Betis fue titular el argentino Valentín Gómez y desde el banco de suplentes ingresó Ezequiel "Chimy" Ávila, otro que había manifestado su deseo de sumarse a Central, tal como lo hizo ahora su hermano Gastón.

Así, la chance de Lo Celso de volver ahora a Central asoma complicada y casi nula. Para Gio es un año muy especial porque buscará llegar con el máximo ritmo posible para seducir a Lionel Scaloni a que lo cite al Mundial, ya que en Qatar 2022 se quedó al margen por una lesión inoportuna. Irá por la revancha.

Jeremías Ledesma se dio el gusto de atajar un penal en su regreso a Central.

Central: Jeremías Ledesma y Gastón Ávila ya sumaron minutos en los amistosos

Inseparables. Los hermanos Benavides hicieron historia en el Dakar.

Los hermanos Benavides ganaron la etapa y hacen historia en el Dakar 2026

El Colo Ramírez quiere tener una revancha en Newells.

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

El bloqueo de Normal 3 busca interceptar el remate rival durante el debut en la Liga Nacional de vóley.

La leyenda del vóley que se encuentra en Rosario con motivo de la Liga Nacional

