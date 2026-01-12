Fuga en la comisaría 15ª: recapturaron a tres detenidos que habían huido a la madrugada

La evasión se confirmó al amanecer. Uno de los reclusos quedó expuesto por la alarma de un vecino de la seccional

El Comando Radioeléctrico hizo este lunes un resonante operativo por una fuga en la comisaría 15ª . En un lapso de casi dos horas, la policía recapturó a tres detenidos que habían escapado a la madrugada de las dependencias del sur de Rosario.

El procedimiento comenzó poco antes de las 5 de la mañana y concluyó con el arresto de todos los reclusos faltantes en Sarmiento y Ameghino . De acuerdo a la versión preliminar, ninguno pudo alejarse de la zona demasiado de la zona de la seccional.

En primera instancia, las fuerzas de seguridad provinciales identificaron a dos prófugos en Mitre al 4300 , a la vuelta de la comisaría. El restante cayó en Entre Ríos y Ameghino, donde una mujer hizo la denuncia porque lo vio bajar a la calle desde una vivienda cercana.

El primer recapturado quedó expuesto por una alarma sonora que se activó durante el patrullaje preventivo alrededor de la manzana de la sede policial. Cuando los agentes fueron a inspeccionar el inmueble, el dueño advirtió que había escuchado ruido en el techo y les permitió ingresar.

Recapturado comisaría 15 Foto: Policía de Santa Fe.

Una vez que ingresaron, los encargados del operativo descubrieron que el sospechoso estaba escondido en el patio trasero. A continuación lo retiraron bajo custodia.

Mientras se realizaba este procedimiento, otro grupo de policías dio con un segundo prófugo en Mr. Ross al 1100. En este caso, el evadido había ingresado a una casa ubicada entre Mitre y Sarmiento.

Julián A., de 27 años, y Maximiliano R. (38) quedaron bajo arresto casi en simultáneo. Alrededor de las 6.45 de la mañana, una testigo no identificada le hizo señas al personal del Comando Radioeléctrico. En ese momento apuntó a un hombre que iba rengueando tras haber descendido de una vivienda en Entre Ríos al 4300.

Una vez que los agentes lo interceptaron, Lisandro R. no quiso identificarse y respondió en forma evasiva. No obstante, las autoridades corroboraron que era el tercer prófugo buscado tras la denuncia de la fuga en Sarmiento y Ameghino.