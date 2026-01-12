La Capital | Ovación | Central

Cuáles serán los dos próximos rivales de Central antes del debut con Belgrano

Los canallas jugarán otros dos amistosos en Arroyo Seco a puertas cerradas antes de jugar contra el Pirata el 24 de enero en su estreno en el Apertura 2026.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

12 de enero 2026 · 17:53hs
Central entrenó este lunes en Arroyo Seco y tiene programados dos partidos amistosos.

Central entrenó este lunes en Arroyo Seco y tiene programados dos partidos amistosos.

El Central de Jorge Almirón no quiere dejar nada librado al azar de cara a su debut en el torneo Apertura el próximo 24 de enero en el Gigante. Es por eso que tendrá dos partidos informales antes de ese día. El primero será este miércoles 14 de enero ante Almirante Brown. Mientras que el sábado 17 se medirá contra Sarmiento de Junín.

Ambas jornadas se jugarán en el predio que tienen los canallas en Arroyo Seco y si bien no está oficializado se estima que serán dos partidos contra cada equipo.

Los canallas jugaron sus primeros dos amistosos de 50 minutos cada uno, divididos en dos tiempos de 25’, el pasado domingo 9 de enero ante Villa Dálmine. Los titulares ganaron 3 a 0 con tantos de Enzo Giménez, Ángel Di María y Alejo Veliz, mientras que los suplentes se impusieron por 2 a 0 con festejos de Franco Frías y Fabricio Oviedo.

Leer más: "Central es nuestra segunda casa": la frase de Jeremías Ledesma en la presentación de los refuerzos canallas

El antecedente cercano de Central contra Almirante Brown

Los canallas tienen un enfrentamiento amistoso contra la Fragata no hace mucho. Ya que el 11 de enero de 2025, se vieron las caras en Arroyo Seco con triunfo para los canallas por 3 a 1. Los goles del equipo de Ariel Holan fueron convertidos por Lautaro Giaccone, Enzo Copetti y Carlos Quintana.

Los auriazules formaron con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana (ST 11' Agustín Bravo) y Agustín Sández; Santiago Segovia (ST 11' Maximiliano Lovera), Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Lautaro Giaccone, Enzo Copetti y Jaminton Campaz.

El último partido canalla frente a Sarmiento

En tanto, contra el Verde de Junín, la última vez que se vieron las caras fue en el Clausura 2025 en un partido oficial. El cotejo comenzó el 30 de agosto en el Eva Perón y se suspendió al término del primer tiempo por lluvia con el resultado 0 a 0. Continuó el 24 de octubre y los de Holan ganaron 1 a 0 con tanto de Ángel Di María de penal.

El atacante de Central Alejo Veliz anotó en el primer ensayo de pretemporada. Fue el faro ofensivo del equipo de Jorge Almirón.

Central: Las primeras señales de Jorge Almirón en el armado del equipo

Jeremías Ledesma se dio el gusto de atajar un penal en su regreso a Central.

Central: Jeremías Ledesma y Gastón Ávila ya sumaron minutos en los amistosos

Giovani Lo Celso tiene el objetivo de jugar el Mundial con Argentina.

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

tanlongo, la promesa de central que debe indemnizar a un club en el que no jugo

Tanlongo, la promesa de Central que debe indemnizar a un club en el que no jugó

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Un ex-Newells decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Newells envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Dos países bloquearon el chatbot Grok de X por imágenes sexualizadas de IA

Dos países bloquearon el chatbot Grok de X por imágenes sexualizadas de IA

Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante que se formó en Central y fue campeón con Racing

Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante que se formó en Central y fue campeón con Racing

Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni

Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni

El dispositivo de alta tecnología, que había sido donado por una argentino-israelí al joven nadador rosarino, fue dañado por una mala manipulación de carga en la terminal aérea. La denuncia del padre, la bronca por la desprotección y el nuevo obstáculo en el camino de la rehabilitación.
Por Gonzalo Santamaría
Venado Tuerto se quedó sin vuelos en el verano: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta
Venado Tuerto se quedó sin vuelos en el verano: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Un ticket viral de un bar y una vieja discusión: cómo funciona la propina sugerida en Rosario
Un ticket viral de un bar y una vieja discusión: cómo funciona la "propina sugerida" en Rosario

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán
Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

Tragedia por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe: murió un penitenciario tras un choque
Tragedia por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe: murió un penitenciario tras un choque

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Por Facundo Borrego
Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Un ex-Newells decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Newells envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Tenis: el rosarino Renzo Olivo volvió a jugar tras 6 meses, pero se retiró por una molestia física

Por Rodolfo Parody
Tenis: el rosarino Renzo Olivo volvió a jugar tras 6 meses, pero se retiró por una molestia física

Cuáles serán los dos próximos rivales de Central antes del debut con Belgrano

El próximo refuerzo de Newells se despidió del club donde fue campeón y figura clave

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés
Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni

Por Gonzalo Santamaría
Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni

Un ticket viral de un bar y una vieja discusión: cómo funciona la propina sugerida en Rosario

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación

Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor
Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas
Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa
Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Crisis en Venezuela: el Papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano
Crisis en Venezuela: el Papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada
Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada

Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente
Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales  premios
Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales  premios

Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur
Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas
Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos
Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos

El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes
El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón
Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum
Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum
Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica
Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central
Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

El plan de Newells para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

Por Lucas Vitantonio
El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025
El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio
Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio