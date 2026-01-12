Cuáles serán los dos próximos rivales de Central antes del debut con Belgrano

Los canallas jugarán otros dos amistosos en Arroyo Seco a puertas cerradas antes de jugar contra el Pirata el 24 de enero en su estreno en el Apertura 2026.

El Central de Jorge Almirón no quiere dejar nada librado al azar de cara a su debut en el torneo Apertura el próximo 24 de enero en el Gigante. Es por eso que tendrá dos partidos informales antes de ese día. El primero será este miércoles 14 de enero ante Almirante Brown. Mientras que el sábado 17 se medirá contra Sarmiento de Junín.

Ambas jornadas se jugarán en el predio que tienen los canallas en Arroyo Seco y si bien no está oficializado se estima que serán dos partidos contra cada equipo.

Los canallas jugaron sus primeros dos amistosos de 50 minutos cada uno, divididos en dos tiempos de 25’, el pasado domingo 9 de enero ante Villa Dálmine. Los titulares ganaron 3 a 0 con tantos de Enzo Giménez, Ángel Di María y Alejo Veliz, mientras que los suplentes se impusieron por 2 a 0 con festejos de Franco Frías y Fabricio Oviedo.

El antecedente cercano de Central contra Almirante Brown

Los canallas tienen un enfrentamiento amistoso contra la Fragata no hace mucho. Ya que el 11 de enero de 2025, se vieron las caras en Arroyo Seco con triunfo para los canallas por 3 a 1. Los goles del equipo de Ariel Holan fueron convertidos por Lautaro Giaccone, Enzo Copetti y Carlos Quintana.

Los auriazules formaron con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana (ST 11' Agustín Bravo) y Agustín Sández; Santiago Segovia (ST 11' Maximiliano Lovera), Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Lautaro Giaccone, Enzo Copetti y Jaminton Campaz.

El último partido canalla frente a Sarmiento

En tanto, contra el Verde de Junín, la última vez que se vieron las caras fue en el Clausura 2025 en un partido oficial. El cotejo comenzó el 30 de agosto en el Eva Perón y se suspendió al término del primer tiempo por lluvia con el resultado 0 a 0. Continuó el 24 de octubre y los de Holan ganaron 1 a 0 con tanto de Ángel Di María de penal.