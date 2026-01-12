Una obra de la EPE rompió un caño de Aguas Santafesinas y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Los vehículos y vecinos que pasaban por el lugar lo hacían sobre un espejo de agua que cada vez era más profundo. Es la cuarta vez que hay incidentes en la zona

Caos y agua, mucha agua en el barrio Parque Casas, en la zona norte de Rosario. Este lunes, trabajadores de una obra de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) dañaron un caño maestro de Aguas Santafesinas , provocando una gran pérdida de agua y el anegamiento de las calles. Según pudo averiguar La Capital, es la cuarta vez en 120 días que esta obra rompe caños de la empresa de aguas.

Hace más de cuatro meses el barrio Parque Casas es el centro de una gran obra de entubamiento de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), por calle Washington desde boulevard Rondeau hacia Casiano Casas . Justamente en la intersección de Washington y Casiano Casas se produjo la rotura que este lunes trajo caos a la zona . Además, los vecinos denunciaron la falta del servicio de agua.

El incidente dejó las calles completamente rebalsadas de agua y con el tránsito funcionando, los vehículos que pasaban llevaban el agua hacia las veredas o el ingreso al club Defensores de América. Mientras tanto, el caño seguía perdiendo y el terreno afectado sumaba metros y metros.

Fueron los mismos trabajadores los que intentaron desviar el tránsito ante el peligro de un socavón, ya que la laguna artificial formada y los autos, colectivos y motos que pasaban dañaban la calle.

Agua Parque Casas (2) Video: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La respuesta de Aguas Santafesinas

"Desde que empezaron con esta obra es la cuarta vez que rompen un caño de ASSA”, afirmaron fuentes de la empresa de aguas a La Capital. Por su parte, los trabajadores de la empresa de obras a la cual la EPE contrató señalaron que los planos que recibieron no tenían el caño maestro que resultó dañado.

Desde Aguas Santafesinas S.A. indicaron a La Capital que ya se encontraban trabajando en la zona para cortar el flujo de agua y "evaluar los trabajos a realizar para poder solucionar el problema".