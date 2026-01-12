La Capital | La Ciudad | EPE

Una obra de la EPE rompió un caño de Aguas Santafesinas y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Los vehículos y vecinos que pasaban por el lugar lo hacían sobre un espejo de agua que cada vez era más profundo. Es la cuarta vez que hay incidentes en la zona

12 de enero 2026 · 13:30hs
Maquinas de la obra de la EPE que rompieron un caño de Aguas Santafesinas

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Maquinas de la obra de la EPE que rompieron un caño de Aguas Santafesinas

Caos y agua, mucha agua en el barrio Parque Casas, en la zona norte de Rosario. Este lunes, trabajadores de una obra de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) dañaron un caño maestro de Aguas Santafesinas, provocando una gran pérdida de agua y el anegamiento de las calles. Según pudo averiguar La Capital, es la cuarta vez en 120 días que esta obra rompe caños de la empresa de aguas.

Hace más de cuatro meses el barrio Parque Casas es el centro de una gran obra de entubamiento de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), por calle Washington desde boulevard Rondeau hacia Casiano Casas. Justamente en la intersección de Washington y Casiano Casas se produjo la rotura que este lunes trajo caos a la zona. Además, los vecinos denunciaron la falta del servicio de agua.

Agua Parque Casas (2)

El incidente dejó las calles completamente rebalsadas de agua y con el tránsito funcionando, los vehículos que pasaban llevaban el agua hacia las veredas o el ingreso al club Defensores de América. Mientras tanto, el caño seguía perdiendo y el terreno afectado sumaba metros y metros.

Fueron los mismos trabajadores los que intentaron desviar el tránsito ante el peligro de un socavón, ya que la laguna artificial formada y los autos, colectivos y motos que pasaban dañaban la calle.

Agua Parque Casas (2)

La respuesta de Aguas Santafesinas

"Desde que empezaron con esta obra es la cuarta vez que rompen un caño de ASSA”, afirmaron fuentes de la empresa de aguas a La Capital. Por su parte, los trabajadores de la empresa de obras a la cual la EPE contrató señalaron que los planos que recibieron no tenían el caño maestro que resultó dañado.

Desde Aguas Santafesinas S.A. indicaron a La Capital que ya se encontraban trabajando en la zona para cortar el flujo de agua y "evaluar los trabajos a realizar para poder solucionar el problema".

Noticias relacionadas
Los incendios forestales empezaron a multiplicarse la semana anterior.

Incendios forestales en la Patagonia: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

En marzo comenzarán a colocar las vacunas, empezando por los grupos de riesgo 

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

Hace 10 años, una caldera del Laboratorio Apolo explotó en la zona sur de Rosario   

A casi una década de la explosión en Rosario, Anmat inhabilitó a Laboratorio Apolo

Copa opera una de las principales rutas internacionales del aeropuerto.

Parate y adaptación en el aeropuerto de Rosario: "No hay ningún inconveniente"

Ver comentarios

Las más leídas

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Lo último

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

El impactante posteo que conmocionó al fútbol: Me quedan solo unos días de vida

El impactante posteo que conmocionó al fútbol: "Me quedan solo unos días de vida"

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

Fueron detenidos en Playa del Carmen y están acusados de haber ejecutado a Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años. La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que el crimen estuvo vinculado al narcomenudeo.

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán
Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año
POLICIALES

Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés
Policiales

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas
La Ciudad

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Tragedia por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe: murió un penitenciario tras un violento choque
LA REGION

Tragedia por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe: murió un penitenciario tras un violento choque

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Ovación
Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito
Ovación

Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito

Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito

Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito

La inoportuna secuencia del vestuario de Barcelona que captó Lamine Yamal: Esto no se puede grabar

La inoportuna secuencia del vestuario de Barcelona que captó Lamine Yamal: "Esto no se puede grabar"

Tras su paso frustrado por Newell,s, Darío Benedetto está cerca de jugar la Copa Libertadores con otro equipo

Tras su paso frustrado por Newell,s, Darío Benedetto está cerca de jugar la Copa Libertadores con otro equipo

Policiales
Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés
Policiales

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

La Ciudad
Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas
La Ciudad

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

Incendios forestales en la Patagonia: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

Incendios forestales en la Patagonia: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente
Política

Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales  premios
Información General

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales  premios

Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur
Información General

Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas
LA CIUDAD

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos
Policiales

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos

El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón
Información General

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum
Información General

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum
Información General

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica
La Región

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central
Ovación

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

El plan de Newells para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025
La Ciudad

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio
Política

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio

Encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador
Información General

Encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico
La Ciudad

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo

Activistas aseguran que ya hay más de 500 muertes en las protestas de Irán
El Mundo

Activistas aseguran que ya hay más de 500 muertes en las protestas de Irán

Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano
El Mundo

Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano