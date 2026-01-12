La Capital | Información General | muerto

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

El hecho ocurrió este lunes en Santa Clara del Mar. Según trascendió, la ola llegó a los cinco metros de altura

12 de enero 2026 · 20:08hs
Un joven murió tras el minitsunami en Santa Clara del Mar. 

Un joven murió tras el minitsunami en Santa Clara del Mar. 

Una sorpresiva ola gigante dejó un muerto y al menos 35 heridos este lunes en la costa argentina. Según trascendió, la víctima era un hombre joven que falleció tras chocar contra las piedras en Santa Clara del Mar.

La tragedia fue confirmada por el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García. “Hay una persona, un joven, un varón fallecido, aparentemente fue pujado por el agua y golpeó contra unas rocas”, declaró García en diálogo con la prensa. “Esto es un evento imprevisible, son olas vagabundas, minitsunamis. Fue una ola con aumento repentino de la altura”.

Según los testigos, el mar se retiró de manera inusual y dio paso a una sucesión de olas “gigantes” que no son comunes en esa zona. La situación tomó de manera desprevenida a los turistas.

Quienes estaban nadando tuvieron que ayudarse entre sí para evitar ahogarse. En ese contexto de caos y temor, los guardavidas actuaron rápido y realizaron varios rescates.

Según se supo, el fenómeno también sucedió en Camet y Mar del Plata. Sin embargo, en ninguna de las dos localidades hubo que lamentar víctimas fatales.

