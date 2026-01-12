Desidia en Ezeiza: dañaron en el aeropuerto la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni
El dispositivo de alta tecnología, que había sido donado por un argentino-israelí al joven nadador rosarino, fue dañado por una mala manipulación de carga en la terminal aérea. La denuncia del padre, la bronca por la desprotección y el nuevo obstáculo en el camino de la rehabilitación.
Matías Bottoni tiene que atravesar un nuevo escollo en su rehabilitación. Mientras ultima detalles para viajar a España a continuar con su tratamiento, la silla de ruedas con alta tecnología que recibió como donación fue destruida en el aeropuerto de Ezeiza. Por otro lado, la familia del joven nadador de Echesortu tiene todo encaminado para comenzar la rehabilitación en Barcelona.
El padre de Matías, Luciano Bottoni, viajó a Europa para mantener reuniones con el Institut Guttmann de Barcelona, en España. También pudo tener un encuentro con el argentino-israelí Eric Hecht, que le donó una silla de ruedas que se maneja a través de una aplicación de celular. La alegría por tener un nuevo y mejor elemento fue frustrada por el servicio de Level, que en el desembarco rompió la silla que traía Luciano.
“Le dije al chico, que tenía unos 20 años y una mala onda, que no podía pasarla por cinta, que se iba a romper. Pero lo hizo igual. Cuando llegó la silla estaba toda rota y él estaba al lado mío.”, contó Luciano a La Capital. La desesperación y bronca del padre de Matías fue tal que terminó radicando la denuncia ante los efectivos de la Policía Aeroportuaria. “La silla sale entre 30 y 40 mil dólares, supongamos que me compran otra para reparar el daño, pero ¿en el mientras tanto qué hace Matías? La principal causa de volver a internación son las escaras, que son producidas por malas posturas”, sostuvo el padre de Matías.
La silla de ruedas donada para Matías tiene un sistema alemán con un motor impulsado por litio. Al no poder cerrar la palma de su mano, Matías hoy en día no puede impulsarse por sus propios medios, pero con este dispositivo mejoraría sus traslados. Es que cada vez que el joven de 17 años impulse la silla con la palma de sus manos, la tecnología aplicada detecta la intención y potencia cuatro veces el andar de la rueda. Además, a través de una aplicación, la silla puede moverse para acercarse a su dueño, por ejemplo, para levantarse de la cama o sillón.
"Me tomaron el reclamo como si fuera equipaje y no lo es. Ponen un montón de burocracia para llevar la silla y el reclamo es como una simple valija. En el avión había tres personas en silla de ruedas, imagínate si le pasaba a alguno de ellos ¿cómo se vuelven a la casa? No hay un responsable de nada", reclamó Luciano y remarcó que Level es una empresa dentro del universo de la aerolínea aérea.
Además, esta semana llegaría una silla de ruedas provisoria ofrecida por la ortopedia, mientras espera el dispositivo a medida que requiere Matías. Esta silla tiene un centímetro más de lo que necesita el joven nadador “y si el médico dice que no le sirve no la va a usar”, señaló Luciano.
“Lo que hicieron con la silla no puede pasar”, reclamó Luciano y fue contundente: “Si estaba Matías en el aeropuerto no lo puedo sacar porque rompieron la silla”.
Matías Bottoni seguirá su recuperación en España
Luciano Bottoni viajó a Europa para allanar el camino de Matías en su futuro tratamiento en Barcelona. Además de las reuniones médicas, inició los trámites para una estadía legal.
De Barcelona se trajo una charla con Eric Hecht, al que definió como “una persona increíble”. El argentino israelí referente internacional en materia de accesibilidad y director de Negitech, reconocida e innovadora empresa israelí dedicada a desarrollar soluciones tecnológicas para personas con problemas de accesibilidad, forma parte del día a día de Matías Bottoni, “es una contención, lo calma, es muy importante”, aseguró Luciano.
Otra de las gratas sorpresas que “se trajo” Luciano es el avance en accesibilidad que existe en Europa. “Cualquier kiosquito tiene una rampa y puerta corrediza para una persona con silla de ruedas”, dijo Luciano y pidió por mejoras sobre estas cuestiones en la Argentina.
Matías Bottoni viajará a mediados de febrero para España. Para esa época ya tendrá 18 años. Su padre está “contento” porque el joven se encontrará con una “ciudad accesible” que le permitirá “salir del bloqueo que tiene por la silla”, manifestó Luciano.
Según le confió a este medio, las donaciones que recibieron hasta el momento le permiten sostener el tratamiento, que cuesta 15 mil euros por mes, durante tres meses, aunque aclaró que se puede renovar mensualmente en caso de conseguir el dinero.
Para afrontar la recuperación de Matías en España, la familia Bottoni mantiene una campaña solidaria permanente. Se puede donar mediante transferencia bancaria a través del Banco Santander a la cuenta de Luciano Bottoni, mediante el CBU: 0720101788000035926254 o al Alias: LUCIANOMARTINBOTTONI
Qué se viene para Matías Bottoni
La mamá del joven nadador del club Echesortu celebró avances en la flexión de los dedos de su mano izquierda y adelantó que en Barcelona apuntarán a recuperar por completo su movilidad.
Por otro lado, Bottoni necesita unas férulas kafo, un dispositivo ortopédico específico que se coloca en la parte inferior de la pierna para estabilizar la rodilla, el pie y el tobillo y ofrecer control al estar de pie y caminar. En contacto con Barcelona, Aprepa desistió de hacer el pedido por estos elementos porque no llegan antes del viaje de Matías a España, pero desde el Guttmann le confirmaron a la familia que allí las encargarán.
“Matías usaba unas prestadas de un paciente, pero el paciente se fue. Fijan las rodillas. Te podés parar y muchas veces al mover la cadera se puede caminar”, agregó Grimaux.
Además, en los planes de los Bottoni también está trabajar con la organización no gubernamental “Tikkun Olam Makers” (Tom), una ONG global que traduce el concepto judío de "reparar el mundo" en acción, creando soluciones innovadoras y de código abierto para las necesidades de personas con discapacidad, ancianos y/o de bajo recursos.
