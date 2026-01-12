La Capital | La Ciudad | casona

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

La casona, vacía desde hace una década, será ocupada por la Agencia Nacional de Puertos. Una ONG pide que un sector de la casa tenga usos culturales

Alicia Salinas

Por Alicia Salinas

12 de enero 2026 · 06:45hs
La casona de calle Laprida en su esplendor. Hércules Aghina y María Francisca del Rosario Cafferata

La casona de calle Laprida en su esplendor. Hércules Aghina y María Francisca del Rosario Cafferata, con sus hijas. Las imágenes son de  hace un siglo, en enero de 1926.
La gran casa está ubicada en Laprida 708

La gran casa está ubicada en Laprida 708, frente a la plaza 25 de Mayo.
Los miembros de Valor Rosario le entregaron a Javkin el proyecto y la documentación.

Los miembros de Valor Rosario le entregaron a Javkin el proyecto y la documentación.

Hace diez años que la centenaria casona de calle Laprida 708, frente a la plaza 25 de mayo, permanece abandonada y vacía. Fue en sus orígenes una residencia particular de familias de la elite económica y política de la ciudad, para luego pasar a manos del Estado argentino. Ante una consulta de este diario, fuentes nacionales revelaron que será sede de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), previa realización de refacciones. Ahora una asociación civil rosarina reclama que, dado su valor patrimonial y ubicación en pleno casco histórico, por lo menos una de las salas de la mansión se destine a la cultura local.

El escritor Miguel Culaciati preside Valor Rosario, la organización sin fines de lucro que nació en 2019 para rescatar, como indica su nombre, ejes clave que cimentaron el desarrollo de la antigua villa desde fines del siglo XIX. Por ejemplo, el empuje y el asociativismo de sus vecinos e instituciones. En ese sentido, realizan tareas de divulgación, de digitalización de archivos, y proponen a los distintos niveles del Estado iniciativas en cuestiones de preservación y legado. Por eso se preocuparon por la casona de la ochava de Laprida y Santa Fe, que tuvo vida administrativa desde la década del ‘80, cuando albergó oficinas del Pami. Los últimos en ocuparla, hasta 2015, fueron los empleados del Senasa.

“Presentamos notas a nivel nacional y municipal para que se le dé un uso vinculado a la cultura local, que se incorpore al casco histórico una dependencia del Museo de la Ciudad (emplazado en el Parque Independencia) o una muestra sobre la inmigración; a diferencia de Buenos Aires, Rosario no cuenta con un museo de esa temática”, explica Culaciati, y cree que sería fácil armar una exhibición de tales características considerando la vívida red de colectividades extranjeras existente.

>>Leer más: La Municipalidad intervino la histórica casona de Laprida y Santa Fe tras denuncias de saqueo

“Es una buena noticia que la casa se restaure, pero insistiremos para que en su interior haya algo rosarino y no sea solo una oficina burocrática”, promete, y se pone a disposición de las autoridades para colaborar en una “puesta en valor y utilización cultural mixta público/ privada y gastronómica /cultural” del edificio histórico, que cuenta con protección patrimonial por ordenanza y se encuentra entre las manzanas fundacionales de la ciudad.

Una casa testimonio de una época

Nieto de un ex intendente, del que heredó el mismo nombre, Miguel Culaciati tiene en sus manos un álbum de fotos en blanco y negro sobre los primeros dueños de la residencia: Hércules Aghina y María Francisca del Rosario Cafferata, hija del ex jefe político de Rosario y ex gobernador de Santa Fe Juan Manuel Cafferata. Las imágenes fueron tomadas hace justo un siglo, en enero de 1926, y no solo incluyen retratos del matrimonio y sus dos hijas; registran también cómo vivía la burguesía en esa época a través de la arquitectura y decoración de la mansión, con muebles hechos a medida y hasta una sala de esgrima. Desarrollada en subsuelo, planta baja y planta alta, fue construida por José Gerbino y Leopoldo Schwartz.

El álbum de fotos fue compartido con el intendente Pablo Javkin en noviembre, cuando Valor Rosario le presentó la digitalización íntegra de las Memorias de Gestión de Luis Lamas, quien gobernó la ciudad entre 1898 y 1904 (lo curioso es que el primer tomo de este documento había sido hallado de casualidad en la mesa de saldos de una librería de viejo y al segundo lo ubicaron en poder de Carlos Emilio Lamas, descendiente de Luis, ya nonagenario). En aquel acto en el Salón Carrasco de la Municipalidad, Valor Rosario insistió para que el inmueble vendido por Aghina en 1931 a otro matrimonio (Aliau - Rouillon Vierci) “se incorpore al casco histórico fundacional con un destino cultural que sume un atractivo más a lo existente”. Es decir, los recientes arreglos en la plaza, en el Pasaje Juramento y en el edificio municipal, así como la cercanía con el museo de arte decorativo “Firma y Odilo Estévez” de Santa Fe al 700.

>>Leer más: Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

1864042.jpg.thumb
La gran casa está ubicada en Laprida 708, frente a la plaza 25 de Mayo.

La gran casa está ubicada en Laprida 708, frente a la plaza 25 de Mayo.

El año pasado la Anpyn pidió desembarcar en la propiedad de 1.504 metros cuadrados y encontró el camino allanado luego de que fracasaran los intentos de concesionarla a privados (ese había sido el primer objetivo de la gestión de Javier Milei). Pero más allá de los anuncios extraoficiales, los trabajos de restauración no han comenzado. “La puesta en valor de este edificio histórico no solo beneficiaría a la ciudad, también contribuiría a la promoción de la cultura y la identidad nacional”, apunta Culaciati, que viene de reunirse en la localidad de Anisacate con Carlos Ponti Cafferata, de 92 años. Es que después de vender la casa de Laprida 708, la familia de Aghina se trasladó a Córdoba. Uno de sus descendientes cuenta su historia y su actuación en distintas instituciones rosarinas.

Quién fue Hércules Aghina

Nacido como Ercole Aghina en la ciudad italiana de Turín en 1881, se naturalizó argentino a los 50 años. Llegó al país en 1895 y se estableció en Casilda, donde trabajó con su padre Luis en la fabricación de fibra de lino y cereales. En 1904 se mudó a Rosario y formó parte de la razón social “Brebbia y Aghina”, dedicada a bolsas y comisiones de cereales. La sociedad, hace saber Ponti Cafferata, duró hasta 1927. En ese lapso, Hércules fue secretario de la Cámara de Cereales, fundador y vicepresidente del Mercado a Término, fundador y presidente de la Cámara del Yute y coautor de los estatutos de la Bolsa de Comercio, donde además se desempeñó como síndico.

Durante 18 años, Aghina ocupó los cargos de bibliotecario, secretario, presidente y consejero del Hospital Italiano de Entre Ríos y Virasoro. También tuvo destacada actuación en asociaciones deportivas como los clubes Newell’s Old Boys, Gimnasia y Esgrima y Regatas Rosario. “Por razones económicas y de salud se radicó con su familia en Alta Gracia desde 1927”, aporta Ponti Cafferata sobre la biografía de su antepasado.

>>Leer más: La histórica casona saqueada fue abandonada por Nación tras el cambio de gobierno

WhatsApp Image 2026-01-09 at 08.43.51
Los miembros de Valor Rosario le entregaron a Javkin el proyecto y la documentación.

Los miembros de Valor Rosario le entregaron a Javkin el proyecto y la documentación.

El 4 de noviembre de 1915 se había casado con Rosario Cafferata, con quien tuvo dos hijas, Adela y Rosario. En 1955 falleció en Córdoba capital, donde pasó sus últimos años, aunque sus restos descansan en el cementerio del Salvador, en el panteón de quien fuera su padre político (el ex gobernador -en el período 1890/1893- Juan Manuel Cafferata).

La casa señorial que Aghina mandó a construir en Laprida 708 se recuerda más vinculada a la familia Rouillón, que la ocupó durante décadas, antes de que se convirtiera en patrimonio público. Por su antigüedad, en 2015 el gobierno nacional consideró oportuno desalojar el inmueble para efectuar refacciones, pero los años fueron pasando, al igual que las administraciones, y los arreglos no se hicieron. En 2024 la mansión fue usurpada por intrusos que lograron llevarse valiosos materiales de infraestructura. A diferencia de otras residencias particulares de grandes dimensiones que se ubicaban alrededor de la plaza, y cuyos dueños originales eran representantes de la burguesía local, como Rosa Tiscornia, José Arijón y la familia Uranga, esta finca logró sobrevivir a la demolición.

Testigo de un siglo de historia, hoy la casa está sola, y espera.

Noticias relacionadas
Dos dotaciones de bomberos Voluntarios y Zapadores actuaron en barrio Nuevo Alberdi. No hubo heridos, pero sí daños totales

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Expectativa. El 2026 arrancó sin casos confirmados de dengue en Santa Fe.

Dengue: Santa Fe arrancó 2026 sin casos nuevos en esta temporada

el tiempo en rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes

El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes

Los intentos de usurpación fueron desactivados por el municipio con apoyo policial.

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

Ver comentarios

Las más leídas

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Lo último

A casi una década de la explosión en Rosario, Anmat dictó la inhabilitación de Laboratorio Apolo

A casi una década de la explosión en Rosario, Anmat dictó la inhabilitación de Laboratorio Apolo

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Una de las joyas que tiene Newells extenderá su contrato con la Lepra

Una de las joyas que tiene Newell's extenderá su contrato con la Lepra

Parate y adaptación en el aeropuerto de Rosario: "No hay ningún inconveniente"

El gerente de la terminal aérea, Juan Pío Drovetta, garantizó la continuidad de los vuelos en paralelo con tareas en la pista para el cambio de categoría

Parate y adaptación en el aeropuerto de Rosario: No hay ningún inconveniente
Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora
Policiales

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa
Policiales

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada
Policiales

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada

Dengue: Santa Fe arrancó 2026 sin casos nuevos en esta temporada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: Santa Fe arrancó 2026 sin casos nuevos en esta temporada

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Subastan más de 50 PlayStation 5: cuándo es el remate online y cómo participar

Subastan más de 50 PlayStation 5: cuándo es el remate online y cómo participar

Ovación
La decisión de un ex-Newells de mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Por Luis Castro
Ovación

La decisión de un ex-Newell's de mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

La decisión de un ex-Newells de mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

La decisión de un ex-Newell's de mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Newells envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Newell's envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Real Madrid no pudo y Barcelona fue campeón de la Supercopa española por 16ª vez

Real Madrid no pudo y Barcelona fue campeón de la Supercopa española por 16ª vez

Policiales
Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora
Policiales

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos

La Ciudad
A casi una década de la explosión en Rosario, Anmat inhabilitó a Laboratorio Apolo
La Ciudad

A casi una década de la explosión en Rosario, Anmat inhabilitó a Laboratorio Apolo

Parate y adaptación en el aeropuerto de Rosario: No hay ningún inconveniente

Parate y adaptación en el aeropuerto de Rosario: "No hay ningún inconveniente"

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

El plan de Newells para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025
La Ciudad

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio
Política

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio

Encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador
Información General

Encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico
La Ciudad

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo

Activistas aseguran que ya hay más de 500 muertes en las protestas de Irán
El Mundo

Activistas aseguran que ya hay más de 500 muertes en las protestas de Irán

Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano
El Mundo

Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano

Ostende: tres rugbiers fueron detenidos tras una agresión grupal en la calle
Información General

Ostende: tres rugbiers fueron detenidos tras una agresión grupal en la calle

Incendios en la Patagonia: Nación dejó casi $20 mil millones sin ejecutar
Información General

Incendios en la Patagonia: Nación dejó casi $20 mil millones sin ejecutar

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario
La Ciudad

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

Trump rompió la regla más importante del Derecho internacional

Por Facundo Borrego
Información General

"Trump rompió la regla más importante del Derecho internacional"

Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos
La Ciudad

Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos

Menores que vendían droga: Niñez intervino, pero están con sus madres
La Ciudad

Menores que vendían droga: Niñez intervino, pero están con sus madres

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario
politica

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

Discapacidad: afirman que hay familias que no pueden trasladar a sus hijos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Discapacidad: afirman que "hay familias que no pueden trasladar a sus hijos"

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi
Policiales

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón
Información general

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón

Sauce Viejo: dos detenidos por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda
La Región

Sauce Viejo: dos detenidos por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda