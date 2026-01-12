La Capital | Ovación | Newell's

Newell's envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

La Lepra quiere al volante, que ya fue dirigido por la dupla Orsi y Gómez. Propuso la compra de la mitad del pase en cerca de un millón de dólares

12 de enero 2026 · 06:10hs
Gonzalo Abrego es uno de los jugadores que el Tomba está dispuesto a vender y Newell's lo quiere.

Newell’s busca refuerzos para los puestos de lateral izquierdo y volante central. Para esta última posición, el volante que interesa es Gonzalo Abrego, de Godoy Cruz. La determinación por conseguirlo es fuerte. Tan es así que la dirigencia se encuentra dispuesta a una compra y a no insistir con un préstamo. La propuesta por la adquisición del pase fue enviada al club mendocino, que ahora tendrá que responder.

Dependerá de si al Tomba le conforma lo ofrecido por la Lepra. En principio serían cerca de un millón de dólares por el 50 por ciento del pase del mediocampista, que se encuentra realizando la pretemporada con el plantel conducido por Mariano Toedtli.

La semana pasada, Abrego participó de un partido informal de la primera contra la reserva. Está en plena actividad. Un hecho auspicioso si finalmente se incorpora recién ahora al plantel rojinegro.

Godoy Cruz no lo presta, lo vende

El primer intento del club del Parque por la contratación del mediocampista de 26 años fue a partir de un préstamo. Pero Godoy Cruz no estuvo dispuesto a cederlo bajo esa condición. Por lo tanto, se decidió acercar una proposición por la compra de la mitad del pase.

Distintas fuentes conocedoras de la vida institucional de Godoy Cruz manifestaron que no es ilógico pensar en una salida de Abrego.

Godoy Cruz se encuentra en un momento muy particular. Descendió a la Primera Nacional y tiene que llevar adelante una reestructuración. Abrego forma parte del grupo de jugadores que el Tomba piensa en desprenderse, para ajustar el presupuesto del plantel y tener ingresos en la tesorería.

La voluntad de Newell’s por conseguir a Abrego obedece al interés de Favio Orsi y Sergio Gómez. Lo conocen de cuando estuvieron al frente de Godoy Cruz en 2022.

Orsi y G&oacute;mez esperan que se resuelva la incorporaci&oacute;n de Abrego a Newell's

Orsi y Gómez esperan que se resuelva la incorporación de Abrego a Newell's

Saben lo que puede llegar a dar, para jugar de mediocampista central o de volante derecho interno.

Casi toda una vida en el Tomba

El futbolista desarrolló casi toda su carrera en el Tomba, donde hizo las divisiones inferiores. Debutó en 2020 y hasta la actualidad jugó 163 partidos y convirtió 9 goles.

El único momento en que interrumpió su paso por Godoy Cruz fue en la temporada 2023/2024. Pasó a préstamo a Cremonese, que no terminó haciendo uso de la opción de compra. En el club italiano disputó 25 encuentros y anotó un gol.

San Lorenzo compite con Newell's

Abrego, que tiene contrato con el club mendocino hasta diciembre de 2026, también es seguido por San Lorenzo, aunque por el momento no existió ninguna oferta concreta.

La coincidencia con Newell’s no es solo por el interés que tiene por Abrego. El Ciclón también tiene en consideración al chileno Pablo Galdames, futbolista de Independiente que mereció la atención de la Lepra, y Juan Sforza, exrojinegro.

Vasco da Gama, donde juega Sforza, se encuentra en una crisis económica y podría llegar a desprenderse del mediocampista. Le debe “más de 3 millones de dólares” a Newell’s por la compra, según el vice rojinegro Juan Manuel Medina.

El directivo contó que Vasco pidió “una condonación de la deuda”, pero dijo que Newell’s seguirá reclamando lo adeudado y descartó la chance de que Sforza regrese.

