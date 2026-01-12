Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Una casa ubicada en la zona noroeste de Rosario terminó destruida este lunes a la mañana por un incendio. El siniestro se declaró alrededor de las 5 en Somoza y Joaquín Suárez, en barrio Nuevo Alberdi.
El siniestro se produjo este lunes a la madrugada en Somoza y Joaquín Suárez. A pesar de la magnitud del siniestro, no hubo personas heridas
Dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y trabajaron junto con Bomberos de la Provincia. Según las primeras informaciones, no se registraron personas heridas ni tampoco hubo riesgo de propagación a inmuebles aledaños.
De acuerdo con fuentes oficiales, el fuego consumió por completo las instalaciones, especialmente dos habitaciones. Los socorristas tuvieron el apoyo de un camión cisterna de Bomberos de Provincia.
