La Capital | La Ciudad | incendio

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

El siniestro se produjo este lunes a la madrugada en Somoza y Joaquín Suárez. A pesar de la magnitud del siniestro, no hubo personas heridas

12 de enero 2026 · 07:21hs
Dos dotaciones de bomberos Voluntarios y Zapadores actuaron en barrio Nuevo Alberdi. No hubo heridos

Foto: Bomberos Voluntarios Rosario

Dos dotaciones de bomberos Voluntarios y Zapadores actuaron en barrio Nuevo Alberdi. No hubo heridos, pero sí daños totales
Daños totales en el pavoroso incendio ocurrido este lunes a la madrugada en barrio Nuevo Alberdi

Foto: Bomberos Voluntarios Rosario

Daños totales en el pavoroso incendio ocurrido este lunes a la madrugada en barrio Nuevo Alberdi
Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Una casa ubicada en la zona noroeste de Rosario terminó destruida este lunes a la mañana por un incendio. El siniestro se declaró alrededor de las 5 en Somoza y Joaquín Suárez, en barrio Nuevo Alberdi.

Dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y trabajaron junto con Bomberos de la Provincia. Según las primeras informaciones, no se registraron personas heridas ni tampoco hubo riesgo de propagación a inmuebles aledaños.

De acuerdo con fuentes oficiales, el fuego consumió por completo las instalaciones, especialmente dos habitaciones. Los socorristas tuvieron el apoyo de un camión cisterna de Bomberos de Provincia.

incendio zona norte

Noticias relacionadas
Camila, afectada por el incendio en zona oeste, junto a uno de sus animales. 

La familia proteccionista consiguió electrodomésticos tras el incendio

Catorce animales murieron por el incendio en una vivienda de la zona oeste.

"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el testimonio tras el incendio

La vivienda arrasada tras el incendio.

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

Ver comentarios

Las más leídas

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Lo último

Una década después de la explosión del Laboratorio Apolo en Rosario, Anmat inhabilitó su producción

Una década después de la explosión del Laboratorio Apolo en Rosario, Anmat inhabilitó su producción

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Una de las joyas que tiene Newells extenderá su contrato con la Lepra

Una de las joyas que tiene Newell's extenderá su contrato con la Lepra

Parate y adaptación en el aeropuerto de Rosario: "No hay ningún inconveniente"

El gerente de la terminal aérea, Juan Pío Drovetta, garantizó la continuidad de los vuelos en paralelo con tareas en la pista para el cambio de categoría

Parate y adaptación en el aeropuerto de Rosario: No hay ningún inconveniente
Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora
Policiales

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa
Policiales

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada
Policiales

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada

Dengue: Santa Fe arrancó 2026 sin casos nuevos en esta temporada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: Santa Fe arrancó 2026 sin casos nuevos en esta temporada

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Subastan más de 50 PlayStation 5: cuándo es el remate online y cómo participar

Subastan más de 50 PlayStation 5: cuándo es el remate online y cómo participar

Ovación
La decisión de un ex-Newells de mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Por Luis Castro
Ovación

La decisión de un ex-Newell's de mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

La decisión de un ex-Newells de mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

La decisión de un ex-Newell's de mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Newells envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Newell's envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Real Madrid no pudo y Barcelona fue campeón de la Supercopa española por 16ª vez

Real Madrid no pudo y Barcelona fue campeón de la Supercopa española por 16ª vez

Policiales
Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora
Policiales

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos

La Ciudad
Una década después de la explosión del Laboratorio Apolo en Rosario, Anmat inhabilitó su producción
La Ciudad

Una década después de la explosión del Laboratorio Apolo en Rosario, Anmat inhabilitó su producción

Parate y adaptación en el aeropuerto de Rosario: No hay ningún inconveniente

Parate y adaptación en el aeropuerto de Rosario: "No hay ningún inconveniente"

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

El plan de Newells para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025
La Ciudad

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio
Política

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio

Encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador
Información General

Encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico
La Ciudad

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo

Activistas aseguran que ya hay más de 500 muertes en las protestas de Irán
El Mundo

Activistas aseguran que ya hay más de 500 muertes en las protestas de Irán

Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano
El Mundo

Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano

Ostende: tres rugbiers fueron detenidos tras una agresión grupal en la calle
Información General

Ostende: tres rugbiers fueron detenidos tras una agresión grupal en la calle

Incendios en la Patagonia: Nación dejó casi $20 mil millones sin ejecutar
Información General

Incendios en la Patagonia: Nación dejó casi $20 mil millones sin ejecutar

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario
La Ciudad

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

Trump rompió la regla más importante del Derecho internacional

Por Facundo Borrego
Información General

"Trump rompió la regla más importante del Derecho internacional"

Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos
La Ciudad

Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos

Menores que vendían droga: Niñez intervino, pero están con sus madres
La Ciudad

Menores que vendían droga: Niñez intervino, pero están con sus madres

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario
politica

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

Discapacidad: afirman que hay familias que no pueden trasladar a sus hijos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Discapacidad: afirman que "hay familias que no pueden trasladar a sus hijos"

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi
Policiales

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón
Información general

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón

Sauce Viejo: dos detenidos por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda
La Región

Sauce Viejo: dos detenidos por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda