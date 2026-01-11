Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos Encontraron tres vainas servidas en Gomensoro al 1400, y los sospechosos vivían muy cerca, en Corrientes y Virasoro 11 de enero 2026 · 22:24hs

Los adolescentes detenidos tenían una pistola 9 milímetros.

Dos menores de edad fueron detenidos en la mañana de este domingo, sospechosos de haber protagonizado una balacera sin heridos en el barrio España y Hospitales, a menos de doscientos metros de uno de los ingresos del hospital Italiano.

El episodio se produjo en la mañana de este domingo, cuando vecinos denunciaron detonaciones en la zona y acudió personal de la Brigada Motorizada. En la cortada Gomensoro al 1400 encontraron tres vainas servidas.

Tras el testimonio de un testigo, el personal policial localizó en Corrientes entre Virasoro y Rueda a los adolescentes de 16 y 17 años sindicados como autores de los disparos, que quedaron detenidos en la comisaría 2ª a disposición de la Justicia.

Los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con la marca y numeración suprimidas, con un cargador colocado que contenía ocho municiones y una munición en la recámara.

No hubo denuncias de personas que hayan resultado heridas.