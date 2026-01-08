La Capital | Economía | inflación

Consultoras ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto 2026

Fue a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central. Economistas plantean que se puede llegar a ese acumulado a mitad de año

8 de enero 2026 · 11:48hs
La meta de inflación anual proyectada en el presupuesto 2026 podría alcanzarse a mitad de año.

Héctor Rio / Archivo La Capital

La meta de inflación anual proyectada en el presupuesto 2026 podría alcanzarse a mitad de año.

El presupuesto que se aprobó en el Congreso hace días contempla que la inflación acumulada durante 2026 no superará el 10%, algo que, ahora, consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) ponen en duda. De hecho, hay economistas que plantean la posibilidad de que se alcance ese porcentaje a mitad de año.

Para las consultoras que participan del REM, el dato de la inflación de diciembre, que se conocerá el próximo martes 13 de enero, rondará el 2,4%. Por su parte, señalan que la meta de inflación anual estipulada en el presupuesto 2026, proyectada en 10,1%, podría ser alcanzada a mitad de año si se mantiene esta tendencia inflacionaria.

"Todas las consultoras corrieron para arriba la proyección de la inflación y lo del 10% suena más que optimista", indicó a LT8 el economista Juan Manuel Palacio. Y agregó: "Lo más probable es que, a mitad de año, ya estemos en ese nivel de inflación cumplido. El desafío es que vuelva, por lo menos, a 1,5 o 1,6 por ciento, como tuvimos a mitad del año pasado. Esto parece difícil, por lo menos, hasta marzo o abril porque hay muchas variables que están jugando, como las actualizaciones de tarifas de los servicios o del precio de la carne, que esta semana dio un respiro pero que es probable que, entre febrero y marzo, vuelva a pesar en el índice de precios como en diciembre".

Préstamo de bancos

El economista también se refirió al financiamiento que el BCRA y el Ministerio de Economía concretaron con bancos internacionales por u$s 3.000 millones, que se usarán para completar el pago de un vencimiento por u$s 4.300 millones en Bonares y Globales que opera este viernes.

En ese sentido, destacó que se viene "un año de fuertes vencimientos" y que la situación ideal sería una renovación de vencimientos de capital para no gastar reservas para pagar esos mismos vencimientos: "Se deberían usar reservas propias para pagar intereses e ir buscando refinanciar el capital".

Febrero difícil para el Banco Central

Sin embargo, resaltó que los últimos meses se viene observando una "figurita repetida": "Al Banco Central le cuesta mucho juntar reservas. Se había anunciado un nuevo esquema monetario de compra de reservas aunque (el dólar) no esté en el piso de la banda, que quedó por abajo de los 900 pesos. Tibiamente vimos que el (Banco) Central compró dólares esta semana, pero por otro lado el Tesoro también estaba activo en el mercado vendiendo (dólares). El neto de esas operaciones marca que hubo más ventas que compras. Las reservas netas siguen siendo negativas".

>> Leer más: La producción nacional de autos bajó por segundo año consecutivo

"Ese esquema va a ser un poco más complicado en febrero, que siempre suele ser más demandante de dólares y con poca oferta. Habrá un bache entre la cosecha de trigo, que ya está ingresando, algo de maíz y lo que viene de soja en abril y mayo. En el medio, siempre hay un desafío para todos los gobiernos en febrero y será difícil que el BCRA vuelva a comprar dólares", expresó Palacio.

Noticias relacionadas
La producción metalúrgica de la región entró en una profunda crisis.

La actividad metalúrgica en Rosario no logra salir del escenario recesivo

Los trabajadores de Vassalli cortaron durante una hora la ruta 33 en reclamo del pago de deudas salariales.

Los trabajadores de Vassalli retomaron las protestas: "No cumplieron con el acuerdo"

En 2025 se fabricaron 490.876 autos. La producción bajó por segundo año consecutivo. El futuro de la industria en crisis.

La producción nacional de autos bajó por segundo año consecutivo

El Banco Central acordó un Repo para asegurar el pago de vencimientos de deuda.

El gobierno tomó un préstamo para pagar el vencimiento de deuda

Ver comentarios

Las más leídas

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Lo último

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Seguridad en Rosario: la provincia aseguró que la cifra de escruches y entraderas se mantiene estable

Seguridad en Rosario: la provincia aseguró que la cifra de escruches y entraderas se mantiene estable

Figuritas del Mundial 2026: confirmaron el lanzamiento con una sorpresa en el paquete

Figuritas del Mundial 2026: confirmaron el lanzamiento con una sorpresa en el paquete

Seguridad en Rosario: la provincia aseguró que la cifra de escruches y entraderas se mantiene estable

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe dijo que los robos tienen mayor repercusión porque hay menos homicidios y otros delitos

Seguridad en Rosario: la provincia aseguró que la cifra de escruches y entraderas se mantiene estable
Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Por Martina Komar
La Ciudad

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Largó la licitación de la ex Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola
La Ciudad

Largó la licitación de la ex Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola

Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que ganaron en el nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que ganaron en el nuevo sorteo

Pullaro envió los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial
Política

Pullaro envió los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo
La Región

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Central logró abrochar los primeros refuerzos del paladar de Almirón

Central logró abrochar los primeros refuerzos del paladar de Almirón

Ovación
Llegó el primero: Central confirmó un refuerzo para reemplazar a Malcorra
Ovación

Llegó el primero: Central confirmó un refuerzo para reemplazar a Malcorra

Llegó el primero: Central confirmó un refuerzo para reemplazar a Malcorra

Llegó el primero: Central confirmó un refuerzo para reemplazar a Malcorra

Los refuerzos que llegan a Newells firman un contrato con un ítem muy particular

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con un ítem muy particular

Central logró abrochar los primeros refuerzos del paladar de Almirón

Central logró abrochar los primeros refuerzos del paladar de Almirón

Policiales
Seguridad en Rosario: la provincia aseguró que la cifra de escruches y entraderas se mantiene estable
Policiales

Seguridad en Rosario: la provincia aseguró que la cifra de escruches y entraderas se mantiene estable

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

La Ciudad
Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Por Martina Komar
La Ciudad

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Figuritas del Mundial 2026: confirmaron el lanzamiento con una sorpresa en el paquete

Figuritas del Mundial 2026: confirmaron el lanzamiento con una sorpresa en el paquete

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela

Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que ganaron en el nuevo sorteo

Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que ganaron en el nuevo sorteo

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones en La Segunda
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones en La Segunda

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton
La Ciudad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899
La Ciudad

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Los trabajadores de Vassalli retomaron las protestas: No cumplieron con el acuerdo
Economía

Los trabajadores de Vassalli retomaron las protestas: "No cumplieron con el acuerdo"

Violencia en Tablada: pibes armados y Grandoli como frontera de una disputa

Por Martín Stoianovich

Policiales

Violencia en Tablada: pibes armados y Grandoli como frontera de una disputa

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela
La Región

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo
Policiales

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero
Policiales

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín
LA REGION

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Por Emmanuel Paz
Negocios

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro lo golpeó
Ovación

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro lo golpeó

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave
Policiales

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión
POLICIALES

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión