Consultoras ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto 2026

Fue a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central. Economistas plantean que se puede llegar a ese acumulado a mitad de año

El presupuesto que se aprobó en el Congreso hace días contempla que la inflación acumulada durante 2026 no superará el 10% , algo que, ahora, consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) ponen en duda. De hecho, hay economistas que plantean la posibilidad de que se alcance ese porcentaje a mitad de año .

Para las consultoras que participan del REM, el dato de la inflación de diciembre, que se conocerá el próximo martes 13 de enero, rondará el 2,4% . Por su parte, señalan que la meta de inflación anual estipulada en el presupuesto 2026, proyectada en 10,1%, podría ser alcanzada a mitad de año si se mantiene esta tendencia inflacionaria.

"Todas las consultoras corrieron para arriba la proyección de la inflación y lo del 10% suena más que optimista", indicó a LT8 el economista Juan Manuel Palacio. Y agregó: "Lo más probable es que, a mitad de año, ya estemos en ese nivel de inflación cumplido. El desafío es que vuelva, por lo menos, a 1,5 o 1,6 por ciento, como tuvimos a mitad del año pasado. Esto parece difícil, por lo menos, hasta marzo o abril porque hay muchas variables que están jugando, como las actualizaciones de tarifas de los servicios o del precio de la carne, que esta semana dio un respiro pero que es probable que, entre febrero y marzo, vuelva a pesar en el índice de precios como en diciembre".

El economista también se refirió al financiamiento que el BCRA y el Ministerio de Economía concretaron con bancos internacionales por u$s 3.000 millones , que se usarán para completar el pago de un vencimiento por u$s 4.300 millones en Bonares y Globales que opera este viernes.

En ese sentido, destacó que se viene "un año de fuertes vencimientos" y que la situación ideal sería una renovación de vencimientos de capital para no gastar reservas para pagar esos mismos vencimientos: "Se deberían usar reservas propias para pagar intereses e ir buscando refinanciar el capital".

Febrero difícil para el Banco Central

Sin embargo, resaltó que los últimos meses se viene observando una "figurita repetida": "Al Banco Central le cuesta mucho juntar reservas. Se había anunciado un nuevo esquema monetario de compra de reservas aunque (el dólar) no esté en el piso de la banda, que quedó por abajo de los 900 pesos. Tibiamente vimos que el (Banco) Central compró dólares esta semana, pero por otro lado el Tesoro también estaba activo en el mercado vendiendo (dólares). El neto de esas operaciones marca que hubo más ventas que compras. Las reservas netas siguen siendo negativas".

"Ese esquema va a ser un poco más complicado en febrero, que siempre suele ser más demandante de dólares y con poca oferta. Habrá un bache entre la cosecha de trigo, que ya está ingresando, algo de maíz y lo que viene de soja en abril y mayo. En el medio, siempre hay un desafío para todos los gobiernos en febrero y será difícil que el BCRA vuelva a comprar dólares", expresó Palacio.