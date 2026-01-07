El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas El jueves tendría fuertes ráfagas en la madrugada y hay posibilidades de tormentas intensas en la tarde, mientras que el viernes hay otra advertencia por eventuales tormentas fuertes 7 de enero 2026 · 22:49hs

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un triple alerta amarillo por intensos vientos en la madrugada del jueves y posibles tormentas fuertes hacia la tarde, y también en la mañana del viernes.

La madrugada del jueves llega con un alerta amarillo por vientos del sudeste cambiando al sector este con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. En la mañana estaría nublado con registros que no superarían los 23º, mientras que para la tarde se espera una máxima de 28º con otro alerta amarillo, esta vez por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes y acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Para la noche se espera una marca de 23º y hay algunas chances de tormentas aisladas.

El viernes también tiene alerta amarillo por tormentas fuertes matutinas, que podrían continuar en la tarde aunque ya con menor intensidad. La temperatura máxima llegaría a 25º y la mínima estaría en 17º.

El sábado podría tener lluvias aisladas en la mañana y hacia la tarde estaría parcialmente nublado, con temperaturas entre 26º y 18º y ráfagas durante todo el día que podrían alcanzar los 50 km/h.

Para el domingo se aguarda una mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado, una máxima de 30º y una mínima de 16º. La semana próxima arrancaría con calor: el lunes estaría algo nublado con una máxima de 32º, y el martes estaría despejado con los termómetros alcanzando los 33º.