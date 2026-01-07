Los trabajadores de Vassalli retomaron las protestas

Los obreros cortaron la ruta 33 en reclamo por las deudas salariales y la falta de información sobre el traspaso de la fábrica

El conflicto en la empresa Vassalli se agravó con el inicio del año. Los trabajadores cortaron el miércoles la ruta 33 por una hora para expresar su malestar por la falta total de novedades sobre su futuro laboral. Tras la protesta, resolvieron en asamblea profundizar las medidas si en las próximas horas persiste el silencio de la patronal. Incluso advierten que avanzarán con la toma de la fábrica.

La familia Marsó, propietaria de la fábrica de cosechadoras de Firmat, había asegurado a fines de diciembre que estaban en negociaciones para vender la empresa. Se preveía que el 6 de enero aparecerían novedades pero, en cambio, lo que se impuso fue un cerrado silencio.

La deuda salarial oscila entre 3 y 8 millones de pesos por empleado, según la categoría, y crece con el paso de los meses. Romero dijo que este jueves se realizará una asamblea a las 7 de la mañana y ahí se decidirá si se vuelve con los cortes o se toma otra medida. “La UOM siempre va a acompañar lo que decidan los trabajadores en asamblea”, señaló el dirigente gremial de Firmat

Los incumplimientos

El conflicto en Vassalli se inició a mediados de 2025, cuando la empresa dejó de pagar salarios. Desde entonces, pese a no producir ni cumplir con sus obligaciones laborales y con proveedores, la compañía mantuvo activa su cuenta de Instagram, donde continúa ofreciendo maquinaria, repuestos y planes de financiación. Incluso este mismo 7 de enero publicó una promoción de una cosechadora Vassalli V-470, situación que generó indignación entre los empleados.

El último comunicado formal, fechado el 29 de diciembre, aseguraba que el proceso de transferencia accionaria estaba en su etapa final y que no habría novedades antes del 6 de enero. Además, señalaba que los potenciales compradores asumirían la deuda salarial al tomar posesión de la empresa. Sin embargo, el plazo se cumplió sin anuncios y los trabajadores denuncian un nuevo incumplimiento por parte de los dueños.