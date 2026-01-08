Largó la licitación de la ex Rural: tiempos, dinero y el índice Coca Cola

Será un cambio rotundo del predio para que, tras los Juegos Suramericanos, sea un polo de eventos culturales, gastronomía y espacio verde.

El predio tendrá un estadio Arena para los Juegos Suramericanos y luego será para espectáculos en el marco de la concesión

La ex Rural tendrá se reconvertirá en un polo de eventos culturales, espectáculos y gastronomía

La Municipalidad de Rosario lanzó la licitación nacional e internacional para transformar el predio de la ex Rural del parque Independencia en un polo de eventos culturales, espectáculos y gastronomía. En un mes, el 9 de febrero, será la apertura de los sobres con las ofertas que se recibirán hasta ese día, luego de que este miércoles publicó los pliegos generales y técnicos finales .

La concesión será por 30 años e incluye obras para un estadio de espectáculos, salones, estacionamiento subterráneo, locales gastronómicos y espacios verdes , que se extienden sobre un terreno de casi 9 hectáreas.

El ex predio de la Rural cuenta con dos áreas principales que, sumadas, representan una superficie total aproximada de 86.700 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera:

Área pública : tiene una superficie aproximada de 28.000 metros cuadrados. El concesionario tendrá la obligación de remodelar y mantener este sector, incluyendo sus veredas perimetrales.

Área de uso exclusivo: posee una superficie aproximada de 58.700 metros cuadrados, destinada a la concesión y explotación comercial.

Es importante señalar que los límites del área de uso exclusivo pueden ser modificados según la propuesta técnica de cada oferente, con la condición estricta de no disminuir la superficie definida como área pública.

Puntualmente, el pliego plantea un edificio destinado a ferias, oficinas administrativas, edificio de servicios, edificio de eventos deportivos y culturales (estadio arena), edificio de ferias, convenciones y usos gastronómicos (SUM), área de expansión exterior descubierta (2.400 metros cuadrados), área de expansión interior descubierta (2.740 metros cuadrados) y estacionamiento subterráneo con un mínimo de 400 plazas destinadas al uso público.

Originalmente, se prevé la ubicación del estacionamiento por fuera del área de concesión, específicamente debajo de los ejes viales de Bv. Oroño y Av. Dante Alighieri. Sin embargo, se admiten propuestas alternativas dentro del predio.

arena construcción El estadio Arena lo construye el gobierno provincial para los Juegos Suramericanos 2026 y luego se hará cargo el concesionario con sus respectivas modificaciones Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Canon y pago

El canon, es decir, la contraprestación mensual que el concesionario debe abonar a la Municipalidad de Rosario por la explotación del predio, no será una cifra fija e inamovible, sino que se determina mediante una fórmula polinómica y se ajusta periódicamente para mantener su valor real. El canon base mínimo exigido es de $50.000.000 mensuales.

La fórmula tendrá cuatro indicadores clave: el valor del m² de alquiler del Salón Multipropósito y del Estadio Arena, el costo de la hora de estacionamiento y el precio de venta de una gaseosa de primera marca. Esta estructura de pago se revisa trimestralmente y escala de forma progresiva por etapas o a medida que se produzca la habilitación anticipada de las distintas unidades de explotación.

Para facilitar el desarrollo del proyecto, el pliego establece un cronograma de pagos progresivo o escalonado basado en el tiempo transcurrido desde la toma de posesión, del mes 12 al 23 se paga el 15% del valor total del canon, del mes 24 al 35 se paga el 30%, del mes 36 al 47 se paga el 45%, del mes 48 al 59 se paga el 70%, y a partir del mes 60 debe comenzar a abonar el 100% del canon.

Pero si el concesionario termina y habilita comercialmente un sector antes de los plazos máximos previstos, debe empezar a pagar la parte proporcional del canon asignada a esa unidad de explotación.

“El peso específico no es el canon, es priorizar inversiones para mayor legado a la ciudad, en términos arquitectónicos y en antecedentes culturales, para que sea un polo de atracción de eventos artísticos que le permitan a este lugar ser un foco de atracción turística, de visitantes, culturales, deportivos y demás”, sostuvo el secretario de Hacienda municipal, Guido Boggiano hace unos meses en una ronda informal para interesados.

Evaluación conjunta

La Municipalidad de Rosario y la provincia de Santa Fe trabajan de manera conjunta en esta licitación principalmente a través de la selección del concesionario y la reserva de uso del predio para fines institucionales, de manera que no queda la tarea de manera exclusiva para el Palacio de los Leones.

De hecho, se crea una Comisión Evaluadora Conjunta donde el análisis y la evaluación de todas las propuestas presentadas por los oferentes están a cargo de ella. Esta comisión tiene la responsabilidad de solicitar aclaraciones a los oferentes, emitir dictámenes sobre impugnaciones, elaborar el orden de mérito y aconsejar a la Municipalidad sobre la adjudicación más conveniente.

rural obra Obras en el ex predio de la Rural Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Altura y preservación

El pliego establece regulaciones estrictas tanto para las dimensiones de las nuevas construcciones como para la preservación de los edificios históricos existentes en el predio. Hay dos excepciones para la altura, que son el estadio Arena (22,5 metros), y el edificio de ferias y convenciones (20,5 metros).

El proyecto tiene como objetivo central la revalorización de los inmuebles de valor patrimonial. Se establece un grado de Protección directa integral para el complejo de pabellón de toros y boleterías, pabellón de aves y conejos, y tribunas del picadero y central.

Captura Plano del pliego para la concesión de la ex Rural

La licitación tiene por objeto la ejecución, mantenimiento y explotación comercial privada bajo el régimen de concesión de obra pública del sector denominado expredio de La Rural ubicado en el parque Independencia de la ciudad de Rosario, entre Oroño, Dante Alighieri, 27 de febrero y Gdor. Caesar (lindante al Club Provincial). El total de la inversión podría demandar unos 35 millones de dólares, según estimaron los funcionarios.

Si bien aún no está la fecha de la licitación, se estima que desde el llamado licitatorio a la apertura de ofertas transcurra un plazo de entre 60 y 90 días. El llamado, dijeron off the record, podría acelerarse para las próximas semanas.

Obras y detalles

La provincia de Santa Fe ya está construyendo el Estadio Multipropósito Arena Rosario, que en una primera etapa será destinado a los Juegos Suramericanos de septiembre de 2026, pero luego se destinará a la explotación comercial para eventos musicales y será el gran protagonista del proyecto.

Se diseñó como un recinto de usos mixtos en uno de los mayores espacios verdes de la ciudad. Luego de la segunda etapa de ejecución, el predio contará con capacidad para 10.000 personas sentadas en espectáculos y otro formato de 7.500 espectadores orientado a eventos deportivos.

Una vez adjudicada la concesión, se otorgará la posesión del predio junto con todos los espacios destinados a su explotación, excepto el Arena, que quedará excluido en esta etapa. Según explicaron las autoridades, una vez entregado, el Arena demandará una inversión significativa en infraestructura, incluyendo sistemas de refrigeración, gradas y equipamiento técnico.

El ente administrador, del cual participará el municipio y la provincia, aprobará el nombre comercial para tener un resguardo de la propuesta del privado. El proyecto indica que en la preservación forestal no se toque ni un árbol y que el impacto no sea menor a lo aprobado por el Concejo en 2015 cuando se definieron las explotaciones. De hecho es uno de los motivos por los cuales se debe definir dónde se realiza el estacionamiento subterráneo ya que analizan factibilidad para no perjudicar raíces añejas y caños de servicios. Se supone que será de ingreso por 27 de Febrero.