Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo: cómo se dio cuenta

El imputado tenía ropa que había sido sustraída en otro robo a un cronista de un portal de Rafaela. Quedó detenido y podría ir a la cárcel por reincidente

Insólito momento se vivió en de Rafaela cuando un periodista de la ciudad reconoció a un imputado por una tentativa de robo una familia como presunto autor de otro robo en su propia casa. El cronista de policiales reconoció la remera y las zapatillas que vestía el ladrón . La reincidencia lo puede llevar a la cárcel al ladrón .

Ariel Germán G., de 33 años , cayó detenido como autor de un intento de robo a la casa de una familia en Álvarez al 500 , a unas cinco cuadras del estadio Nuevo Monumental de Atlético Rafaela. El hombre, que dijo ser vendedor ambulante, forzó una ventana de garaje y comenzó a amontonar distintos elementos para retirarse, sin embargo, los vecinos de la vivienda lo detuvieron y entregaron a la policía.

El 1º de enero, un periodista de Rafaela Noticas había denunciado el robo en su vivienda en Chiaraviglio al 100, a unas 10 cuadras del primer robo . En este caso se había concretado y entre las pertenencias que se quedó el delincuente se encontraba dinero en efectivo, electrodomésticos, ropa y calzado, entre otros elementos . La modalidad fue similar: ingreso por el garaje y, en este caso, escape con los elementos en una bolsa.

Cuando el cronista llegó a la audiencia imputativa quedó sorprendido al ver su remera y par de zapatillas y pidió ampliar la denuncia para que también se investigue al imputado por este hecho.

"Ya le robó a todo el barrio", comentó uno de los vecinos, según publicó Rafaela Noticias, el día que lo capturaron. Con el revuelo generalizado en la sala, el juez Javier Bottero resolvió dictar la prisión preventiva por 90 días, para que la Fiscalía formule una acusación general y avanzar hacia el juicio.

Detención vecinal en Rafaela

Ariel G. se vio encerrado por los vecinos y soltó todos los elementos que había acumulado. Los testimonios de aquellos que participaron en la detención, sumado con las cámaras de seguridad del barrio, sirvieron para que sea llevado a audiencia imputativa.

El juez, al dictar la prisión preventiva, sostuvo que está acreditado que el sospechoso estuvo dentro del domicilio y que tuvo intención de robo. Por su parte, el fiscal Juan Manuel Puig señaló que el imputado es “reinterante” ya que cuenta con cinco acusaciones en los últimos 90 días por hechos de robos, hurtos y violaciones de domicilio, según publicó Rafaela Noticias.

Durante la imputación, la defensa de Ariel G. intentó minimizar el intento de robo apuntando que era un delito menor que en el peor de los casos su condena es por dos años de prisión, lo que permitiría una ejecución condicional.

El juez firmó la presión preventiva porque existían riesgos procesales y sumó que a reiterancia podría derivar en una condena de cumplimiento efectivo tras un juicio. Además, advirtió que, en caso de recuperar la libertad, el imputado podría amedrentar a las víctimas y testigos para beneficiarse en la causa.