Lo balearon en Cabín 9, volvió al hospital días después y falleció

Martín Díaz fue atacado a tiros en Pérez por un hombre no identificado. El paciente herido pidió el alta voluntaria en Rosario y su estado de salud se complicó

La víctima fue trasladada desde Cabín 9 hasta el Centenario en la madrugada de Año Nuevo.

La investigación sobre una balacera con un herido en inmediaciones de Cabín 9 dio un giro poco frecuente en la primera semana del año. El hombre de 42 años había pedido el alta hospitalaria, volvió y murió cuatro días después en Rosario.

Según fuentes de la Policía de Santa Fe, Martín Félix Díaz falleció el último lunes en el Hospital Centenario . El registro oficial indica que el personal del mismo centro de salud lo había atendido el jueves anterior por heridas de arma de fuego.

De acuerdo a la versión preliminar, el paciente recibió asistencia la noche del primero de enero por balazos en ambas piernas . Al parecer, decidió irse mientras era atendido y una semana más tarde se confirmó su deceso en el nosocomio cercano al barrio Luis Agote.

El operativo por el ataque a Martín Díaz comenzó alrededor de las 22.30 del primer día del año, cuando la Central de Emergencias 911 recibió múltiples llamados desde Los Guayacanes al 100 . Las denuncias coincidían en cuanto al pedido de ayuda para un hombre lesionado en el extremo noreste de Pérez.

En primer lugar, los agentes comprobaron que un proyectil le había perforado la pierna derecha a la víctima. También tenía un balazo en la pierna izquierda y una herida cortante en la cabeza, aparentemente por un golpe con un objeto contundente.

Entre otras cuestiones ligadas a la investigación, los encargados del procedimiento encontraron una vaina servida en la zona. Mientras tanto, los vecinos comentaron que el tirador era un hombre vestido con una remera roja y una gorra.

De acuerdo al reporte de las fuerzas de seguridad provinciales, Díaz solicitó el alta voluntaria cuando lo atendieron en el Hospital Centenario. Días después regresó al efector rosarino y los médicos detectaron que tenía una infección por las heridas en sus piernas. A partir de ese momento, su estado de salud no mejoró y finalmente murió.