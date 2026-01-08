La Capital | Policiales | Cabín 9

Lo balearon en Cabín 9, volvió al hospital días después y falleció

Martín Díaz fue atacado a tiros en Pérez por un hombre no identificado. El paciente herido pidió el alta voluntaria en Rosario y su estado de salud se complicó

8 de enero 2026 · 08:34hs
La víctima fue trasladada desde Cabín 9 hasta el Centenario en la madrugada de Año Nuevo.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

La víctima fue trasladada desde Cabín 9 hasta el Centenario en la madrugada de Año Nuevo.

La investigación sobre una balacera con un herido en inmediaciones de Cabín 9 dio un giro poco frecuente en la primera semana del año. El hombre de 42 años había pedido el alta hospitalaria, volvió y murió cuatro días después en Rosario.

Según fuentes de la Policía de Santa Fe, Martín Félix Díaz falleció el último lunes en el Hospital Centenario. El registro oficial indica que el personal del mismo centro de salud lo había atendido el jueves anterior por heridas de arma de fuego.

De acuerdo a la versión preliminar, el paciente recibió asistencia la noche del primero de enero por balazos en ambas piernas. Al parecer, decidió irse mientras era atendido y una semana más tarde se confirmó su deceso en el nosocomio cercano al barrio Luis Agote.

¿Qué se sabe de la balacera en Cabín 9?

El operativo por el ataque a Martín Díaz comenzó alrededor de las 22.30 del primer día del año, cuando la Central de Emergencias 911 recibió múltiples llamados desde Los Guayacanes al 100. Las denuncias coincidían en cuanto al pedido de ayuda para un hombre lesionado en el extremo noreste de Pérez.

En primer lugar, los agentes comprobaron que un proyectil le había perforado la pierna derecha a la víctima. También tenía un balazo en la pierna izquierda y una herida cortante en la cabeza, aparentemente por un golpe con un objeto contundente.

>> Leer más: Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Entre otras cuestiones ligadas a la investigación, los encargados del procedimiento encontraron una vaina servida en la zona. Mientras tanto, los vecinos comentaron que el tirador era un hombre vestido con una remera roja y una gorra.

De acuerdo al reporte de las fuerzas de seguridad provinciales, Díaz solicitó el alta voluntaria cuando lo atendieron en el Hospital Centenario. Días después regresó al efector rosarino y los médicos detectaron que tenía una infección por las heridas en sus piernas. A partir de ese momento, su estado de salud no mejoró y finalmente murió.

Noticias relacionadas
Elementos secuestrados en los allanamientos 

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

El ladrón fue imputado en los tribunales de Rafaela

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo

El poliladrón efectuó el robo después de Nochebuena

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Violencia en Tablada: pibes armados y Grandoli como frontera de una disputa

Ver comentarios

Las más leídas

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Lo último

El fenómeno viral del momento: cómo se juega al Impostor y cuáles son sus reglas

El fenómeno viral del momento: cómo se juega al "Impostor" y cuáles son sus reglas

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Llegó el primero: Central confirmó un refuerzo para reemplazar a Malcorra

Llegó el primero: Central confirmó un refuerzo para reemplazar a Malcorra

Pullaro envió a la Legislatura los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial

Se trata de Aldo Alurralde, Diego Maciel y Jorgelina Genghini que reemplazarán hacia octubre a tres históricos ministros. En febrero lo tratará la Asamblea

Pullaro envió a la Legislatura los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial
Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo
La Región

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció
Policiales

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional
LA CIUDAD

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Alquileres: La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta
LA CIUDAD

Alquileres: "La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta"

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba
POLICIALES

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Cómo juega el delantero que llega a Newells con un notable antecedente como goleador

Cómo juega el delantero que llega a Newell's con un notable antecedente como goleador

Ovación
Los refuerzos que llegan a Newells firman un contrato con un ítem muy particular

Por Luis Castro
Ovación

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con un ítem muy particular

Los refuerzos que llegan a Newells firman un contrato con un ítem muy particular

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con un ítem muy particular

Central logró abrochar los primeros refuerzos del paladar de Almirón

Central logró abrochar los primeros refuerzos del paladar de Almirón

Cuatro refuerzos en un día: Newells anunció la llegada de Michael Hoyos

Cuatro refuerzos en un día: Newell's anunció la llegada de Michael Hoyos

Policiales
Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció
Policiales

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

La Ciudad
Alquileres: La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta
LA CIUDAD

Alquileres: "La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta"

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela
La Región

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela
La Región

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos
Policiales

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

Una mujer denunció apremios ilegales por parte de policías de la seccional 15
Policiales

Una mujer denunció apremios ilegales por parte de policías de la seccional 15

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo
Policiales

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo

Una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento en Chile
Información General

Una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento en Chile

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero
Policiales

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín
LA REGION

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Por Emmanuel Paz
Negocios

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos en Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos en Circunvalación

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?
Política

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Nación redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario
Policiales

Nación redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Dos años sin ley de alquileres en Rosario: Todo se ha complejizado aún más
La Ciudad

Dos años sin ley de alquileres en Rosario: "Todo se ha complejizado aún más"

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro lo golpeó
Ovación

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro lo golpeó

Derriban un búnker en Las Flores que no tenía dueños registrados desde los años 80
POLICIALES

Derriban un búnker en Las Flores que no tenía dueños registrados desde los años 80

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave
Policiales

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata
Política

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión
POLICIALES

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión