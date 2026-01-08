La Capital | Ovación | Central

Llegó el primero: Central confirmó la llegada del refuerzo que viene a reemplazar a Malcorra

Tras varias semanas de negociaciones, el Canalla alcanzó un acuerdo con Colo Colo para la compra de Vicente Pizarro, mediocampista de la selección chilena

8 de enero 2026 · 10:36hs
Vicente Pizarro

Vicente Pizarro, de 23 años, firmó su contrato con Central para reforzar el plantel de Jorge Almirón.

Rosario Central anunció su primer refuerzo para esta temporada, a semanas del comienzo del torneo Apertura 2026. Por pedido de su flamante entrenador Jorge Almirón, la dirigencia del club de Arroyito acordó con Colo Colo la compra del mediocampista Vicente Pizarro, una de las figuras del conjunto chileno.

El nuevo DT canalla dirigió al volante durante su reciente paso por el Cacique y lo tuvo como uno de sus pilares en la mitad de la cancha. Desde el país trasandino aseguran que Central invertirá poco más de dos millones de dólares por el 70% del pase y el jugador firmó un contrato por cuatro años con la institución.

“El volante de 23 años, nacido en Santiago de Chile, llega procedente del Colo Colo, donde ha desarrollado toda su trayectoria hasta el momento. Allí jugó más de 100 partidos, consiguió dos títulos, entre los que se destacan dos ligas chilenas y tuvo roce internacional, disputando Copa Libertadores”, señaló el comunicado oficial del club en su página web.

La llegada de Vicente Pizarro a Arroyito

Tras un año con dificultades, Colo Colo quedó fuera de las competencias internacionales, por lo que no contará con los habituales ingresos económicos extraordinarios que le otorga la Conmebol, característicos de este tipo de torneos.

>> Leer más: Ignacio Malcorra firmó con Independiente y regresará a Rosario en unas semanas

Por ello, apostaron a recibir este ingreso de parte de Central y apostaron a una futura venta del joven mediocampista, ya que se quedarán con el 30% de los derechos económicos del futbolista. Por su parte, Central necesita una nueva cara para la mitad de la cancha, luego de la salida de Ignacio Malcorra a Independiente.

Cabe destacar que el Vicho, como es apodado el flamante refuerzo auriazul, también es jugador de la selección chilena, habiendo disputado nueve partidos de las recientes Eliminatorias sudamericanas. Además, es hijo del reconocido exfutbolista chileno Jaime Pizarro, actualmente Ministro de Deporte en su país e ídolo de Colo Colo.

La despedida de Colo Colo

Luego del anuncio oficial de Central y la salida de un jugador formado en sus categorías juveniles, el Cacique compartió un posteo especial para despedir a Pizarro, quien fue una de las figuras de las últimas temporadas.

“Formado en casa, dejaste huella defendiendo estos colores con el compromiso y orgullo que solo un colocolino puede tener. Llegaste como un niño con un tremendo futuro, creciste con ADN albo y hoy te vas como referente de este club y 6 títulos”, expresaron las redes oficiales del conjunto chileno.

El camino de Pizarro en Colo Colo fue exitoso y marcó el inicio de su carrera profesional, que hoy tendrá una nueva etapa con la camiseta de Central. “Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. El Monumental siempre será tu casa Vicho querido”, concluyó la dedicatoria del Cacique.

