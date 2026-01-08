La Capital | Policiales | Secuestros

Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso

Según el Ministerio de la Acusación en 2015 se registraron 294 hechos en la Argentina y en 2025 la cifra llegó a solo 15. En Rosario hubo dos resonantes en 2023.

8 de enero 2026
Según estadísticas relevadas por el Ministerio Público Fiscal durante 2025 solo se registraron 15 secuestros extorsivos en todo el país. Esto implica el registro más bajo de casos en la última década. Los datos fueron proporcionados por la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), dirigida por el fiscal federal Santiago Marquevich. Según el reporte, los 15 secuestros registrados durante el año pasado se distribuyeron de la siguiente manera: 1 en enero, 1 en febrero, 1 en marzo, 1 en abril, 3 en mayo, 0 en junio, 1 en julio, 3 en agosto, 2 en septiembre, 0 en octubre, 0 en noviembre y 2 en diciembre. Esas cifras revelan un promedio de 1,25 casos por mes durante el año pasado.

El informe expresa que durante diciembre de 2025 se registraron dos secuestros extorsivos en la ciudad de Córdoba. Las correspondientes investigaciones recayeron en la Fiscalía Federal N°2 de esa provincia, a cargo del fiscal Carlos María Casas Noblega. En ambos hechos las víctimas eran hombres mayores de 18 años que fueron captados por tres o más personas -en muchos casos, armadas- y fueron liberados sin que se pagara rescate. En los dos casos, las víctimas fueron interceptadas cuando caminaban y fueron liberadas a menos de 10 kilómetros del lugar donde fueron captadas.

En cuanto a la duración de los secuestros, uno de ellos duró entre una y tres horas y el otro se extendió más de tres horas. Los hechos ocurrieron un jueves y un viernes, uno a las 18 y el otro cerca de las 20 horas.

Para la UFECO, en 2015 se registraron un total de 294 hechos; en 2016, 227; en 2017, 185; en 2018, 111; en 2019, 44; en 2020, 48; en 2021, 30; en 2022, 27; en 2023; 16; en 2024, 22; y en 2025 fueron 15 los casos, la cifra más baja en los últimos 10 años. De esto se derivan los siguientes promedios mensuales de secuestros: en 2014 fueron 24,5 hechos por mes; en 2016, 18,92; en 2017, 15,42; en 2018, 9,25; en 2019, 3,67; en 2020, 4; en 2021, 2,5; en 2022, 2,25; en 2023, 1,33; en 2024, 1,83; y este año el promedio mensual fue de 1,25 casos registrados.

Secuestros en Rosario

En tanto en Rosario en octubre del 2025 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°3 condenó a penas de entre 5 y 19 años y medio de prisión a seis integrantes de una banda criminal que entre 2021 y 2023 planificó y cometió secuestros extorsivos con familiares de empresarios como víctimas en Rosario y en la bonaerense de Villa Ramallo. La organización fue desbaratada y llevada a juicio tras una investigación realizada por la Unidad Fiscal Rosario y la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO).

Entre los fundamentos del fallo, se destacó que los acusados conformaban una organización criminal compleja, profesional y estable. La condena se sustentó en el amplio cúmulo de pruebas presentadas por el MPF, entre las que se destacaron el análisis de intervenciones telefónicas, la geolocalización de celulares, peritajes de voz y la identificación de un modus operandi idéntico en todos los hechos.

El tribunal integrado por Eugenio Martínez (presidente), Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, dio a conocer el veredicto el 3 de octubre pasado en la jornada de cierre del juicio, y el 14 del mismo mes publicó los fundamentos en una extensa resolución de casi 300 páginas. Las penas más altas fueron de 19 años y 6 meses de prisión para el comerciante Claudio Daniel Coto (63), y de 17 años y 6 meses de prisión para el mecánico Néstor Adrián Santabaya (61), como “jefe ideológico” y “jefe operativo, respectivamente, de la asociación ilícita.

Los hechos

El primero de los hechos por los que Di Lello y Marquevich requirieron la elevación a juicio ocurrió el 24 de enero de 2023 en la ciudad bonaerense de Villa Ramallo y tuvo como víctima a uno de los hijos del fallecido empresario Gustavo Degliantoni. La víctima fue secuestrada cuando circulaba en una camioneta por un camino de tierra y se montó un falso operativo policial que incluyó vehículos y hombres con uniformes de la Policía Federal.

El joven fue trasladado hasta un domicilio de San Nicolás. Los captores se comunicaron a través de mensajes de texto con un familiar del cautivo y le hicieron saber la ubicación de la camioneta, donde habían dejado un bolso con teléfonos celulares y una nota donde daban instrucciones y pedían un millón de dólares de rescate. El familiar comenzó a recibir llamados y las negociaciones se extendieron hasta que, al día siguiente, se acordó el pago de 580 mil dólares. Lo obligaron a hacer un recorrido de varias postas que culminó en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Wilde (partido de Avellaneda), donde por la noche un motociclista pasó a retirar el dinero.

Los delincuentes se comunicaron a las 2 de la madrugada del 26 de enero de 2023 para avisar que habían liberado a la víctima en el puente de la ruta nacional N° 9 de ingreso a la localidad santafesina de Theobald, a unos 60 kilómetros de Rosario. El segundo y el tercero de los secuestros, uno en grado de tentativa porque la captura resultó fallida y el otro consumado, ocurrieron con cinco días de diferencia, en el mismo sitio y tuvieron como víctimas a la pareja y el hijo adolescente del empresario farmacéutico Roberto Zórzoli.

Por otra parte, Durante la instrucción de la causa, los involucrados recibieron la falta de mérito en el secuestro del financista rosarino Jorge Oneto, perpetrado en julio de 2021, un hecho que en su momento no fue denunciado, según indicaron las fuentes del caso.

