Figuritas del Mundial 2026: confirmaron el lanzamiento con una sorpresa en el paquete

El álbum oficial del torneo tendrá 970 stickers y cada sobre costará más de 2.000 pesos, de acuerdo al cálculo de los distribuidores oficiales en Rosario

La búsqueda de las figuritas del Mundial 2026 todavía no está disponible, pero este jueves se confirmaron detalles clave en torno a uno de los principales entretenimientos alrededor del torneo. El álbum saldrá a la venta en abril y los paquetes tendrán un cambio importante para armar la colección.

El presidente de la Cámara de Kiosqueros de Rosario, Marcos Difilippo , le anticipó a LT8 que cada sobre traerá siete stickers para pegar. Así, Panini decidió modificar el sistema de venta en sintonía con el nuevo formato del certamen, que también contará con más selecciones en la pelea por el título.

Hasta ahora, la empresa distribuía paquetes de cinco figuritas para el álbum de la Copa del Mundo . Luego del lanzamiento oficial de la portada en Estados Unidos y Canadá, la compañía tiene todo listo para iniciar la distribución en Argentina con un acuerdo similar al que se implementó en 2022.

Según el cálculo de la Cámara de Kiosqueros de Rosario, el paquete de figuritas costará entre 2.250 y 2.500 pesos . El precio final todavía no está definido, pero el monto estimado es quince veces el valor final que tenía cuando se disputó el Mundial de Qatar. En aquella época había que pagar $ 150 en los negocios argentinos.

El aumento del precio no sólo tiene que ver con la inflación. En esta oportunidad, los sobres tendrán dos figuritas adicionales y habrá que juntar muchas más para completar la colección del primer torneo organizado en simultáneo por tres países.

>> Leer más: Copa del Mundo 2026: reconocida agencia rosarina ofrece entradas oficiales

El álbum del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá contará con 970 imágenes. Panini fabricará dos productos diferentes. Además del libro clásico, habrá otra edición con tapa dura, pensada para los coleccionistas.

Aunque todavía no está disponible en los negocios del país, Panini ya presentó la portada que utilizará en Estados Unidos y Canadá. La empresa lanzará un segundo diseño especial en México. De acuerdo a este cronograma, en Argentina se distribuirá una tercera versión global.

figuritas.jpg Las figuritas del Mundial Qatar 2022 fueron furor.

¿Dónde venden figuritas del Mundial 2026 en Rosario?

En cuanto a la estrategia de comercialización, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) pretende repetir el acuerdo que hizo en 2022, cuando la asociación local canalizó el reparto exclusivo en Rosario. "Lo hicimos ante la negligencia de los distribuidores oficiales de la ciudad", argumentó Difilippo.

Uno de los principales problemas en torno a la venta de figuritas del Mundial de Qatar fue el faltante en los comercios. En base ese antecedente, la cámara que reúne a los negocios del rubro en la ciudad les garantizará el expendio a sus socios con la mira puesta en el pico de demanda previsto para el segundo trimestre del año.

De no mediar imprevistos, el álbum estará disponible en los kioscos a partir de abril, una vez que termine la etapa eliminatoria de repechaje para completar los 12 grupos de la fase final. En esa instancia puede sumarse una séptima selección sudamericana si Bolivia vence a Surinam e Irak.