El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Tras atacar el 30 de diciembre a la empleada del local de Mendoza al 3300, el 1º de enero cayó detenido por otro hecho en la vecina provincia

7 de enero 2026 · 22:24hs
El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Josué Alexis Urquia, el delincuente que el pasado martes 30 atacó a una empleada de un local de Mendoza al 3300 en un robo, está preso en la provincia de Córdoba. Dos días después del asalto en Rosario, el hombre de 32 años cometió otro ilícito en la vecina provincia y fue detenido.

La Fiscalía Regional 2 Rosario precisó que Urquia, quien contaba con pedido de captura activa por el robo y ataque en la mueblería de barrio Echesortu, "se encuentra detenido bajo la órbita del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba desde el 1º de enero de 2026 por hecho de robo".

Tras el pedido de colaboración público realizado este martes, "se corroboró que el sindicado se encuentra detenido por hecho de robo" ocurrido el jueves 1º de enero en Córdoba. "Al tomar conocimiento se iniciaron las gestiones y tramites pertinentes para el traslado de Josué Alexis Urquia, de 32 años, para ser llevado a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario", señala el comunicado de Fiscalía.

Violento asalto en Echesortu

El robo ocurrió el martes 30 de diciembre a la tarde, cuando un delincuente agarró del pelo a la empleada, la golpeó y la zamarreó. Después del forcejeo se llevó el teléfono celular y la billetera.

Urquia tiene 32 años y es oriundo de la ciudad de Córdoba. Ya había sido condenado por tres denuncias de hurto y una cuarta en grado de tentativa en la provincia de La Pampa. Hace tres años lo detuvieron en una terminal de ómnibus Catamarca por haberle robado a los pasajeros del micro en el que viajaba.

Este martes, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) compartió una solicitud de colaboración a partir del video del robo en Rosario, que permitió identificar al agresor.

