Wanda Nara increpó a Ian Lucas y Evangelina Anderson: "¿Hay romance confirmado?"

Los rumores que vinculan a Evangelina Anderson con el influencer Ian Lucas siguen dando que hablar . Si bien ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió el supuesto romance, con el correr de los días aparecen nuevas pistas y comentarios que alimentan las versiones.

Cabe recordar que todo comenzó cuando se viralizó un video en el que se los ve muy juntos en un boliche, lo que despertó las primeras sospechas. En esta oportunidad, fueron una serie de comentarios de Wanda Nara en plena transmisión de MasterChef los que volvieron a encender las especulaciones.

En la gala del domingo por la noche , Wanda Nara mandó al frente a Evangelina Anderson e Ian Lucas en pleno estudio de MasterChef Celebrity. En medio de los persistentes rumores de romance, ambos participantes ingresaron juntos al set del reality.

La modelo y el influencer se ubicaron en la misma mesada para comenzar a cocinar y, al advertir la situación, la conductora no dudó en increparlos en vivo. “Apa, apa… ¿hay romance confirmado?”, les lanzó Wanda, generando risas y murmullos en el estudio.

Mientras Ian Lucas reaccionó con una sonrisa cómplice, Evangelina Anderson, un tanto incómoda, respondió: “¿Qué tiene que ver? Creo que son los lugares que sortearon”, respondió.

Fue en ese momento cuando su compañero de reality El Turco Husain sumó a los rumores. “Siempre juntos, una misma isla, antes de entrar… siempre juntos”, remarcó.

"¿Y en casa como lo decís?"

Ahora bien, los comentarios de Wanda Nara no se quedaron ahí. Más adelante en el programa, cuando Evangelina Anderson presentó su plato ante los jurados, la conductora volvió a aprovechar la situación para lanzar otra indirecta a los concursantes.

“¿Te dio tranquilidad tu compañero de mesada?”, le preguntó Wanda. Ante la consulta, la modelo respondió con sinceridad: “A lo último, no”. Fue entonces cuando se sumó a la conversación Germán Martitegui, quien, haciendo referencia a un apodo que Ian Lucas le puso a Anderson, expuso: “Escuché que la llaman Evita”.

“En el programa le digo así”, aclaró el influencer. Pero Wanda no dejó pasar el comentario y redobló la apuesta: “¿Y en casa cómo le decís? ¿Por qué aclarás ‘en el programa’?”

Antes de volver a su puesto,sumó: “Vamos a seguir en la misma mesada. Nos estamos potenciando”.

