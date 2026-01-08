La Capital | La Ciudad | alerta amarilla

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

El pronóstico de este jueves incluye tormentas aisladas por la tarde y se espera que el tiempo mejore recién a partir del domingo

8 de enero 2026 · 07:34hs
El Servicio Meteorológico no descarta precipitaciones a pesar del cese del alerta amarilla.

Marcelo Bustamante / La Capital

El segundo fin de semana del año se acercó con un marco inestable, ya que se había emitido una triple alerta amarilla por tormenta y vientos fuertes en Rosario. El panorama cambió radicalmente en cuestión de horas y el reporte especial se desactivó, aunque el pronóstico de lluvias sigue en pie.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el informe sobre el tiempo en la región y el área de cobertura ya no incluye al sur de Santa Fe. De esta manera, la ciudad se asoma a una serie de días con probables precipitaciones, pero sin eventos con riesgo para la población.

El nuevo reporte difundido minutos antes de las 6 de la mañana define un alerta amarilla en el norte provincial y una de nivel naranja en el centro hasta el viernes. Esto no implica que haya que guardar el paraguas en Rosario, dado que se esperan lluvias incluso durante el transcurso del sábado.

¿Cómo estará el tiempo en Rosario sin alerta amarilla?

El pronóstico de este jueves incluye tormentas aisladas por la tarde en la ciudad. Después del mediodía se prevé un cambio en la dirección del viento, ya sin anuncios de ráfagas.

La máxima probable para la jornada es de 26 grados, por debajo del registro típico del verano rosarino. El reporte de la noche establece baja probabilidad de lluvias y todo indica que el tiempo no cambiará en el inicio del fin de semana.

El Servicio Meteorológico anticipó un viernes primaveral con precipitaciones aisladas desde la mañana. La temperatura mínima esperada es de 17 ° a nivel local, una variable que complica los planes para quienes aman el calor de enero.

Finalmente, el pronóstico anuncia un sábado gris con un rango similar en el termómetro. El principal cambio anunciado son las ráfagas de viento del este con picos de 50 kilómetros por hora. A partir de la tarde se diluyen por completo las chances de lluvia y el domingo reaparece el verano de la mano del sol.

