La Capital | La Ciudad | Pablo Javkin

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord en Rosario

El municipio ejecutará trabajos en ocho corredores, nueve barrios y cuatro avenidas. El plan prevé bacheo, cruces de vías y más de $91 mil millones

8 de enero 2026 · 14:57hs
El intendente Pablo Javkin encabezó la presentación del Plan de Calles 2026

El intendente Pablo Javkin encabezó la presentación del Plan de Calles 2026

El intendente Pablo Javkin presentó este jueves el Plan de Calles 2026, y dio detalles de las obras que se pusieron en marcha los primeros días del año en 48 frentes de trabajo de reconstrucción de calles en simultáneo, incluyendo 8 corredores prioritarios.

El plan de obra de calles para 2026 demandará una inversión total de $ 91.254 millones, y también contempla el inicio de la remodelación integral de bulevard Seguí entre Oroño y San Martín; el pavimento definitivo en 9 barrios; trabajos de bacheo en 4 barrios durante enero y 23 más durante el año. Además, la reconstrucción de losas de hormigón en siete sectores y de 8 cruces de vías, y la continuación del tramo final de las avenidas Newbery, Ayacucho y Rouillón.

La presentación tuvo lugar en Cafferata y Presidente Perón, en uno de los 48 frentes de obra que ya se pusieron en marcha con trabajos de fresado y repavimentación. Allí, el jefe municipal precisó: “Para nosotros este año calles es una prioridad absoluta. Por eso, este año vamos a invertir 91.000 millones de pesos solo en calles. Y vamos a iniciar ya, aprovechando enero, febrero y fines de semana, para hacer 95 calles que son de alto tránsito y no generar problemas en la circulación".

En el marco de una rueda de prensa, el intendente expresó que "lo importante es que en lugar de hacer la reparación superficial, lo que estamos haciendo con este plan de calles, además de pavimento a nivel definitivo con cordón cuneta, es resolver la base de hormigón, reconstruirlas y luego asfaltar. Y vamos a tomar prioritariamente corredores de vinculación".

>> Leer más: Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

En este sentido, amplió: "Calles que ahora, como verán acá, tienen placas de hormigón rotas y arriba le han tirado asfalto. Un ejemplo muy claro, y por eso estamos acá, es Cafferata. Este es un corredor que desde calle Córdoba hasta avenida Perón estaba realmente destruido; ya intervenimos desde Córdoba a Mendoza y ahora continuamos en este tramo. Lo que empezamos acá, es lo que estamos haciendo en bulevar Seguí, y es lo que habrá que hacer en Uriburu cuando terminemos en Seguí".

plan de calles 2026

Javkin también se refirió a roturas que "en muchos casos es por caños" y adelantó que "en eso también vamos a avanzar con Aguas Santafesinas, en el recambio de los viejos caños de agua", continuando con lo iniciado el año pasado en algunos sectores de la ciudad.

En el marco de estos anuncios, el intendente recorrió el frente de obra de Cafferata y Presidente Perón acompañado por el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, y el subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, además de vecinos y vecinas de barrio Cinco Esquinas. Sobre el Plan de Calles 2026, Javkin también señaló que “el año pasado nosotros pudimos reparar 511 calles, este año vamos a llegar a 800, vamos a incrementar el plan y vamos a intervenir en todos los órdenes”.

En cuanto al financiamiento de las obras de calles, el mandatario aclaró que "todo con fondos propios, esto es enteramente con fondos aprobados en el presupuesto, y en el caso de pavimento definitivo se sustenta con el resultado de la emisión de los bonos que nos permite continuar los barrios que están en obra y agregar nuevos barrios".

>> Leer más: Pavimento definitivo: la Municipalidad obtuvo financiamiento por 15 mil millones de pesos

En total, durante los primeros meses del año se intervendrán 95 cuadras que comprenden 11.000 metros lineales a reconstruir e incluyen los siguientes corredores prioritarios:

  • Cafferata de Pellegrini a Pte. Perón - Distrito Oeste (6 cuadras - 720 metros lineales)
  • San Lorenzo entre Ovidio Lagos y Oroño - Distrito Centro (Trabajos de bacheo en 6 cuadras - 765 metros lineales).
  • 27 de Febrero de Oroño a Entre Ríos - Distrito Centro (18 cuadras, 9 en cada sentido, y 2340 metros lineales, 1170m en cada sentido)
  • Oroño desde Córdoba a Wheelwright (carril oeste) - Distrito Centro (10 cuadras - 1340 metros lineales)
  • Rondeau (colectora) de Martín Fierro a Urunday - Distrito Norte (3 cuadras - 305 metros lineales)
  • Necochea de Garibaldi a Presidente Quintana - Distrito Sur (3 cuadras - 392 metros lineales)
  • Pellegrini entre Mitre y Balcarce - Distrito Centro (18 cuadras, 9 en cada sentido. 2.400 metros lineales, 1.200m en cada sentido)
  • Ovidio Lagos entre Bv. Segui y 27 de Febrero - distritos Sudoeste y Centro (30 cuadras, 15 en cada sentido, y 2.600 metros lineales, 1.300m en cada sentido).

Durante enero también se da inicio a los trabajos en la dársena de Transporte Urbano de Pasajeros en la Terminal de Ómnibus sobre calle Santa Fe al 3500 y de la remodelación de Bv. Segui entre Oroño y San Martín, en el distrito Sur, que comprende unas 24 cuadras, en total alcanzando los 3.300 metros lineales.

Además, Javkin anunció trabajos de bacheos que arrancan en enero en los barrios Barrio Bella Vista (Oeste), Agote (Centro), Pichincha (Centro) y Godoy (Oeste), y que se extenderán a otros 23 barrios a lo largo del año.

Asimismo, se iniciará la reconstrucción de losas de hormigón en otros seis sectores: Uriburu y Las palmeras (Uriburu 8000/8100); Bv. Oroño y Uriburu; Bv. Oroño 4400; Sabin y Gorriti, Neuquén 6900, y la Parada de Transporte Urbano de Mendoza y Tte. Agneta.

>> Leer más: Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

El plan de calles 2026 también contempla la continuación del tramo final de las avenidas Newbery, Ayacucho y Rouillón, y la reconstrucción de 8 cruces de vías localizados en:

  • Santa Fe y Felipe Moré
  • Eva Perón y Cuba
  • Córdoba y Felipe Moré
  • Mendoza y Felipe Moré
  • Mendoza y Garzón
  • Cruce Alberdi
  • Francia entre Güemes e Ing. Gualberto Venesia
  • Oroño y Milán

Pavimento definitivo en barrios

En el marco de estos anuncios, Javkin comentó que ya culminaron las obras de pavimento definitivo en Empalme Graneros, Las Flores Este y La Granada. También informó la continuación de los trabajos en los barrios Uriburu y La Guardia, Tiro Suizo, Las Delicias, Lomas de Alberdi, Antártida Argentina y la puesta en marcha en los barrios Irigoyen, Las Flores Sur (entorno del Hospital Regional Sur), Las Heras (nueva Villa Olímpica) y Saladillo.

Noticias relacionadas
Por primera vez, se realizó en el Heca un operativo de ablación de órganos de alta complejidad.

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

Cientos de personas esperan para ingresar a un reconocido local de ropa en la peatonal Córdoba por su liquidación

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Las figuritas saldrán a la venta en abril.

Figuritas del Mundial 2026: confirmaron el lanzamiento con una sorpresa en el paquete

La operación militar en Venezuela se realizó el sábado pasado. El ejército de Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela

Ver comentarios

Las más leídas

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Lo último

Ganó una etapa del Rally Dakar y le mandó un emotivo mensaje a un colega argentino que está grave

Ganó una etapa del Rally Dakar y le mandó un emotivo mensaje a un colega argentino que está grave

El santuario del Gauchito Gil en Funes: este jueves será punto de encuentro para la devoción popular

El santuario del Gauchito Gil en Funes: este jueves será punto de encuentro para la devoción popular

Cómo juega el delantero que llegó a Newells con muchos goles bajo el brazo

Cómo juega el delantero que llegó a Newell's con muchos goles bajo el brazo

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste

Ocurrió durante una excavación subterránea en avenida Provincias Unidas y Arévalo. Cuatro trabajadores estaban en el lugar y dos fueron trasladados al Heca con quemaduras
Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste
Funcionaria libertaria de San Lorenzo, borracha al volante: chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia
Información General

Funcionaria libertaria de San Lorenzo, borracha al volante: chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Por Martina Komar
La Ciudad

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

La empresa rosarina Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Economía

La empresa rosarina Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

El santuario del Gauchito Gil en Funes: este jueves será punto de encuentro para la devoción popular
La Región

El santuario del Gauchito Gil en Funes: este jueves será punto de encuentro para la devoción popular

Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso
Policiales

Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

Ovación
Cómo juega el delantero que llegó a Newells con muchos goles bajo el brazo
OVACIÓN

Cómo juega el delantero que llegó a Newell's con muchos goles bajo el brazo

Cómo juega el delantero que llegó a Newells con muchos goles bajo el brazo

Cómo juega el delantero que llegó a Newell's con muchos goles bajo el brazo

Un ex-Newells está en la mira de un grande del fútbol argentino: juega en Brasil y no rindió

Un ex-Newell's está en la mira de un grande del fútbol argentino: juega en Brasil y no rindió

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Policiales
Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso
Policiales

Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon durante horas dentro de un taller mecánico de Rosario

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon durante horas dentro de un taller mecánico de Rosario

Seguridad en Rosario: la provincia aseguró que la cifra de escruches y entraderas se mantiene estable

Seguridad en Rosario: la provincia aseguró que la cifra de escruches y entraderas se mantiene estable

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

La Ciudad
Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste
La Ciudad

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord en Rosario

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord en Rosario

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció
Policiales

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela
LA CIUDAD

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional
LA CIUDAD

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto
Economía

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia
La Ciudad

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026
Información General

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones en La Segunda
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones en La Segunda

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton
La Ciudad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899
La Ciudad

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Los trabajadores de Vassalli retomaron las protestas: No cumplieron con el acuerdo
Economía

Los trabajadores de Vassalli retomaron las protestas: "No cumplieron con el acuerdo"

Violencia en Tablada: pibes armados y Grandoli como frontera de una disputa

Por Martín Stoianovich

Policiales

Violencia en Tablada: pibes armados y Grandoli como frontera de una disputa

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela
La Región

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo
Policiales

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero
Policiales

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín
LA REGION

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Por Emmanuel Paz
Negocios

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos