Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord en Rosario

El municipio ejecutará trabajos en ocho corredores, nueve barrios y cuatro avenidas. El plan prevé bacheo, cruces de vías y más de $91 mil millones

El intendente Pablo Javkin presentó este jueves el Plan de Calles 2026 , y dio detalles de las obras que se pusieron en marcha los primeros días del año en 48 frentes de trabajo de reconstrucción de calles en simultáneo, incluyendo 8 corredores prioritarios.

El plan de obra de calles para 2026 demandará una inversión total de $ 91.254 millones , y también contempla el inicio de la remodelación integral de bulevard Seguí entre Oroño y San Martín; el pavimento definitivo en 9 barrios; trabajos de bacheo en 4 barrios durante enero y 23 más durante el año. Además, la reconstrucción de losas de hormigón en siete sectores y de 8 cruces de vías, y la continuación del tramo final de las avenidas Newbery, Ayacucho y Rouillón.

La presentación tuvo lugar en Cafferata y Presidente Perón, en uno de los 48 frentes de obra que ya se pusieron en marcha con trabajos de fresado y repavimentación. Allí, el jefe municipal precisó : “Para nosotros este año calles es una prioridad absoluta. Por eso, este año vamos a invertir 91.000 millones de pesos solo en calles. Y vamos a iniciar ya, aprovechando enero, febrero y fines de semana, para hacer 95 calles que son de alto tránsito y no generar problemas en la circulación".

En el marco de una rueda de prensa, el intendente expresó que "lo importante es que en lugar de hacer la reparación superficial, lo que estamos haciendo con este plan de calles, además de pavimento a nivel definitivo con cordón cuneta, es resolver la base de hormigón, reconstruirlas y luego asfaltar. Y vamos a tomar prioritariamente corredores de vinculación".

>> Leer más: Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

En este sentido, amplió: "Calles que ahora, como verán acá, tienen placas de hormigón rotas y arriba le han tirado asfalto. Un ejemplo muy claro, y por eso estamos acá, es Cafferata. Este es un corredor que desde calle Córdoba hasta avenida Perón estaba realmente destruido; ya intervenimos desde Córdoba a Mendoza y ahora continuamos en este tramo. Lo que empezamos acá, es lo que estamos haciendo en bulevar Seguí, y es lo que habrá que hacer en Uriburu cuando terminemos en Seguí".

plan de calles 2026

Javkin también se refirió a roturas que "en muchos casos es por caños" y adelantó que "en eso también vamos a avanzar con Aguas Santafesinas, en el recambio de los viejos caños de agua", continuando con lo iniciado el año pasado en algunos sectores de la ciudad.

En el marco de estos anuncios, el intendente recorrió el frente de obra de Cafferata y Presidente Perón acompañado por el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, y el subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, además de vecinos y vecinas de barrio Cinco Esquinas. Sobre el Plan de Calles 2026, Javkin también señaló que “el año pasado nosotros pudimos reparar 511 calles, este año vamos a llegar a 800, vamos a incrementar el plan y vamos a intervenir en todos los órdenes”.

En cuanto al financiamiento de las obras de calles, el mandatario aclaró que "todo con fondos propios, esto es enteramente con fondos aprobados en el presupuesto, y en el caso de pavimento definitivo se sustenta con el resultado de la emisión de los bonos que nos permite continuar los barrios que están en obra y agregar nuevos barrios".

>> Leer más: Pavimento definitivo: la Municipalidad obtuvo financiamiento por 15 mil millones de pesos

En total, durante los primeros meses del año se intervendrán 95 cuadras que comprenden 11.000 metros lineales a reconstruir e incluyen los siguientes corredores prioritarios:

Cafferata de Pellegrini a Pte. Perón - Distrito Oeste (6 cuadras - 720 metros lineales)

- Distrito Oeste (6 cuadras - 720 metros lineales) San Lorenzo entre Ovidio Lagos y Oroño - Distrito Centro (Trabajos de bacheo en 6 cuadras - 765 metros lineales).

- Distrito Centro (Trabajos de bacheo en 6 cuadras - 765 metros lineales). 27 de Febrero de Oroño a Entre Ríos - Distrito Centro (18 cuadras, 9 en cada sentido, y 2340 metros lineales, 1170m en cada sentido)

- Distrito Centro (18 cuadras, 9 en cada sentido, y 2340 metros lineales, 1170m en cada sentido) Oroño desde Córdoba a Wheelwright (carril oeste) - Distrito Centro (10 cuadras - 1340 metros lineales)

- Distrito Centro (10 cuadras - 1340 metros lineales) Rondeau (colectora) de Martín Fierro a Urunday - Distrito Norte (3 cuadras - 305 metros lineales)

- Distrito Norte (3 cuadras - 305 metros lineales) Necochea de Garibaldi a Presidente Quintana - Distrito Sur (3 cuadras - 392 metros lineales)

- Distrito Sur (3 cuadras - 392 metros lineales) Pellegrini entre Mitre y Balcarce - Distrito Centro (18 cuadras, 9 en cada sentido. 2.400 metros lineales, 1.200m en cada sentido)

- Distrito Centro (18 cuadras, 9 en cada sentido. 2.400 metros lineales, 1.200m en cada sentido) Ovidio Lagos entre Bv. Segui y 27 de Febrero - distritos Sudoeste y Centro (30 cuadras, 15 en cada sentido, y 2.600 metros lineales, 1.300m en cada sentido).

Durante enero también se da inicio a los trabajos en la dársena de Transporte Urbano de Pasajeros en la Terminal de Ómnibus sobre calle Santa Fe al 3500 y de la remodelación de Bv. Segui entre Oroño y San Martín, en el distrito Sur, que comprende unas 24 cuadras, en total alcanzando los 3.300 metros lineales.

Además, Javkin anunció trabajos de bacheos que arrancan en enero en los barrios Barrio Bella Vista (Oeste), Agote (Centro), Pichincha (Centro) y Godoy (Oeste), y que se extenderán a otros 23 barrios a lo largo del año.

Asimismo, se iniciará la reconstrucción de losas de hormigón en otros seis sectores: Uriburu y Las palmeras (Uriburu 8000/8100); Bv. Oroño y Uriburu; Bv. Oroño 4400; Sabin y Gorriti, Neuquén 6900, y la Parada de Transporte Urbano de Mendoza y Tte. Agneta.

>> Leer más: Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

El plan de calles 2026 también contempla la continuación del tramo final de las avenidas Newbery, Ayacucho y Rouillón, y la reconstrucción de 8 cruces de vías localizados en:

Santa Fe y Felipe Moré

Eva Perón y Cuba

Córdoba y Felipe Moré

Mendoza y Felipe Moré

Mendoza y Garzón

Cruce Alberdi

Francia entre Güemes e Ing. Gualberto Venesia

Oroño y Milán

Pavimento definitivo en barrios

En el marco de estos anuncios, Javkin comentó que ya culminaron las obras de pavimento definitivo en Empalme Graneros, Las Flores Este y La Granada. También informó la continuación de los trabajos en los barrios Uriburu y La Guardia, Tiro Suizo, Las Delicias, Lomas de Alberdi, Antártida Argentina y la puesta en marcha en los barrios Irigoyen, Las Flores Sur (entorno del Hospital Regional Sur), Las Heras (nueva Villa Olímpica) y Saladillo.