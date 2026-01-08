Un auto se incendió de madrugada en barrio Abasto e investigan si fue intencional El siniestro se registró este jueves a la madrugada en Mitre y La Paz. No hubo heridos y no se descarta que haya sido un ataque 8 de enero 2026 · 09:15hs

Foto: Bomberos Zapadores Bomberos Zapadores tuvieron que intervenir por el incendio de un auto en barrio Abasto

Este jueves a la madrugada se registró un incendio de un auto que estaba estacionado en La Paz al 1200, en barrio Abasto. En el lugar debieron actuar efectivos de Bomberos Zapadores de Rosario. Por el momento no se pudieron establecer las causas del fuego y no se descartaba que se trate de un acto intencional.

El siniestro se registró alrededor de la 1.20. Según voceros oficial, el vehículo que fue tomado por las llamas fue un Peugeot 106 que al parecer llevaba varios días detenido en ese lugar.

Efectivos del Cuartel Central de Zapadores acudieron al lugar y al cabo de aproximadamente media hora de trabajo lograron apagar el fuego, que afectó fundamentalmente la parte delantera del habitáculo.

incendio auto Abasto Un incendio sin heridos Los voceros consultados indicaron que en el incendio no hubo heridos ni riesgo de propagación de llamas.

Las fuentes indicaron que cuando los socorristas llegaron a ese lugar, no había personas tratando de sofocar las llamas y que minutos después se presentó un hombre que se identificó verbalmente como el dueño del auto. >> Leer más: Alarmante incendio en el barrio Abasto: un auto quedó destruido a la medianoche