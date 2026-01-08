Un auto se incendió de madrugada en barrio Abasto e investigan si fue intencional

La Región
Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela
La Región
Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela
Policiales
Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos
Policiales
Una mujer denunció apremios ilegales por parte de policías de la seccional 15
Policiales
Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo
Información General
Una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento en Chile
Policiales
Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero
La Ciudad
Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo
LA REGION
Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín
Negocios
Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock
POLICIALES
Detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos en Circunvalación
Política
Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?
La Ciudad
Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos
Policiales
Nación redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario
La Ciudad
Dos años sin ley de alquileres en Rosario: "Todo se ha complejizado aún más"
Ovación
Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro lo golpeó
POLICIALES
Derriban un búnker en Las Flores que no tenía dueños registrados desde los años 80
Policiales
Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave
Política
Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata
POLICIALES
Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión