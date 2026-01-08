Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Desde las seis de la mañana, gran cantidad de rosarinos espera para ingresar a un local de ropa juvenil que ofrece “todo por tres mil pesos”. Locura por la liquidación

Cientos de personas esperan para ingresar a un reconocido local de ropa en la peatonal Córdoba por su liquidación

Este jueves por la mañana, una larga fila de personas se extiende por la peatonal Córdoba a lo largo de casi dos cuadras. Es que Polanola, la marca de ropa juvenil, dio inicio a su jornada de liquidación y ofrece todas las prendas de su local a tan solo 3 mil pesos. La locura y la efusión por la rebaja generó un movimiento atípico con respecto a las demás mañanas de enero en la ciudad, imposible de pasar desapercibido.

La promoción se había anunciado el martes a la noche a través de los canales de Instagram y TikTok. Los rosarinos y rosarinas no dudaron: la oferta es difícil de encontrar en cualquier otro local. Así, desde las 6 de la mañana se empezó a formar una fila de clientes que esperaron pacientemente la apertura del negocio a las 9:30. Más avanzada la mañana, y con el local repleto de personas, la cuadra y media de fila sigue siendo una constante.

Aunque afuera reina la paciencia, el momento de ingreso a la tienda supone otro tipo de actitud. Los compradores recorren la tienda a paso ligero, en algunos casos con más de 10 perchas abrazadas , utilizando la mano que les queda libre para revisar los percheros y encontrar sus talles antes de que se agote. En la larga fila para pagar, se pueden ver personas de todas las edades, desde grupos de adolescentes hasta adultos mayores . La mayoría decide asistir al evento en grupo.

El local en que se realiza la jornada de rebaja es el que está ubicado por la peatonal Córdoba, entre Sarmiento y San Martín . Y, si bien el espacio es considerablemente amplio, caminar al interior de él este jueves es una labor compleja. Decenas de personas circulan como hormigas por el local, con los percheros que más les maravillan como norte y una pila de prendas ya seleccionadas en su ala. Un par de dotes son necesarios para salir victorioso: vista de águila, brazos resistentes y mucha determinación.

image Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Las reglas del juego

No hay trucos ni trampas: todas las prendas del local de Polanola se liquidan por 3 mil pesos. Lo único que se debe tener en cuenta es que el pago de las mismas debe ser en efectivo y los probadores se encuentran cerrados por una cuestión de logística. No hay topes máximos ni mínimos: se puede llevar todo lo que se desee.

Tal como explican desde la gerencia, el evento ya es una ”marca registrada” de Polanola. Hace al menos 5 años que vienen organizando esta jornada de rebajas dos o tres veces al año. “La ropa que tenemos acá en muchos casos vale más de 3 mil pesos”, explican desde la gerencia, “pero intentamos sostener el precio y la promoción por la marca registrada que generamos con el evento”, sostienen.

Hoy en día, es difícil encontrar prendas de ropa por ese precio. Dentro del local, los clientes coinciden en que se trata de una fecha que no se puede desperdiciar y, para muchos, ya es un evento apuntado en sus calendarios. Por su parte, desde el local, consideran que de subir el precio, romperían el “pacto” que tienen con su comunidad. “Mientras lo podamos sostener, lo vamos a seguir haciendo”, aseguran.

En Polanola, la colección ofrecida va desde mallas hasta jeans. Según informan los encargados, lo que más se vende es todo lo confeccionado en jean, tanto largo como corto. Para llevar adelante este tipo de eventos, los encargados empiezan a planificar con dos meses de antelación y un par de días antes empiezan a poner a punto el local con las prendas a vender.

image Los rosarinos y rosarinas aprovechan las ofertas del local de ropa para comprar en cantidad Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Aunque la oferta de “Todo por 3 mil pesos” rige únicamente en la sucursal mencionada, el resto de los locales de Polanola ofrece otro tipo de descuentos. En cualquiera de ellos, se encuentra vigente la promoción de 3x2 (3 prendas al precio de 2) para quienes desean aprovechar buenos precios sin someterse a largas horas de fila.

Una jornada imperdible para los rosarinos y rosarinas

A pesar de que hay que ser perseverante para comprar en una jornada tan alborotada como esta, muchos clientes coinciden en que se trata de una oferta imperdible. En el local, diversos grupos de amigas fanáticas de la ropa se ayudan a elegir las prendas y los talles, hasta se mandan consultas vía WhatsApp con quienes no están presentes.

Soledad, que comenta comprar ropa regularmente, insiste en que se nota demasiado la diferencia de precio con respecto a sus demás adquisiciones. Como ya conocía el evento, esta mañana se preparó junto a su tía y su prima para explorar el local sin una necesidad marcada, solo para curiosear y elegir alguna prenda que le guste.

Por su parte, Barbi y Lucía insisten en que deberían existir más eventos de este tipo. Asesorándose con las prendas que cargan en sus brazos, reconocen que deben ponerse límites porque el bajo precio invita a comprar sin fin. La primera de ellas formó fila desde las 6:45 de la mañana con el objetivo de explorar todo el local para llevarse sus ítems favoritos.

Esta jornada no solo reúne a los vecinos del centro, sino que los consumidores se acercan desde distintos puntos de la ciudad. Mariela, convocada por el anuncio en redes sociales, tomó dos colectivos para llegar al local. Para ella, darse el gusto de comprar varias prendas sin preocuparse demasiado por el precio es una oportunidad excepcional.

Según sostienen desde Polanola, se trata de un evento apuntado a que la marca siga presente y liderando el mercado de ropa adolescente en Rosario.

Caída en el consumo

El furor por la liquidación del local de ropa se inscribe en un contexto complejo para los negocios de indumentaria del país. En general, el sector textil argentino atraviesa una crisis signada por diferentes causas: la caída del consumo interno, la inflación y el aumento de las importaciones.

Según los datos del Indec, la inflación oficial se aceleró al 2,5% en noviembre de 2025 y se espera un número similar para la inflación de diciembre. Frente a estos dígitos y con la caída de los salarios, los ciudadanos cuidan con mayor firmeza sus bolsillos y rubros como el de indumentaria suelen quedar en los últimos escalones de la escala de prioridades.

Además, la ola de productos chinos, ofrecidos fundamentalmente por gigantes como Shein y Temu, se ha convertido en una amenaza real para los negocios locales. Los consumidores optan cada vez más por comprar en este tipo de plataformas a precios muy bajos desde la comodidad de sus hogares y la industria nacional no llega ni a competir con la oferta extranjera. Sin cepos ni regulaciones, en 2025 las importaciones de bienes en Argentina registraron un salto que contrajo considerablemente la actividad económica nacional.

Es así que encontrar prendas de ropa por 3 mil pesos en la ciudad es una oferta que explica las largas colas generadas a su alrededor. Este valor le permitió a una gran cantidad de rosarinos y rosarinas poder consumir en cantidad dentro del sector textil y armarse para el resto de la temporada.