Por qué Estados Unidos cambió su pirámide alimenticia: menos ultraprocesados y más "comida real"

El gobierno de Trump presentó nuevas guías nutricionales, con foco en abandonar ultraprocesados y azúcares. Qué cambia en Estados Unidos

A través de una comunicación oficial, el gobierno de Donald Trump anunció un cambio profundo en la pirámide alimenticia y en las guías de alimentación que rigen en Estados Unidos . La decisión se presenta como una respuesta directa a lo que la administración define como una crisis sanitaria vinculada a la dieta .

El rediseño fue formalizado por el Department of Health and Human Services (HHS) , que sostuvo que la nueva mirada “restaura la ciencia y el sentido común”. El eje central es abandonar el predominio de alimentos ultraprocesados y azúcares añadidos para volver a lo que denomina “comida real”, con una revalorización de proteínas, grasas naturales y alimentos integrales.

El documento del HHS establece una serie de lineamientos que rompen con recomendaciones vigentes durante décadas. Entre los principales puntos, se destacan:

En paralelo, el HHS explicitó que las nuevas guías abandonan los enfoques de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en su elaboración. Según el organismo, la prioridad es exclusivamente la mejora de los indicadores de salud de la población.

Reducción drástica de ultraprocesados : se recomienda evitar productos envasados con alto contenido de sal o azúcar, bebidas azucaradas y carbohidratos refinados como el pan blanco. En su lugar, se sugieren granos integrales ricos en fibra .

Fin de la “guerra contra las grasas” : se promueve el consumo de grasas provenientes de alimentos enteros, como carnes, huevos y lácteos enteros, en contraste con décadas de dietas bajas en grasa.

Azúcar cero como ideal : el HHS afirma que ninguna cantidad de azúcar añadida ni edulcorantes no nutritivos forman parte de una dieta saludable. En el caso de niños menores de cuatro años , el consumo no debería existir.

Proteínas en cada comida , priorizando alimentos densos en nutrientes. Se incluyen fuentes animales como huevos, aves, carnes rojas y mariscos, y vegetales como legumbres y frutos secos.

nueva piramide

Impacto más allá del plato en Estados Unidos

El alcance del cambio excede el plano simbólico. Las guías alimentarias oficiales de Estados Unidos funcionan como base para programas federales de gran escala, entre ellos la alimentación escolar, las raciones para militares y veteranos y el programa de asistencia nutricional Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

Por ese motivo, el rediseño de la pirámide podría derivar en modificaciones concretas en menús, criterios de compra y restricciones dentro de esos sistemas. El propio HHS reconoció que el impacto será progresivo, pero estructural.

Los números que explican la decisión

En el comunicado que acompañó la presentación, la administración Trump expuso una serie de datos para justificar el giro en la política nutricional:

Casi el 90% del gasto en salud se destina a enfermedades crónicas, muchas de ellas asociadas a la alimentación y al estilo de vida.

Más del 70% de los estadounidenses presenta sobrepeso u obesidad.

Uno de cada tres adolescentes tiene prediabetes.

Los problemas de salud vinculados a la dieta descalifican a miles de personas para el servicio militar, lo que, según el gobierno, “amenaza la preparación nacional”.

Desde el HHS sostienen que el nuevo enfoque busca mejorar la esperanza de vida, reducir la prevalencia de enfermedades crónicas y, en el mediano plazo, disminuir el gasto federal en salud. El cambio, sin embargo, ya genera debate entre especialistas, sectores de la industria alimentaria y organizaciones de salud pública, que cuestionan tanto el enfoque como sus posibles consecuencias sociales.