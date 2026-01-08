El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

A las 18 se brindarán detales de la intervención en una conferencia que se concretará en el propio hospital ubicado en Pellegrini 3205

Por primera vez, se realizó en el Heca un operativo de ablación de órganos de alta complejidad.

En los primeros días de 2026, el equipo del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) concretó junto al Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) un operativo de ablación de órganos de alta complejidad, que permitió la obtención de un hígado y riñones para trasplante.

La intervención se realizó mediante la técnica de asistolia controlada con perfusión normotérmica regional, un procedimiento que se aplica por primera vez en el efector y que requiere equipamiento de alta complejidad.

Para llevar adelante el operativo, el Heca contó con la colaboración de los hospitales Provincial, del Centenario y Víctor J. Vilela, que aportaron tecnología de última generación habitualmente utilizada en cirugías cardíacas.

La logística del operativo incluyó además un vuelo sanitario desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, que permitió el traslado de un equipo de la Fundación Favaloro.

El procedimiento constituye un nuevo hito para el efector municipal, que en 2025 fue el hospital con mayor cantidad de donaciones de órganos en la provincia de Santa Fe. Este jueves, a las 18, la directora del Cudaio, Cecilia Andrada; y la directora del Hospital, Andrea Becherucci, brindarán detalles de la intervención. La actividad se realizará en el efector ubicado en avenida Pellegrini 3205.