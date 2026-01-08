La Capital | La Ciudad | Heca

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

A las 18 se brindarán detales de la intervención en una conferencia que se concretará en el propio hospital ubicado en Pellegrini 3205

8 de enero 2026 · 15:41hs
Por primera vez

Por primera vez, se realizó en el Heca un operativo de ablación de órganos de alta complejidad.

En los primeros días de 2026, el equipo del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) concretó junto al Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) un operativo de ablación de órganos de alta complejidad, que permitió la obtención de un hígado y riñones para trasplante.

La intervención se realizó mediante la técnica de asistolia controlada con perfusión normotérmica regional, un procedimiento que se aplica por primera vez en el efector y que requiere equipamiento de alta complejidad.

Para llevar adelante el operativo, el Heca contó con la colaboración de los hospitales Provincial, del Centenario y Víctor J. Vilela, que aportaron tecnología de última generación habitualmente utilizada en cirugías cardíacas.

>>Leer más: Javkin exoneró a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: "Vamos a limpiar el Heca"

La logística del operativo incluyó además un vuelo sanitario desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, que permitió el traslado de un equipo de la Fundación Favaloro.

El procedimiento constituye un nuevo hito para el efector municipal, que en 2025 fue el hospital con mayor cantidad de donaciones de órganos en la provincia de Santa Fe. Este jueves, a las 18, la directora del Cudaio, Cecilia Andrada; y la directora del Hospital, Andrea Becherucci, brindarán detalles de la intervención. La actividad se realizará en el efector ubicado en avenida Pellegrini 3205.

Noticias relacionadas
El intendente Pablo Javkin encabezó la presentación del Plan de Calles 2026

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord en Rosario

Cientos de personas esperan para ingresar a un reconocido local de ropa en la peatonal Córdoba por su liquidación

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Las figuritas saldrán a la venta en abril.

Figuritas del Mundial 2026: confirmaron el lanzamiento con una sorpresa en el paquete

La operación militar en Venezuela se realizó el sábado pasado. El ejército de Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela

Ver comentarios

Las más leídas

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Central logró abrochar los primeros refuerzos del paladar de Almirón

Central logró abrochar los primeros refuerzos del paladar de Almirón

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Lo último

Ganó una etapa del Rally Dakar y le mandó un emotivo mensaje a un colega argentino que está grave

Ganó una etapa del Rally Dakar y le mandó un emotivo mensaje a un colega argentino que está grave

El santuario del Gauchito Gil en Funes: este jueves será punto de encuentro para la devoción popular

El santuario del Gauchito Gil en Funes: este jueves será punto de encuentro para la devoción popular

Cómo juega el delantero que llegó a Newells con muchos goles bajo el brazo

Cómo juega el delantero que llegó a Newell's con muchos goles bajo el brazo

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste

Ocurrió durante una excavación subterránea en avenida Provincias Unidas y Arévalo. Cuatro trabajadores estaban en el lugar y dos fueron trasladados al Heca con quemaduras
Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste
Funcionaria libertaria de San Lorenzo, borracha al volante: chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia
Información General

Funcionaria libertaria de San Lorenzo, borracha al volante: chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Por Martina Komar
La Ciudad

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

La empresa rosarina Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Economía

La empresa rosarina Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

El santuario del Gauchito Gil en Funes: este jueves será punto de encuentro para la devoción popular
La Región

El santuario del Gauchito Gil en Funes: este jueves será punto de encuentro para la devoción popular

Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso
Policiales

Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Central logró abrochar los primeros refuerzos del paladar de Almirón

Central logró abrochar los primeros refuerzos del paladar de Almirón

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

Ovación
Cómo juega el delantero que llegó a Newells con muchos goles bajo el brazo
OVACIÓN

Cómo juega el delantero que llegó a Newell's con muchos goles bajo el brazo

Cómo juega el delantero que llegó a Newells con muchos goles bajo el brazo

Cómo juega el delantero que llegó a Newell's con muchos goles bajo el brazo

Un ex-Newells está en la mira de un grande del fútbol argentino: juega en Brasil y no rindió

Un ex-Newell's está en la mira de un grande del fútbol argentino: juega en Brasil y no rindió

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Policiales
Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso
Policiales

Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon durante horas dentro de un taller mecánico de Rosario

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon durante horas dentro de un taller mecánico de Rosario

Seguridad en Rosario: la provincia aseguró que la cifra de escruches y entraderas se mantiene estable

Seguridad en Rosario: la provincia aseguró que la cifra de escruches y entraderas se mantiene estable

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

La Ciudad
Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste
La Ciudad

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord en Rosario

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord en Rosario

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció
Policiales

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela
LA CIUDAD

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional
LA CIUDAD

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto
Economía

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia
La Ciudad

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026
Información General

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones en La Segunda
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones en La Segunda

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton
La Ciudad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899
La Ciudad

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Los trabajadores de Vassalli retomaron las protestas: No cumplieron con el acuerdo
Economía

Los trabajadores de Vassalli retomaron las protestas: "No cumplieron con el acuerdo"

Violencia en Tablada: pibes armados y Grandoli como frontera de una disputa

Por Martín Stoianovich

Policiales

Violencia en Tablada: pibes armados y Grandoli como frontera de una disputa

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela
La Región

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo
Policiales

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero
Policiales

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín
LA REGION

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Por Emmanuel Paz
Negocios

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos