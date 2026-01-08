El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

Policiales
Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció
LA CIUDAD
Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela
LA CIUDAD
Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional
Economía
Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto
La Ciudad
Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia
La Ciudad
Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias
Información General
Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026
Ciudad
Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario
Información General
Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones en La Segunda
La Ciudad
Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad
La Ciudad
Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton
La Ciudad
El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899
Economía
Los trabajadores de Vassalli retomaron las protestas: "No cumplieron con el acuerdo"
Policiales
Violencia en Tablada: pibes armados y Grandoli como frontera de una disputa
La Región
Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela
Policiales
Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo
Policiales
Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero
LA REGION
Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín
Negocios
Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock
La Ciudad
Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos