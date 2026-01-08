Marcha en Rosario en protesta por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

El acto comenzará este jueves por la tarde con una concentración en Mitre y Salta y culminará con una manifestación hacia la plaza 25 de Mayo

Militantes de organizaciones sindicales, sociales, de Derechos Humanos y de partidos políticos marcharán este jueves a la tarde en Rosario para protestar por la intervención de Estados Unidos en Venezuela , que el sábado pasado comenzó con la captura de Nicolás Maduro en una operación militar y que hoy tiene a la principal potencia del mundo a punto de cumplir con un acuerdo comercial por el petróleo que se produce en el país caribeño .

El acto comenzará a las 17 con una concentración en Mitre y Salta , frente a la sede de la Fundación Libertad, y seguirá con una marcha hacia la plaza 25 de Mayo (Córdoba y Buenos Aires). El lema de la convocatoria es “En defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y por la libertad inmediata del presidente Nicolás Maduro”.

En declaraciones a LT8, Daniela Vergara, dirigente del gremio Amsafé, una de las entidades convocantes a la protesta, señaló que la movilización de hoy “es muy amplia y excede a los sectores de izquierda, porque tiene un carácter multisectorial”.

Vergara expresó que la consigna de la marcha “no tiene que ver con una defensa de Maduro" sino "con el respeto a la soberanía y la constitución, entendiendo que la elección presidencial en Venezuela dejó un sabor amargo en contradicciones".

"En primer lugar pusimos el primer eje en la consigna que nos une la invasión imperialista que repudiamos. Además hay una amenaza concreta sobre las naciones que dan al Caribe”, señaló la docente.

Consignas de la marcha

“Esto tiene que con lo económico. Somos fervientes defensores del pueblo Venezolano más allá del gobierno. Nosotros no defendemos a Maduro ni somos chavistas. Hoy lo que está en discusión es la soberanía del pueblo venezolano, los recursos naturales, la situación de dependencia del Fondo Monetario y el saqueo que lleva adelante Donad Trump. Eso está claro cuando dice que quiere quedarse con el petróleo y los recursos naturales”, subrayó.

La dirigente de Amsafé señaló que "Maduro fue secuestrado junto a su esposa. En ese momento era el presidente de Venezuela. Nosotros tenemos respeto por la autodeterminación de los pueblos". Nosotros estamos en contra del gobierno de Maduro, pero remarcamos el saqueo que quiere llevar adelante Trump en América Latina. Para nosotros eso es lo más importante. Así está la situación. Lo del sábado fue una invasión, donde hubo más de 80 muertos".

"No vamos a negar que en Venezuela hay pobreza y desocupación, que hay migración. pero esa situación deber resolver el pueblo de Venezuela. Nosotros protestamos por la embestida de Trump, que no para y llegará también a Argentina. De hecho, ya está viniendo porque a su principal aliado en la zona que es Javier Milei", destacó Vergara.