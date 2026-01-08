Seguridad en Rosario: la provincia aseguró que la cifra de escruches y entraderas se mantiene estable

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe dijo que los robos tienen mayor repercusión porque hay menos homicidios y otros delitos

En paralelo con el repunte de los homicidios tras la caída récord de 2024, el año pasado empezó a ganar terreno la teoría de que había más escruches y entraderas en Rosario . El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni , lo desmintió este jueves: "Estos hechos no presentan un crecimiento estadístico importante" .

El funcionario afirmó que los indicadores sobre robos se mantuvieron estables en los últimos 12 meses. "Puede ser que algunos hechos resalten más frente a la disminución de otros" , opinó en cuanto al problema y la percepción de las denuncias de este tipo.

Respecto de la política de prevención de los delitos, el ex secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia remarcó: "Esta es una cuestión cíclica. El Estado siempre debe estar tomando medidas para conjurarlos" . Luego agregó que el trabajo es "una lucha día a día" en la que nunca llega el momento de poner el "piloto automático" porque ya está todo resuelto.

Dentro de su análisis, Cococcioni hizo un repaso sobre distintos tipos de denuncias que en otras etapas tuvieron mucha más repercusión que los escruches. " Hace un año y medio o dos, el tema era el robo de cables . Después, con investigaciones conjuntas e inspecciones muy fuertes en desarmaderos, eso fue bajando", dijo a modo de ejemplo.

Por otro lado, el ministro recordó que también disminuyeron las entraderas gracias a operativos en los que atraparon a todos los integrantes de las bandas. A continuación, subrayó: "Obviamente, son hechos que se salen de la estructura básica de oportunidad que se combate con patrullaje".

De acuerdo a las declaraciones de la rueda de prensa de este jueves, el gobierno de Santa Fe apuesta a seguir mejorando la labor policial en las calles. "Generando menos oportunidades para el delito de ocasión, vamos a controlar una serie de delitos que estadísticamente son muy numerosos", afirmó el titular de la cartera de Justicia y Seguridad.

Al margen de los arrebatos y asaltos en la vía pública, el funcionario señaló que los robos con mayor nivel de planificación y logística requieren otro abordaje. Según su evaluación, "la única forma es desmantelar las estructuras de las organizaciones criminales".

¿Cuántos homicidios hubo en Rosario en 2025?

Según el informe anual del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe (OSP), el año pasado se registraron 115 homicidios en el departamento Rosario. Esto implica un aumento de más del 27 por ciento en comparación con el total de 2024, cuando se produjo una caída interanual que superó el 65 % respecto del período anterior.

Cococcioni aseguró que el resultado "acompaña las expectativas en términos generales". A continuación, destacó: "Estamos cerrando el bienio con menor cantidad de delitos e indicadores de violencia en los últimos 25 años en la provincia".

El ministro de Justicia y Seguridad aseveró que 2024 fue el año "menos violento" del siglo XXI en Santa Fe. "Obviamente, hay un leve aumento de algunos indicadores", acotó en cuanto a la variación de la estadística del período siguiente.

Dado el incremento en Rosario, el funcionario hizo una distinción a la hora de analizar los homicidios: "Hay hechos que se previenen con medidas básicas de policiamiento preventivo, investigación criminal y con el sistema penitenciario". Luego sostuvo que otros episodios "requieren medidas un tanto más sofisticadas".

Tobilleras, inteligencia artificial y flagrancia virtual

Fuera de los crímenes vinculados a la venta de drogas, el ex secretario de Asuntos Penitenciarios aseveró que el gobierno es capaz de reducir los asesinatos ligados a la violencia de género o la violencia familiar. "El Estado puede intervenir con otras herramientas. Por ejemplo, activar medidas de prevención como las tobilleras duales para cortar el ciclo y evitar una espiral creciente que llegue a un desenlace fatal", manifestó.

Respecto de lo que viene, el representante del gobierno santafesino aseveró que "2026 arranca con un sistema absolutamente innovador" en la red de cámaras de videovigilancia públicas. Al respecto, precisó que la Unidad de Gestión Lince está trabajando con inteligencia artificial (IA) "a menos del 70 % de su capacidad total y este año va a llegar al 100 por ciento".

De acuerdo a fuentes oficiales, antes de 2027 habrá alrededor de 7.000 dispositivos conectados en el cordón industrial y el resto del Gran Rosario. "Vamos a tener una estructura muy robusta para poder monitorear, prevenir y también reaccionar de inmediato", comentó Cococcioni.

El funcionario confirmó que el nuevo sistema permite actuar casi en tiempo real cuando el sistema recibe señales de un delito. Sobre esta cuestión, precisó: "La semana pasada hemos sacado una resolución protocolizando las situaciones de flagrancia virtual".

El sistema de monitoreo BriefCam en Rosario

"La camarización del espacio público y el uso de la inteligencia artificial plantean otro escenario para las herramientas que prevé la ley. Antes, flagrancia era cuando el policía venía corriendo atrás del ladrón", afirmó el ministro provincial en cuanto a la reforma. Según explicó en conferencia de prensa, la plataforma de vigilancia actual ofrece la posibilidad de ver algo que pasó hace una hora y trabajar inmediatamente. A continuación, aseveró que la provincia está en condiciones de hacer allanamientos sin orden judicial en casos detectados mediante BriefCam, uno de las tecnologías que adoptó la Unidad Lince.

Cococcioni anunció que uno de los desafíos de 2026 es "profundizar el sistema" de videovigilancia y llevarlo también a la ciudad de Santa Fe. Al respecto, anticipó: "Los dos principales centros urbanos va a estar absolutamente monitoreados".