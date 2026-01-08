Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

El intendente Javkin marcó que hay un 40 % de luces defectuosas. Y pidió mantener la traza hasta que se defina su licitación

A cortar el pasto en Circunvalación. Ayer, y luego del informe de La Capital aparecieron las cuadrillas para desmalezar la ruta nacional.

El mejoramiento en la transitabilidad del anillo vial que circunda la ciudad se produce en medio de una polémica con los gobiernos provincial y municipal, que reclaman a Nación ciclos más recurrentes de mantenimiento de esta que está dentro de los proyectos de privatización dentro de la Red Federal de Concesiones Viales.

Primero fueron quejas de los usuarios y luego hechos de inseguridad en las zonas de los puentes peatonales, choques múltiples recientes y hasta el reclamo explícito del gobernador Maximiliano Pullaro sobre el estado de la calzada que envuelve como un anillo a la ciudad.

Luego, sobrevino un pedido de apertura de la feria judicial de verano para que la Justicia Federal haga lugar a un nuevo amparo presentado por autoridades locales y así se obligue al gobierno nacional a desmalezar, podar y eliminar zonas a oscuras que detectó un informe de la Municipalidad en cuanto a las falencias de los postes lumínicos a lo largo de la traza.

Este miércoles, la presencia de operarios con máquinas bordeadoras y cortadoras de césped plantearon una postal distinta. Esto, mientras se espera que progrese la licitación y adjudicación del tramo Portuario Norte dentro de la Red Federal de Concesiones Viales para que la A008 pase a manos privadas junto a un tramo de la autopista a Buenos Aires y de la ruta nacional 33 hasta Trenque Lauquen.

Foco en las luminarias

Pero en el mientras tanto, las autoridades locales marcaron "urgencias" que el gobierno nacional debe atender y exigieron mayor volumen de inversión. Así lo expresó el propio jefe municipal rosarino. "Si bien la traza en sí misma es relativamente nueva (octubre de 2018) y por eso no hay tanto inconveniente sobre ella; los sistemas de desagües y la higiene de esos sistemas, junto al tema de su iluminación, resultan claramente prioritarios".

Javkin habló con La Capital luego de que este diario publicara un informe en el que se releva en imágenes el estado de varios segmentos de la A008 (malezas y yuyos) y luego de varios episodios conexos, como la presencia de piedras en el asfalto y un hecho de vandalismo que ocurrió en zona suroeste donde un automovilista terminó con el parabrisas perforado por el lanzamiento de un proyectil desde un puente peatonal.

Tema clave para Javkin

"Por supuesto que lo del césped es visible e importante que se haga", señaló Javkin en referencia a la aparición de cuadrillas que cortaron vegetación en los márgenes de la traza, rulos intercambiadores y colectoras. No obstante el titular del Palacio de los Leones fue al grano: "Lo que es clave acá es que se tome el tema de la iluminación con la reposición de las lámparas que no funcionan y que está arriba del 40%", subrayó para agregar: "Además, la arteria debería tener sistema led". en tanto, sostuvo: "Claro está que la cuestión albañales y desagües de la de la circunvalación es prioritaria".

El intendente apuntó a los plazos en que llevan los procesos licitatorios en contraposición con los reclamos que se plantean en torno al estado de transitabilidad de la autopista urbana. "Si después Circunvalación va a estar dentro un régimen de concesión, bueno, se verá; no hay problema, pero, mientras tanto, hay que mantenerla", aclaró.

La Capital intentó obtener declaraciones públicas de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, pero solo obtuvo algunas consideraciones en off de un responsable designado recientemente. Además de las imágenes con las cuadrillas cortando el pasto, el joven delegado hizo referencia a los desperfectos en las luminarias. Este miércoles se vieron algunas grúas montadas sobre los postes reparando los artefactos en Circunvalación. "Las luminarias pueden estar en falla porque se quemó algún foco o debido a algún tramo desenergizado por la EPE (Empresa Provincial de la Energía) o por algún robo", deslizó. Ante una consulta de este diario al vocero de la EPE sobre la posibilidad de alguna desconexión en el sistema de iluminación de Circunvalación, fue tajante: "No tenemos ningún problema allí".

Informe municipal

En el pedido de apertura de feria, que había presentado el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, se incorporó un informe elaborado el 30 de diciembre pasado por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad, donde se identifican sectores carentes de iluminación en forma completa o casi completa.

El acceso sur, en la zona de Villa Gobernador Gálvez, y el norte, entre el puente Rosario Victoria y la conexión a Ybarlucea, son los dos sectores más a oscuras.

Pero existen otros tramos en penumbras. Por ejemplo al acceso sur, entre Uriburu y 27 de Febrero, Circunvalación entre Oroño y Ovidio Lagos, y el entorno de Sorrento, entre Camino de los Granaderos y las vías del ferrocarril.

El informe señala además que en el resto de la traza existen luminarias apagadas en forma alternada y que la mayor parte de los accesos (bajadas y subidas) se encuentra total o parcialmente a oscuras.