La Capital | La Ciudad | Circunvalación

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

El intendente Javkin marcó que hay un 40 % de luces defectuosas. Y pidió mantener la traza hasta que se defina su licitación

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

8 de enero 2026 · 06:10hs
A cortar el pasto en Circunvalación. Ayer

A cortar el pasto en Circunvalación. Ayer, y luego del informe de La Capital aparecieron las cuadrillas para desmalezar la ruta nacional.

Tras el informe de La Capital que dio cuenta este miércoles del estado de la avenida de Circunvalación (ruta nacional A008) donde hay suciedad, roturas de señalización y sistemas de seguridad, maleza en las banquinas y problemas con la iluminación, la Dirección Vialidad Nacional de Vialidad encomendó cuadrillas para mejorar la visibilidad y despejar vegetación los sectores pegados a la calzada de la autopista urbana que rodea Rosario a lo largo de 30 kilómetros. Estas tareas también involucraron los rulos intercambiadores y colectoras. Sin embargo, para el intendente Pablo Javkin resulta "prioritaria la reposición de las lámparas que no funcionan (alrededor del 40 por ciento) y mantener los sistemas de desagües e higiene".

El mejoramiento en la transitabilidad del anillo vial que circunda la ciudad se produce en medio de una polémica con los gobiernos provincial y municipal, que reclaman a Nación ciclos más recurrentes de mantenimiento de esta que está dentro de los proyectos de privatización dentro de la Red Federal de Concesiones Viales.

Primero fueron quejas de los usuarios y luego hechos de inseguridad en las zonas de los puentes peatonales, choques múltiples recientes y hasta el reclamo explícito del gobernador Maximiliano Pullaro sobre el estado de la calzada que envuelve como un anillo a la ciudad.

Luego, sobrevino un pedido de apertura de la feria judicial de verano para que la Justicia Federal haga lugar a un nuevo amparo presentado por autoridades locales y así se obligue al gobierno nacional a desmalezar, podar y eliminar zonas a oscuras que detectó un informe de la Municipalidad en cuanto a las falencias de los postes lumínicos a lo largo de la traza.

circunvalacion34

>> Leer más: Circunvalación sigue con yuyos sobre la calzada, insegura y a oscuras

Este miércoles, la presencia de operarios con máquinas bordeadoras y cortadoras de césped plantearon una postal distinta. Esto, mientras se espera que progrese la licitación y adjudicación del tramo Portuario Norte dentro de la Red Federal de Concesiones Viales para que la A008 pase a manos privadas junto a un tramo de la autopista a Buenos Aires y de la ruta nacional 33 hasta Trenque Lauquen.

Foco en las luminarias

Pero en el mientras tanto, las autoridades locales marcaron "urgencias" que el gobierno nacional debe atender y exigieron mayor volumen de inversión. Así lo expresó el propio jefe municipal rosarino. "Si bien la traza en sí misma es relativamente nueva (octubre de 2018) y por eso no hay tanto inconveniente sobre ella; los sistemas de desagües y la higiene de esos sistemas, junto al tema de su iluminación, resultan claramente prioritarios".

Javkin habló con La Capital luego de que este diario publicara un informe en el que se releva en imágenes el estado de varios segmentos de la A008 (malezas y yuyos) y luego de varios episodios conexos, como la presencia de piedras en el asfalto y un hecho de vandalismo que ocurrió en zona suroeste donde un automovilista terminó con el parabrisas perforado por el lanzamiento de un proyectil desde un puente peatonal.

circunvalacion32

Tema clave para Javkin

"Por supuesto que lo del césped es visible e importante que se haga", señaló Javkin en referencia a la aparición de cuadrillas que cortaron vegetación en los márgenes de la traza, rulos intercambiadores y colectoras. No obstante el titular del Palacio de los Leones fue al grano: "Lo que es clave acá es que se tome el tema de la iluminación con la reposición de las lámparas que no funcionan y que está arriba del 40%", subrayó para agregar: "Además, la arteria debería tener sistema led". en tanto, sostuvo: "Claro está que la cuestión albañales y desagües de la de la circunvalación es prioritaria".

El intendente apuntó a los plazos en que llevan los procesos licitatorios en contraposición con los reclamos que se plantean en torno al estado de transitabilidad de la autopista urbana. "Si después Circunvalación va a estar dentro un régimen de concesión, bueno, se verá; no hay problema, pero, mientras tanto, hay que mantenerla", aclaró.

>>Leer más: Tras la denuncia de La Capital, Vialidad salió a limpiar Circunvalación y mejorar la visibilidad

La Capital intentó obtener declaraciones públicas de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, pero solo obtuvo algunas consideraciones en off de un responsable designado recientemente. Además de las imágenes con las cuadrillas cortando el pasto, el joven delegado hizo referencia a los desperfectos en las luminarias. Este miércoles se vieron algunas grúas montadas sobre los postes reparando los artefactos en Circunvalación. "Las luminarias pueden estar en falla porque se quemó algún foco o debido a algún tramo desenergizado por la EPE (Empresa Provincial de la Energía) o por algún robo", deslizó. Ante una consulta de este diario al vocero de la EPE sobre la posibilidad de alguna desconexión en el sistema de iluminación de Circunvalación, fue tajante: "No tenemos ningún problema allí".

circunvalacion35

Informe municipal

En el pedido de apertura de feria, que había presentado el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, se incorporó un informe elaborado el 30 de diciembre pasado por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad, donde se identifican sectores carentes de iluminación en forma completa o casi completa.

El acceso sur, en la zona de Villa Gobernador Gálvez, y el norte, entre el puente Rosario Victoria y la conexión a Ybarlucea, son los dos sectores más a oscuras.

Pero existen otros tramos en penumbras. Por ejemplo al acceso sur, entre Uriburu y 27 de Febrero, Circunvalación entre Oroño y Ovidio Lagos, y el entorno de Sorrento, entre Camino de los Granaderos y las vías del ferrocarril.

El informe señala además que en el resto de la traza existen luminarias apagadas en forma alternada y que la mayor parte de los accesos (bajadas y subidas) se encuentra total o parcialmente a oscuras.

Noticias relacionadas
Circunvalación sigue con los yuyos altos, y con zonas a oscuras por la falta de iluminación.

Circunvalación sigue con yuyos sobre la calzada, insegura y a oscuras

Múltiple choque en Circunvalación. Cuatro vehículos colisionaron sobre el carril que va hacia el sur

Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos heridos

El Servicio Meteorológico no descarta precipitaciones a pesar del cese del alerta amarilla.

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Créditos Nido. Se realizará en dos instancias: el jueves 8 será el turno de Rosario y La Capital.

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Cómo juega el delantero que llega a Newells con un notable antecedente como goleador

Cómo juega el delantero que llega a Newell's con un notable antecedente como goleador

Lo último

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario

Santa Fe suma un inédito documento histórico: un museo comunal exhibirá una carta original de San Martín

Santa Fe suma un inédito documento histórico: un museo comunal exhibirá una carta original de San Martín

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

El intendente Javkin marcó que hay un 40 % de luces defectuosas. Y pidió mantener la traza hasta que se defina su licitación

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Por Lucas Ameriso

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia
La Ciudad

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario
La Ciudad

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba
POLICIALES

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Cómo juega el delantero que llega a Newells con un notable antecedente como goleador

Cómo juega el delantero que llega a Newell's con un notable antecedente como goleador

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Ovación
Cuatro refuerzos en un día: Newells anunció la llegada de Michael Hoyos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Cuatro refuerzos en un día: Newell's anunció la llegada de Michael Hoyos

Cuatro refuerzos en un día: Newells anunció la llegada de Michael Hoyos

Cuatro refuerzos en un día: Newell's anunció la llegada de Michael Hoyos

Comenzó la Playa Olímpica y Argentino vapuleó a Boca en la arena de La Florida

Comenzó la Playa Olímpica y Argentino vapuleó a Boca en la arena de La Florida

Dakar 2026: los argentinos se destacaron en la etapa maratón y siguen desafiando al desierto

Dakar 2026: los argentinos se destacaron en la etapa maratón y siguen desafiando al desierto

Policiales
El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba
POLICIALES

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo

La Ciudad
Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia
La Ciudad

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento en Chile
Información General

Una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento en Chile

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero
Policiales

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín
LA REGION

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Por Emmanuel Paz
Negocios

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos en Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos en Circunvalación

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?
Política

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Nación redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario
Policiales

Nación redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Dos años sin ley de alquileres en Rosario: Todo se ha complejizado aún más
La Ciudad

Dos años sin ley de alquileres en Rosario: "Todo se ha complejizado aún más"

Javier Milei viajará a Córdoba para participar del Festival de Jesús María
Política

Javier Milei viajará a Córdoba para participar del Festival de Jesús María

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro lo golpeó
Ovación

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro lo golpeó

Derriban un búnker en Las Flores que no tenía dueños registrados desde los años 80
POLICIALES

Derriban un búnker en Las Flores que no tenía dueños registrados desde los años 80

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave
Policiales

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata
Política

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo
EL MUNDO

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China
El Mundo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión
POLICIALES

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión