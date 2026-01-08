La Capital | Economía | Bioceres

La biotecnológica rosarina Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

Tras meses de tensión financiera y un default que expuso su fragilidad, la emblemática empresa formalizó el concurso de acreedores. Un golpe que reconfigura por completo el futuro de una de las apuestas más ambiciosas del agro argentino.

8 de enero 2026 · 14:47hs
La crisis financiera que estalló a mediados de 2025 en Bioceres SA

La crisis financiera que estalló a mediados de 2025 en Bioceres SA, una de las compañías más emblemáticas del agro argentino, entró en una nueva fase crítica.

La crisis financiera que estalló a mediados de 2025 en Bioceres SA, una de las compañías más emblemáticas del agro argentino, entró en una nueva fase crítica. Según los últimos estados financieros consolidados de Moolec Science, presentados ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, la empresa de Rosario inició formalmente un concurso de acreedores voluntario y perdió el control societario por parte de su controlante.

La decisión fue aprobada por el Consejo de Administración el 16 de diciembre de 2025, tras meses de incertidumbre financiera iniciados con el incumplimiento de pagarés bursátiles y obligaciones negociables. El movimiento marca, en los hechos, un punto de no retorno para la estructura original de Bioceres, creada hace más de dos décadas por productores agropecuarios y científicos argentinos como un proyecto pionero de biotecnología aplicada al campo.

El default que precipitó el colapso

El quiebre comenzó a hacerse visible en julio de 2025, cuando Bioceres SA entró en cesación de pagos al incumplir pagarés bursátiles por u$s 5,31 millones, dentro de un pasivo total asociado a esos instrumentos cercano a los u$s 30 millones. En aquel momento, la empresa aclaró que el default no alcanzaba a Bioceres Crop Solutions (BIOX), la firma tecnológica del grupo que cotiza en Nasdaq.

Sin embargo, el concurso ahora formalizado termina de sellar la ruptura entre la Bioceres histórica, con base operativa en Argentina, y la estructura internacional que se mantuvo al margen del colapso financiero.

>> Leer más: La biotecnológica rosarina Bioceres SA defaulteó por u$s 5,3 millones

Pérdida de control y ganancia contable

De acuerdo con las normas internacionales de información financiera (NIIF 10), el inicio del concurso obliga a la controlante a dar de baja los activos y pasivos de Bioceres SA y de su subsidiaria Bioceres LLC, y a revaluar cualquier participación remanente a valor razonable.

Según detallan las notas a los estados financieros de Moolec Science, esta operación tendrá un impacto contable significativo:

  • Ganancia aproximada de u$s 91 millones por la pérdida de control de Bioceres SA.

  • Ganancia adicional de unos u$s 5,3 millones vinculada a la pérdida de control de Bioceres LLC, lo que incluye dejar de considerar a BIOX como empresa asociada bajo el método de participación.

“Estos importes se reconocerán en el estado de resultados consolidado a la fecha de la baja”, explicita el informe presentado ante la SEC. En términos prácticos, el concurso fuerza una reconfiguración total del grupo y consolida la separación definitiva con BIOX.

>> Leer más: Bioceres presentó pérdidas millonarias y su acción cayó 14% en Nueva York

Un derrumbe que excede a la Argentina

El informe financiero también revela que la crisis no se limita al ámbito local. Otra entidad del entramado societario, Theo I SCSp, un vehículo de capital de riesgo en ciencias de la vida con sede en Luxemburgo, inició su proceso de quiebra el 28 de noviembre de 2025, tras recibir una orden de pago condicional de la justicia de ese país. Esa situación generará una nueva ganancia contable por desconsolidación de u$s 9,5 millones para el grupo.

En paralelo, y ya fuera del período reportado, los accionistas de Moolec Science aprobaron una división inversa de acciones (reverse stock split) en proporción 15 a 1, que entró en vigencia el 5 de enero de 2026, en un intento por recomponer el valor de mercado de la compañía.

El frente local: deudas y control judicial

En el plano operativo argentino, Bioceres SA mantiene un stock de pagarés bursátiles superior a los $9.425 millones, según datos del Mercado Argentino de Valores. En la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la firma no registra cheques rechazados, pero sí una deuda bancaria de $7.121.668, lo que la ubica en situación de riesgo 2.

Con el concurso en marcha, se espera ahora la designación de un síndico, lo que implica que la administración de la empresa pasa a quedar bajo supervisión de la Justicia comercial. Para Bioceres SA, el proceso abre una etapa de incertidumbre profunda y pone fin a un ciclo que fue, durante años, símbolo de innovación, articulación público-privada y proyección internacional del agro argentino.

Noticias relacionadas
En 2025 se fabricaron 490.876 autos. La producción bajó por segundo año consecutivo. El futuro de la industria en crisis.

La producción nacional de autos bajó por segundo año consecutivo

El Banco Central acordó un Repo para asegurar el pago de vencimientos de deuda.

El gobierno tomó un préstamo para pagar el vencimiento de deuda

El Ministerio de Economía junta dólar por dólar para pagar el vencimiento de deuda del viernes, por u$s 4.300 millones.

El Banco Central acelera la compra de dólares y el Tesoro los vende

Los precios se entonaron en los últimos meses del año y arrancaron el 2026 con nuevas listas.

Los precios recibieron el año nuevo con una tendencia alcista

Ver comentarios

Las más leídas

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Lo último

Ganó una etapa del Rally Dakar y le mandó un emotivo mensaje a un colega argentino que está grave

Ganó una etapa del Rally Dakar y le mandó un emotivo mensaje a un colega argentino que está grave

El santuario del Gauchito Gil en Funes: este jueves será punto de encuentro para la devoción popular

El santuario del Gauchito Gil en Funes: este jueves será punto de encuentro para la devoción popular

Cómo juega el delantero que llegó a Newells con muchos goles bajo el brazo

Cómo juega el delantero que llegó a Newell's con muchos goles bajo el brazo

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste

Ocurrió durante una excavación subterránea en avenida Provincias Unidas y Arévalo. Cuatro trabajadores estaban en el lugar y dos fueron trasladados al Heca con quemaduras
Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste
Funcionaria libertaria de San Lorenzo, borracha al volante: chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia
Información General

Funcionaria libertaria de San Lorenzo, borracha al volante: chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Por Martina Komar
La Ciudad

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

La empresa rosarina Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Economía

La empresa rosarina Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

El santuario del Gauchito Gil en Funes: este jueves será punto de encuentro para la devoción popular
La Región

El santuario del Gauchito Gil en Funes: este jueves será punto de encuentro para la devoción popular

Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso
Policiales

Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

Central abrochó los primeros refuerzos del paladar del técnico Jorge Almirón

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

Ovación
Cómo juega el delantero que llegó a Newells con muchos goles bajo el brazo
OVACIÓN

Cómo juega el delantero que llegó a Newell's con muchos goles bajo el brazo

Cómo juega el delantero que llegó a Newells con muchos goles bajo el brazo

Cómo juega el delantero que llegó a Newell's con muchos goles bajo el brazo

Un ex-Newells está en la mira de un grande del fútbol argentino: juega en Brasil y no rindió

Un ex-Newell's está en la mira de un grande del fútbol argentino: juega en Brasil y no rindió

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Policiales
Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso
Policiales

Bajaron los secuestros extorsivos en el país en 2025 y Rosario no registró ningún caso

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon durante horas dentro de un taller mecánico de Rosario

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon durante horas dentro de un taller mecánico de Rosario

Seguridad en Rosario: la provincia aseguró que la cifra de escruches y entraderas se mantiene estable

Seguridad en Rosario: la provincia aseguró que la cifra de escruches y entraderas se mantiene estable

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

La Ciudad
Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste
La Ciudad

Fuerte descarga eléctrica dejó a dos obreros con quemaduras graves en la zona noroeste

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord en Rosario

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord en Rosario

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por 3 mil pesos: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció
Policiales

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela
LA CIUDAD

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional
LA CIUDAD

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto
Economía

Ponen en duda que se alcance la meta de inflación estipulada en el presupuesto

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia
La Ciudad

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026
Información General

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones en La Segunda
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones en La Segunda

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton
La Ciudad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899
La Ciudad

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Los trabajadores de Vassalli retomaron las protestas: No cumplieron con el acuerdo
Economía

Los trabajadores de Vassalli retomaron las protestas: "No cumplieron con el acuerdo"

Violencia en Tablada: pibes armados y Grandoli como frontera de una disputa

Por Martín Stoianovich

Policiales

Violencia en Tablada: pibes armados y Grandoli como frontera de una disputa

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela
La Región

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo
Policiales

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero
Policiales

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín
LA REGION

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Por Emmanuel Paz
Negocios

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos