La biotecnológica rosarina Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

Tras meses de tensión financiera y un default que expuso su fragilidad, la emblemática empresa formalizó el concurso de acreedores. Un golpe que reconfigura por completo el futuro de una de las apuestas más ambiciosas del agro argentino.

La crisis financiera que estalló a mediados de 2025 en Bioceres SA, una de las compañías más emblemáticas del agro argentino, entró en una nueva fase crítica.

La crisis financiera que estalló a mediados de 2025 en Bioceres SA , una de las compañías más emblemáticas del agro argentino, entró en una nueva fase crítica . Según los últimos estados financieros consolidados de Moolec Science , presentados ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, la empresa de Rosario inició formalmente un concurso de acreedores voluntario y perdió el control societario por parte de su controlante.

La decisión fue aprobada por el Consejo de Administración el 16 de diciembre de 2025 , tras meses de incertidumbre financiera iniciados con el incumplimiento de pagarés bursátiles y obligaciones negociables. El movimiento marca, en los hechos, un punto de no retorno para la estructura original de Bioceres , creada hace más de dos décadas por productores agropecuarios y científicos argentinos como un proyecto pionero de biotecnología aplicada al campo.

El quiebre comenzó a hacerse visible en julio de 2025 , cuando Bioceres SA entró en cesación de pagos al incumplir pagarés bursátiles por u$s 5,31 millones , dentro de un pasivo total asociado a esos instrumentos cercano a los u$s 30 millones . En aquel momento, la empresa aclaró que el default no alcanzaba a Bioceres Crop Solutions (BIOX) , la firma tecnológica del grupo que cotiza en Nasdaq.

Sin embargo, el concurso ahora formalizado termina de sellar la ruptura entre la Bioceres histórica, con base operativa en Argentina, y la estructura internacional que se mantuvo al margen del colapso financiero.

Pérdida de control y ganancia contable

De acuerdo con las normas internacionales de información financiera (NIIF 10), el inicio del concurso obliga a la controlante a dar de baja los activos y pasivos de Bioceres SA y de su subsidiaria Bioceres LLC, y a revaluar cualquier participación remanente a valor razonable.

Según detallan las notas a los estados financieros de Moolec Science, esta operación tendrá un impacto contable significativo:

Ganancia aproximada de u$s 91 millones por la pérdida de control de Bioceres SA.

Ganancia adicional de unos u$s 5,3 millones vinculada a la pérdida de control de Bioceres LLC, lo que incluye dejar de considerar a BIOX como empresa asociada bajo el método de participación.

“Estos importes se reconocerán en el estado de resultados consolidado a la fecha de la baja”, explicita el informe presentado ante la SEC. En términos prácticos, el concurso fuerza una reconfiguración total del grupo y consolida la separación definitiva con BIOX.

Un derrumbe que excede a la Argentina

El informe financiero también revela que la crisis no se limita al ámbito local. Otra entidad del entramado societario, Theo I SCSp, un vehículo de capital de riesgo en ciencias de la vida con sede en Luxemburgo, inició su proceso de quiebra el 28 de noviembre de 2025, tras recibir una orden de pago condicional de la justicia de ese país. Esa situación generará una nueva ganancia contable por desconsolidación de u$s 9,5 millones para el grupo.

En paralelo, y ya fuera del período reportado, los accionistas de Moolec Science aprobaron una división inversa de acciones (reverse stock split) en proporción 15 a 1, que entró en vigencia el 5 de enero de 2026, en un intento por recomponer el valor de mercado de la compañía.

El frente local: deudas y control judicial

En el plano operativo argentino, Bioceres SA mantiene un stock de pagarés bursátiles superior a los $9.425 millones, según datos del Mercado Argentino de Valores. En la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la firma no registra cheques rechazados, pero sí una deuda bancaria de $7.121.668, lo que la ubica en situación de riesgo 2.

Con el concurso en marcha, se espera ahora la designación de un síndico, lo que implica que la administración de la empresa pasa a quedar bajo supervisión de la Justicia comercial. Para Bioceres SA, el proceso abre una etapa de incertidumbre profunda y pone fin a un ciclo que fue, durante años, símbolo de innovación, articulación público-privada y proyección internacional del agro argentino.