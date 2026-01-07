Central logró abrochar los primeros refuerzos del paladar de Almirón

En Central, el volante chileno Vicente Pizarro y el zaguero Gastón Ávila, que regresa a Arroyito, cumplieron la revisión médica y se suman a la pretemporada

Pizarro se sumará a los entrenamientos este jueves en el predio de Arroyo Seco de Central, donde lo aguarda Jorge Almirón, uno de los principales impulsores de su llegada.

Refuerzos cerrados. Rosario Central ya tiene las primeras dos incorporaciones de este mercado. ¿Los nombres? El volante chileno Vicente Pizarro, tal como lo adelantó este diario en sus últimas ediciones, y el zaguero zurdo Gastón Ávila, que de esta manera regresa al club en el que se formó en divisiones juveniles . Los dos futbolistas cumplieron este miércoles por la mañana con la revisión médica de rigor en el sanatorio Mapaci. Y luego ajustaron detalles para armar el contrato y sumarse a los trabajos de pretemporada que comanda el nuevo DT auriazul, Jorge Almirón.

En las próximas horas, l os de Arroyito sumarían al tercer refuerzo, el arquero Jeremías Ledesma, que retorna al club en el que debutó como profesional tras un paso por Cádiz de España y River Plate. Conan Ledesma todavía no se sometió a revisión médica porque restan pulir algunos detalles del contrato del arquero con Central. Cuando eso se resuelva, y no debería haber problemas para que eso suceda, Ledesma cumplirá con el trámite médico y luego firmará para jugar en Central.

En cuanto al armado del equipo para afrontar la temporada, los auriazules intentarán cerrar, al menos, un par de contrataciones más antes del inicio del torneo, previsto para la noche del sábado 24 de este mes ante Belgrano de Córdoba en Arroyito. En principio, los puestos prioritarios a cubrir serían: en defensa, el de lateral izquierdo y, en ataque, un extremo.

El volante trasandino llega a Central

En cuanto a la contratación de Vicente Pizarro, desde Chile aseguran que Rosario Central invertirá unos dos millones de dólares por el 70 por ciento del pase del volante, que firmó un contrato que lo ligará a la entidad de Arroyito por los próximos 4 años. El dinero le vendrá muy bien a las arcas de Colo Colo que, apostando a una futura venta, se quedaría con el 30 por ciento de los derechos económicos del futbolista. Es que este año, los colocolinos no participarán de ningún torneo de clubes a nivel sudamericano, por lo que no contarán con ingresos económicos extraordinarios, como los que se perciben al tomar parte de estas competencias organizadas desde Conmebol.

Hijo del exitoso exjugador chileno Jaime Pizarro, hoy Ministro de Deporte en su país, el Vicho, como lo apodan a Vicente, llegaría para cubrir la vacante que dejó en el mediocampo auriazul Ignacio Malcorra. Aunque todavía no se sabe con certeza qué esquema utilizará Almirón y dónde ubicará a algunos jugadores. Esta situación también involucra al recién llegado Pizarro, que estuvo acompañado en cada paso que dio desde su llegada a Rosario por su agente, el también exjugador Sebastián Rozentall.

Pizarro se sumará a los entrenamientos este jueves en el predio de Arroyo Seco donde lo aguarda Jorge Almirón, uno de los principales impulsores de la llegada del mediocampista, a quien conoce muy bien tras haberlo dirigido en su reciente paso por Colo Colo.

>>Leer más: Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

La vuelta del Gato a Central

La llegada de Ávila es diferente a la de Pizarro. Y el concepto no solo tiene que ver en la forma que llega cada uno a Central. En su vuelta a Arroyito, el Gato se incorpora como refuerzo pero a préstamo. La cesión de parte de Ajax de Holanda, club dueño del pase del defensor, será por un año, con cargo y opción de compra, aunque no trascendieron ninguna de esas dos cifras. Mientras que por Pizarro, que nunca jugó fuera de Colo Colo, los auriazules comprarán parte del pase.

Ávila viene de jugar la temporada pasada en Fortaleza de Brasil, que descendió a segunda división. De todos modos, el rendimiento de Ávila fue bueno. Por eso no sorprendió que aparecieran varios clubes importantes, entre ellos San Pablo, para tratar de contratarlo. Pero el Gato “hizo fuerza” para volver a Central. Y eso fue importante para acompañar a la gestión dirigencial auriazul para repatriarlo y que todo llegara a buen puerto.

El Gato Ávila hizo divisiones inferiores en Rosario Central donde se incorporó en 2013 desde Tiro Federal. En las categorías juveniles del auriazul, el defensor jugó 92 partidos y anotó 32 goles. Y en el año 2018 comenzó a jugar en la división reserva que, por entonces, dirigía Cristian Kily González.

Ya a principio de 2019, Ávila fue adquirido por Boca, donde debutó como profesional un año más tarde. Antes, tuvo que recuperarse de una seria lesión ligamentaria que padeció en una rodilla. Su primer paso en el xeneize lo dio con Miguel Ángel Russo, el 2 de febrero de 2020 contra el Club Atlético Talleres, por la jornada 18 de la Superliga 2019/20.

Un año más tarde, en febrero de 2021, Gastón, fue cedido a Rosario Central hasta el 31 de diciembre de dicho año por una suma, según se informó en aquel momento, cercana a los 120.000 dólares. En esa etapa jugando en el equipo de Arroyito, el central zurdo jugó 35 partidos y convirtió 3 tantos.

Ávila firmará este jueves su vínculo con Central.