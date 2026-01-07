Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton La víctima tenía unos 30 años y vecinos afirmaron que no llevaba casco. El accidente se produjo poco después de las 17 en Donado y Morrison 7 de enero 2026 · 20:46hs

Captura de TV (Telefé Rosario)

Una chica de unos 30 años que en la tarde de este miércoles manejaba una moto en Fisherton, en la zona oeste de Rosario, chocó con una camioneta y murió.

Al parecer, la víctima mortal perdió la estabilidad de la moto producto del choque y, al caer, habría golpeado la cabeza contra el cordón de la vereda.

De acuerdo con el relato de vecinos, la motocicleta circulaba por Donado minutos después de las 17 cuando colisionó contra una camioneta RAM Pickup al llegar a la esquina de Morrison, donde hay dos carteles de "pare". La motociclista, que según algunos testigos no llevaba casco, cayó contra el asfalto y se habría golpeado la cabeza contra el cordón.

Vecinos acudieron de inmediato para tratar de socorrer a la víctima pero ya estaba sin vida. Entre sus pertenencias encontraron el teléfono celular de la chica y llamaron a sus familiares, que se presentaron en pocos minutos ya que viven a unas diez cuadras de donde ocurrió el siniestro.

El cuerpo de la motociclista fue retirado poco antes de las 20.