Sorpresa en "Masterchef Celebrity": ¿Por qué se peló La Reini?

La influencer Sofia Gonet impactó a todo el programa cuando apareció con su cabeza pelada en homenaje a Germán Martitegui

8 de enero 2026 · 09:20hs
Sofia Gonet lució su cabeza pelada en el último capítulo de Masterchef Celebrity

Sofia Gonet lució su cabeza pelada en el último capítulo de "Masterchef Celebrity"

“Hoy les toca soportar”, avisó Sofía Gonet, conocida como La Reini, en su cuenta de Instagram. Es que la influencer hizo su aparición en “Masterchef Celebrity” con su cabeza totalmente pelada y dejó al programa boquiabierto. Su polémico cambio de look tenía una inspiración clara: el mismo Germán Martitegui, jurado del programa.

Las fotos de La Reini sin pelo inundaron las redes sociales mientras muchos usuarios se preguntaban por qué había tomado la decisión de lucir ese corte. Pero lo cierto es que su cambio radical de look no es definitivo: se trata de una prótesis de látex que simula calvicie y sirve para ser colocada y retirada temporalmente.

Entre la prótesis y el trabajo de maquillaje, la participante logró lucir su nuevo corte como si fuera totalmente real, engañando a cientos de usuarios en redes. Durante el programa, explicó su aspecto: “Es un homenaje para Martitegui y también para Moria Casan en su libro 'Memoria'”. Después, agregó: “Y tengo la estabilidad emocional de 'Furia” de Gran Hermano'. Soy la mezcla de esas tres personalidades”.

Las fotos de La Reini pelada

En su cuenta de Instagram, La Reini compartió su nuevo look con sus seguidores.

image

Para parecerse aún más a Germán Martitegui, la influencer se vistió con un blazer gris, similar a los que acostumbra a usar el jurado de Masterchef.

image
