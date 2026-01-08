La Capital | Información General | Ansés

Ansés: cuándo se cobran y los montos de las Becas Progresar en enero 2026

El Ministerio de Capital Humano aún no habilitó la inscripción de las Becas Progresar 2026, aunque se espera que abra antes del inicio del nuevo ciclo lectivo

8 de enero 2026 · 09:23hs
Como cada comienzo de año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) estableció el importe y el cronograma de pagos para las Becas Progresar durante enero. Cientos de estudiantes de todas las edades dependen de esta asistencia social como apoyo en su recorrido educativo.

Este programa es una política estatal que tiene como finalidad principal ayudar a quienes más lo necesiten para continuar con sus estudios primarios, secundarios, terciarios y universitarios, según el caso. A partir de esta contribución económica, el programa busca garantizar un acceso más equitativo a la educación.

Como todos los meses, el pago se realizará en función de la terminación de DNI de cada estudiante y en enero el período se extenderá entre el lunes 12 hasta el viernes 16.

Montos de enero de las Becas Progresar

Durante enero el valor de las Becas Progresar se mantendrá igual a los meses anteriores. Así, el monto se mantiene en $35.000.

De todas maneras, ese valor no es percibido en su totalidad por los estudiantes, sino que inicialmente se accede a un 80 % de su valor. Así, en enero se cobrará:

  • Nivel obligatorio y trabajo: $28.000 (80 % del monto total).
  • Nivel superior: $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo año.

El 20 % restante estará habilitado para todos los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos académicos durante 2025. A partir de este primes mes del año, el organismo comenzó a pagar las retenciones acumuladas durante el 2025 a algunos beneficiarios.

El pago de las Becas Progresar se deposita automáticamente en el CVU declarado, siempre y cuando el beneficiario cumpla con todos los requisitos académicos, económicos y administrativos.

Fechas de cobro de las Becas Progresar en enero 2026

Las cuotas restantes de cobro dependen de cuando fue la inscripción en 2025. Aquellos que se anotaron en marzo reciben la décima cuota en enero y aún tienen pendientes las de febrero y marzo. En cambio, los inscriptos en agosto cobran la quinta cuota y solo les queda una más en febrero. Todas estas cuotas estímulo no tienen retención, pero están sujetas al cumplimiento académico.

  • Lunes 12 de enero: DNI terminados en 0 y 1
  • Martes 13 de enero: DNI terminados en 2 y 3
  • Miércoles 14 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5
  • Jueves 15 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7
  • Viernes 16 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Requisitos para acceder a los programas de Becas Progresar

El Ministerio de Capital Humano aún no comunicó las fechas oficiales para la inscripción de las Becas Progresar 2026, aunque se espera que se abra antes de que arranque el nuevo ciclo lectivo.

Los requisitos para solicitar el programa cambian en función del nivel de educación. Existen tres planes: "Educación Obligatoria", "Educación Superior" y "Progresar Trabajo".

Requisito para el Programa Progresar de Educación Obligatoria

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI
  • Tener entre 16 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria (con ampliaciones para ciertos grupos priorizados)
  • Asistir a una institución educativa
  • La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)
  • Cumplir con la condición de alumno regular
  • Participar en actividades complementarias determinadas por el programa
  • Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar
  • Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad

Requisitos para el Programa Progresar de Educación Superior

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI
  • Tener entre 17 y 24 años de edad para estudiantes ingresantes, hasta 30 años para estudiantes avanzados y sin límite de edad para estudiantes de enfermería
  • Ser estudiante regular de una institución educativa
  • Cumplir con los requisitos académicos establecidos.

Además, para acceder a las becas el ingreso mensual del grupo familiar no debe superar los $966.000, equivalente al triple del salario mínimo vital y móvil vigente.

Requisitos académicos:

Se deberá acreditar la condición de alumno regular y tener al menos el 50% de las materias aprobadas conforme al plan de estudios y año de cursado, si la inscripción a la beca se realiza por primera vez y como estudiante avanzado

Los estudiantes deberán culminar sus estudios sin excederse en más de 2 años en el tiempo teórico de duración de su plan de estudios. No aplica este requerimiento para los grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional.

Los postulantes que, para la finalización de la carrera, les reste cursar 2 o menos materias o adeuden sólo exámenes finales y/o la realización de tesis y/o prácticas profesionales, podrán inscribirse en el programa por el periodo de un año sin opción a renovación.

Requisitos para el Programa Progresar Trabajo

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI
  • Tener entre dieciocho y veinticuatro años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria. Se extiende hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado
  • La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)
  • Realizar un curso de formación profesional o trayecto formativo dependientes del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)
