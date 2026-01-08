La Capital | La Ciudad | kioscos

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

La cámara advierte por consumo ajustado, aumentos de precios y la expansión de grandes cadenas que operan bajo el mismo formato con competencia desleal

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

8 de enero 2026 · 06:30hs
Durante las Fiestas se consolidó en los kioscos una tendencia que ya venía creciendo: el fuerte consumo de segundas marcas

Durante las Fiestas se consolidó en los kioscos una tendencia que ya venía creciendo: el fuerte consumo de segundas marcas, especialmente en los barrios.

La Cámara de Kioscos de Rosario trazó un preocupante balance del cierre de año para el sector y advirtió sobre un escenario complejo que combina ventas ajustadas, aumentos de costos y creciente preocupación por la expansión de grandes cadenas que operan bajo el formato de kiosco.

Según explicó su presidente, Marcos Difilipo, las ventas durante las Fiestas fueron flojas hasta el 24 y el 31 de diciembre. En cambio, el 25 de diciembre y el 1º de enero se registró un muy buen nivel de actividad en los kioscos que permanecieron abiertos, principalmente porque no había supermercados ni otros comercios funcionando. “En esas fechas el pequeño comerciante siempre aprovecha para vender un poco más”, señaló.

Sin embargo, el 31 el rubro se vio fuertemente afectado en las zonas donde hubo cortes de luz. “La verdad que eso fue muy malo para el sector”, resumió Difilipo. En cuanto a las bebidas, destacó que se consolidó una tendencia que ya venía creciendo: el fuerte consumo de segundas marcas, especialmente en los barrios. “Se vendió mucha Cunnington, te diría que más que Coca-Cola, aunque no parezca real”, afirmó.

Otro producto que tuvo una salida muy limitada fue el carbón, a pesar de ser habitual en esta época del año. “No sabemos si fue por el calor extremo o porque no había plata para el asado; eso ya depende de cada familia”, explicó.

>> Leer más: Comerciantes en problemas: advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Un enero difícil

En los últimos días comenzaron a llegar nuevas listas de precios. Si bien no se trata de incrementos elevados, se registraron subas generalizadas de entre 3 y 6 % en casi todos los productos, con excepción de los cigarrillos, que ya habían aumentado con anterioridad.

De cara a enero, el panorama no es alentador. “Todos los años es lo mismo. Ese extra que por ahí se vende en diciembre o en días de mucho calor tenemos que guardarlo para enero porque sabemos que las ventas bajan mucho”, advirtió Difilipo. Según detalló, durante el verano la gente prácticamente no circula y el movimiento comercial se concentra después de las 20, lo que implica un esfuerzo adicional para los comerciantes.

Por ese motivo, muchos kioscos que pudieron ahorrar algo durante el año optan por cerrar la primera quincena de enero. Quienes no cuentan con ese respaldo, venden lo que pueden, pero en un contexto claramente adverso. A esto se suma la baja venta de productos navideños, como budines, confites y pan dulce, ya que gran parte del consumo se volcó a las grandes superficies, donde hubo más ofertas y variedad.

>> Leer más: Cigarrillos baratos y alfajores mantienen vivos a los kioscos de Rosario

Cadenas

En paralelo a la caída del consumo, desde la Cámara de Kioscos volvió a encenderse la alarma por el crecimiento sostenido de cadenas comerciales que, bajo el rótulo de kiosco, operan con superficies cada vez más grandes y compiten directamente con autoservicios y almacenes barriales.

Difilipo mencionó puntualmente a Market y Multishop, que continúan abriendo locales en Rosario con una lógica muy distinta al kiosco tradicional. “Ya no son kioscos chicos. Al contrario, se están cerrando ese tipo de negocios y se abren locales cada vez más grandes, con muchos más metros cuadrados cubiertos”, señaló.

El dirigente advirtió que el impacto no se limita al rubro kiosco. “Ya no compiten sólo con nosotros, entran directamente en lo que es autoservicio y almacén”, afirmó.

Frente a esta situación, la Cámara anticipó que volverá a solicitar a la provincia una auditoría, similar a la realizada en 2022, para revisar los metros cuadrados cubiertos de los locales pertenecientes a estas cadenas y verificar si cumplen con la ley provincial de grandes superficies. “Vamos a pedir que se auditen los locales, principalmente de estas dos marcas, y si hay incumplimientos, le vamos a pedir al municipio que actúe”, explicó.

Difilipo se mostró confiado en obtener una respuesta institucional similar a la de aquel momento. “Son prácticamente los mismos equipos, más allá de algunos cambios de puestos”, indicó.

>> Leer más: Kiosqueros van contra las cadenas por violación a la ley de grandes superficies

Disfrazada

Además, la Cámara expresó preocupación por la aparición de una tercera cadena, Volt, cuya situación aún no está clara. “No está confirmado, pero sospechamos que podría tratarse de un cambio de nombre y que en realidad responda a alguna de estas dos marcas”, sostuvo, y adelantó que también pedirán que sea auditada.

Uno de los puntos más sensibles para el sector es la facilidad con la que pueden modificarse nombres comerciales y fachadas sin controles adicionales. “Cambiar la cartelería es algo ficticio desde el punto de vista de la habilitación municipal. El negocio puede cambiar de nombre sin dar explicaciones, y eso nos preocupa mucho”, remarcó.

En ese marco, la Cámara de Kioscos trabaja dentro del Concejo Municipal para exponer la situación ante los distintos bloques políticos. El principal temor, según Difilipo, es que en el contexto de la autonomía municipal de Rosario pierdan vigencia normas clave. “No queremos que una ley provincial o una ordenanza municipal deje de aplicarse de un día para el otro y termine afectando a todos los kioscos de la ciudad”, concluyó.

Noticias relacionadas
Los precios de los alquileres se aceleraron en los últimos meses, según el Ceso.

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

A cortar el pasto en Circunvalación. Ayer, y luego del informe de La Capital aparecieron las cuadrillas para desmalezar la ruta nacional.

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

el tiempo en rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

una motociclista murio tras chocar con una camioneta en fisherton

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

Ver comentarios

Las más leídas

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Cómo juega el delantero que llega a Newells con un notable antecedente como goleador

Cómo juega el delantero que llega a Newell's con un notable antecedente como goleador

Lo último

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones en La Segunda

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.800 millones en La Segunda

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

El intendente Javkin marcó que hay un 40 % de luces defectuosas. Y pidió mantener la traza hasta que se defina su licitación

Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Por Lucas Ameriso

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia
La Ciudad

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario
La Ciudad

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba
POLICIALES

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Cómo juega el delantero que llega a Newells con un notable antecedente como goleador

Cómo juega el delantero que llega a Newell's con un notable antecedente como goleador

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Ovación
Cuatro refuerzos en un día: Newells anunció la llegada de Michael Hoyos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Cuatro refuerzos en un día: Newell's anunció la llegada de Michael Hoyos

Cuatro refuerzos en un día: Newells anunció la llegada de Michael Hoyos

Cuatro refuerzos en un día: Newell's anunció la llegada de Michael Hoyos

Comenzó la Playa Olímpica y Argentino vapuleó a Boca en la arena de La Florida

Comenzó la Playa Olímpica y Argentino vapuleó a Boca en la arena de La Florida

Dakar 2026: los argentinos se destacaron en la etapa maratón y siguen desafiando al desierto

Dakar 2026: los argentinos se destacaron en la etapa maratón y siguen desafiando al desierto

Policiales
El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba
POLICIALES

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo

La Ciudad
Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia
La Ciudad

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento en Chile
Información General

Una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento en Chile

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero
Policiales

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín
LA REGION

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Por Emmanuel Paz
Negocios

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos en Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos en Circunvalación

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?
Política

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Nación redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario
Policiales

Nación redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Dos años sin ley de alquileres en Rosario: Todo se ha complejizado aún más
La Ciudad

Dos años sin ley de alquileres en Rosario: "Todo se ha complejizado aún más"

Javier Milei viajará a Córdoba para participar del Festival de Jesús María
Política

Javier Milei viajará a Córdoba para participar del Festival de Jesús María

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro lo golpeó
Ovación

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro lo golpeó

Derriban un búnker en Las Flores que no tenía dueños registrados desde los años 80
POLICIALES

Derriban un búnker en Las Flores que no tenía dueños registrados desde los años 80

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave
Policiales

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata
Política

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo
EL MUNDO

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China
El Mundo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión
POLICIALES

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión