El guitarrista rosarino Carlos Casazza estrena "Benarés", su último disco

Si bien Casazza aporta todas las composiciones y los lineamientos generales, cada tema se enriquece con la labor individual de cada integrante del quinteto. “Uno busca ciertas personalidades musicales, si te dan bolilla está bárbaro, en este caso la química está probada”, afirmó sobre la formación.

Desde el arranque del disco en el tema “Iberá”, se percibe el aporte de cada integrante. “No tengo problema con que me influencien, es un placer que participen, que se metan en el proceso. En el día a día, en los ensayos, ellos me enriquecen la idea original y me re iluminan las composiciones”, explicó.

Siendo discípulo de Ralph Towner, el fundador del grupo Oregon, Casazza muestra en cada uno de sus proyectos una particular manera de ejecutar el instrumento, vinculando las estéticas de lo clásico y lo popular. Fue miembro del recordado Trío de Guitarras de Rosario y del cuarteto Eppur Si Muove y además participó en los proyectos de Liliana Herrero, Adrián Abonizio y Jorge Fandermole, entre otros.

Después de años de tocar guitarra clásica, para grabar este disco, Casazza eligió la guitarra eléctrica. “Pensé previamente la tímbrica para quinteto con piano y viento. No compuse para esta instrumentación, era material que veníamos tocando en este proyecto. El contexto definió la elección de la guitarra eléctrica y no lo pensé antes”, apuntó.

En este álbum, el guitarrista rosarino contó que aplicó un método “paso a paso”. “Este disco está producido así, es paso por paso, yo desconfío un poco de mis ideas como principio, trato de ir grabando disco a disco, tema a tema”, acotó al respecto.

Si bien la comunión musical está visible, las canciones no fueron pensadas para esta formación. “Para este disco -explicó Casazza- no compuse ni para la formación ni para los músicos; me ha pasado en otros proyectos de componer para la formación, en este caso no, el material se fue abriendo paso”, aseguró.

El disco es homogéneo y además está relacionado con la música que Casazza hizo para cine y teatro. En esos ámbitos se le reconoce la notable banda de sonido que compuso para “Perros del viento”, la película que el año pasado dirigió Hugo Grosso y protagonizó Luis Machín.

El concierto de presentación de hoy tendrá como contenido el repertorio de este álbum. “Vamos a tocar el disco tal cual está grabado, pero, al contemplar la improvisación, habrá seguramente similitudes y diferencias”, expresó.

Guitarrista, arreglador, compositor, productor y docente Casazza reconoce como sus maestros a Pino Marrone y Lucho González. También a Ralph Towner, el mítico integrante de la agrupación Oregon con quien tomó clases en Portland en 1993, además de haber sido integrante, compositor y arreglador de dos recordados proyectos en el terreno de la música popular argentina contemporánea como el Trío de Guitarras de Rosario y Eppur Si Muove.

También tocó y grabó con Martín Sued, Liliana Herrero, Ethel Koffman, Adrián Abonizio, Tomás Gubitsch, Claudio Cardone, Jorge Fandermole, Leonel Lúquez, Luis Nacht, Rubén Goldín, Lucho González y Juan Pablo Arredondo, entre muchos otros y coformó una fructífera sociedad artística con el pianista y compositor Ernesto Jodos.

Luego de la edición de “El perro Buda” en 2017, acompañado por Luciano Ruggieri en batería, Franco Di Renzo en contrabajo, Fede Riva en guitarra, Guillermo Copello en violín y Rocío Giménez López en sintetizador, Casazza conformó su quinteto.