El final rosa de "Buenos chicos", la última serie de Pol-ka

Y lo peor fue cómo se resolvió el día después. Camila y el Chino forman una familia con Antonia. Eme, la chica trans, termina en pareja "para toda la vida" con aquel chico de la calle que era el único distinto del grupo. Zeta, el hijo del juez y la fiscal, retoma su vida y hasta recupera a Mora, el amor de su vida, quien a la vez deja a su pareja (con la que convivía) el mismo día que lo ve salir de la cárcel. Ah, eso sí, su papá abandónico, Lorenzo, el juez corrupto (Luis Machín), quedó postrado en silla de ruedas por un ACV. El Dogo, el otro jefe de la banda, se queda con Angie. Y , como si fuera poco, el policía (Juan Palomino) le pide matrimonio a la fiscal (Gabriela Toscano) y la ahora gran abuela y ex alcóholica se reencuentra con su ex, también ex alcohólico (Luciano Cáceres), quien vuelve de Italia, se peleó con su novia porque "se hizo swinger" (ay, guionistas) y la viene a buscar. Todo esto mientras su ex mujer (Brenda Gandini), psicóloga, asiste a las mamás de chicos presos, con lo que a partir de ese trabajo humanitario encontró "su lugar en el mundo".