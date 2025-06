El exmarido de Pampita tiene nueva novia: quién es

“Nos estamos conociendo. Es un proceso”, comenzó Moritán, y agregó: “Me parece que siendo adultos, con muchas responsabilidades y sobre todo con mucha historia, me parece que está bien tomarse las cosas con calma”.

Al preguntarle si se tomó su tiempo para volver a comenzar una relación luego de separarse de Pampita, Moritán afirmó: “Casi pasó un año, pero me parece que ya estaba listo para por lo menos conocer a alguien y darme la posibilidad de volver a salir, a comer, a charlar. Estamos bien”.

moritan.jpg Priscila Crivocapich, la nueva novia de Roberto García Moritán

Quién es Priscila Crivocapich, la nueva novia del exmarido de Pampita

Crivocapich, oriunda de Neuquen, a los 18 años se mudó a la capital del país. Durante sus años de juventud, se dedicó al modelaje. Perteneció a la agencia de Pancho Dotto y vivió en Milan y Nueva York, capitales de la moda donde se desmpeñó como modelo.

A sus 42 años, dejó el modelaje atrás y se dedicó al periodismo deportivo. Actualmente, trabaja en el streaming de Telefé.

Unos días atrás de que se confirme la noticia, Yanina Latorre sintetizó el perfil de Crivocapich en LAM: “Fue modelo, devenida en periodista deportiva, trabaja en Telefe. Ella tiene un ex periodista, tiene un ex político y tiene un ex empresario. Se casó con un empresario, después estuvo con el periodista, que me enteré muy complicado todo”.

Latorre la acusó de ser “medio tóxica” y le sugirió a Moritán que “se cuide”: “Parece que era medio tóxica. El periodista estaba recién separado y tenía una hija y ella le hizo la vida de colores a la exmujer del periodista. Y después estuvo con un político que ahora está en el poder, el tipo la dejó y ella quedó enganchadísima”, expresó la periodista de chimentos.