Final confirmado y cruce en redes: Pampita y Roberto García Moritán están separados

Qué dijo Pampita sobre su separación de Roberto García Moritán

Tras la confirmación del político, la palabra más esperada fue la de Pampita. En estos días, intentaron abordarla varias veces para consultarle por su situación sentimental, pero rehusó a dar declaraciones.

Con la separación confirmada, Pampita también eligió su cuenta de Instagram para brindar una precisión que no se sabía hasta entonces: cuándo fue el día en el que se dio la separación.

"Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", sentenció la modelo, que también subió más de 20 historias con mensajes cruzados con García Moritán a través de WhatsApp, en donde, por la manera de hablar, deja entrever que no estaban separados.

Con la separación confirmada, resta conocer cómo seguirá el vínculo entre ambos.