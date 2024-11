El enfrentamiento entre Yanina Latorre y Yuyito González que terminó en una denuncia por censura

Este comentario desató el comienzo de una guerra en redes sociales y en los medios que terminó en una denuncia de censura por parte de Yanina Latorre.

La furia de Yanina Latorre

Después de las palabras de Yuyito, Yanina no tardó en responder. En el programa de streaming "No tienen solución" (Bondi), señaló: "Prefiero saber de cuernos y de humillaciones, y no ser amante de presidentes y de tipos casados. Sobamela, Yuyito. Que seas la novia de Milei no te da para decir cualquier pelotudez. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima".

Yanina continuó: "¡Quiero ver si te invita Susana y haces once puntos! ¡Pedazo de fracasada! Me calenté”. Además, Latorre aprovechó para tirar algunos palitos y provocar a la novia del presidente: “¿A vos no te metieron los cuernos, Yuyito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Ojalá no le meta los cuernos Milei a Yuyo... me enteré de unas cosas”, cerró.

Embed Yanina Latorre le responde en vivo a Yuyito González pic.twitter.com/LwNwAndp2r — Bondi (@bondi_liveok) November 25, 2024

La censura como detonante

No contenta con eso, Yanina continuó en sus redes sociales. En sus historias de Instagram, dejó un descargo contundente. “Lo de Yuyito es impresentable. Manejá la envidia, mamu", lanzó.

historia de ig yanina .jpeg Yanina arremetió contra Yuyito en una historia de Instagram

Pocos minutos después, la historia fue eliminada de la red social. La panelista aseguró que había intentado expresar su punto de vista sobre Yuyito, pero que, inexplicablemente, sus publicaciones fueron borradas y apuntó directamente contra la conductora de "Empezar el Día": "Me bajaron de IG la historia en la que hablo de Yuyito, se ve que ella me puede decir cornuda y yo no le puedo responder".

Embed Me bajaron de IG la historia en la q hablo de Yuyito, se ve q ella me puede decir cornuda y yo no le puedo resoonder — Yanina Latorre (@yanilatorre) November 25, 2024

La panelista también aprovechó su espacio en "LAM" para seguir con su cruzada contra Yuyito. "No sos ningún ejemplo de nada, eras la amante de Menem. Te querés hacer como que sos una Susana. Quedaste tan caliente que no te llevaron de adorno de Milei a la entrevista con Susana, que voy yo, invitada por mí misma y te la agarrás conmigo. Hoy subí una historia en Instagram pegándote y me la bajaron. La verdad yo pensé que teníamos libertad de expresión".

Embed Yanina Latorre destruyó a Yuyito González en #Lam

